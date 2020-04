Bez kultury národ nepřežije, hlásá apel z Liberce

„Přežije-li kultura, přežije národ.“ Citát mecenáše, sběratele a ekonoma Jana Viktora Mládka si zvolila za motto kampaň na záchranu umělecké branže, na kterou drtivě dopadají opatření proti šíření koronaviru. Apel směřující na ministerstvo kultury a vládu vznikl v Libereckém kraji. Na zdejších divadlech, knihovnách či galeriích visí transparenty s Mládkovým výrokem napsaným na symbolické roušce zachycené šňůrkami za uši. Logo akce již proniklo z regionu na řadu dalších míst republiky.

Mezi iniciátory kampaně patří například Stanislav Doubrava, ředitel Naivního divadla v Liberci, Martin Fryč, liberecký knihkupec a organizátor kulturních akcí, Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově, Martin Prokeš, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica nebo Květa Vinklátová, nakladatelka a radní Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch. Organizátoři ve společném prohlášení vyzývají stát, aby finančně podpořil kulturu, neodsunul ji na vedlejší kolej a nenechal padnout.

Podle Květy Vinklátové je zásadní, aby do kultury šlo opravdu jedno procento objemu peněz ze státního rozpočtu.

„Zcela klíčové je, aby kultura dostávala skutečně jedno procento ze státního rozpočtu. Nesmí do toho ovšem být započítány náhrady za církevní restituce. A ty tam stále jsou. Ty mají být mimo, to nemá být součástí investic do kultury. Navíc stát neustále operuje s tím, že to je jedno procento, ale to nikdy ani s těmi restitucemi ve skutečnosti procento nebylo,“ svěřuje se Vinklátová.

Radní a nakladatelka je přesvědčena, že kultura je neustále vnímána jako něco, do čeho se vždycky může sáhnout, když je třeba hledat úspory. „Přistupuje se k ní selektivně, je to takový nejjednodušší krok. To je špatně. Kultura přeci vytváří určitou atmosféru ve společnosti a když ji budeme osekávat, tak je to velký problém,“ upozorňuje Vinklátová.

Dodává také, že v rámci Libereckého kraje sahají jednotlivé resorty zatím k úsporným opatřením a to ve výši deseti procent rozpočtu.

„Je to preventivní opatření. Peníze půjdou do společné kasy a pokud ten dopad nebude tak drastický, tak je budeme těm institucím vracet. Ty reálné dopady ovšem uvidíme až na konci roku nebo v roce příštím. Myslím, že to bude veliké a tehdy se to projeví naplno,“ doplňuje Květa Vinklátová.

Velká díla vznikala po krizích

Zástupci iniciativy považují za nezbytné udržet při životě všechny vrstvy lidského života, včetně právě kultury. „Z historie víme, že skvělá a dnes velice slavná umělecká díla světa vznikala právě po krizích, když minuly doby epidemií nebo válek. Hudba, malířství a literatura reagovaly na tyto pohromy mnoha skvělými díly,“ říká další iniciátor výzvy Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie v Liberci.

Knihkupec Martin Fryč podotýká, že nedávná doba, kdy celý svět prožíval celosvětovou finanční krizi, ukázala, že v Česku drastické úspory a omezení prakticky udusily život kulturních institucí. „Hned po vypuknutí současné pandemie a zavedení drastických opatření na ochranu zdraví obyvatel nejen v naší zemi bylo jasné, že už tak podfinancovaná kultura bude znovu tou, která zůstane v žebříčku priorit na jednom z posledních míst,“ domnívá se Fryč.

Organizátoři v prohlášení dodávají, že se lidí potřebují nadechnout.

„Znovu jít na výstavu, do divadla, na koncert, potkat se s přáteli na krásných místech, prožít něco mimořádného, co jim na chvíli dovolí zapomenout na každodenní starosti,“ stojí ve výzvě.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek na libereckou výzvu reagoval spíše neurčitě. „Žijeme v období, kdy je důležité, aby se jednotlivé oblasti života nerozpadly. Platí to i pro kulturu. Nejhorší, co by se mohlo stát, je, že přežijeme zdravotní krizi a budeme hledat cestu i k ekonomickému zotavení, ale mezitím přijdeme o kulturu. A teď mám na mysli kulturu v nejširším smyslu, spojenou s aktivitami lidí po celé zemi. Kultura je součástí našeho životního způsobu, a pokud bychom nepodpořili její nejrůznější projevy, mohlo by zaniknout její podhoubí,“ sdělil v rozhovoru pro Novinky.cz.

Kromě institucí v Libereckém kraji se do iniciativy zapojily namátkou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Výchovně vzdělávací centrum v Moravském Berouně nebo Zlínský kraj.