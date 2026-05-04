V Liberci začíná festival Anifilm, dorazí i autor legendární počítačové hry

„Inspirovalo nás irské studio Cartoon Saloon. Je zajímavé tím, že čerpá z irské mytologie, ale je také celosvětově úspěšné a divácky oblíbené,“ říká programový ředitel Pavel Horáček.
Festival, který začíná už zítra a potrvá do neděle, nabídne celkem 504 animovaných filmů a her. Mezinárodní soutěž přinese to nejzajímavější a nejnovější ze světové animace v osmi kategoriích – od celovečerních filmů přes krátkometrážní snímky a počítačové hry až po virtuální realitu. Téměř kompletní současná česká tvorba se střetne v soutěži Český obzor.
Hlavními místy konání festivalových programů budou liberecký zámek, Krajská vědecká knihovna , Cinema City, Malé a Naivní divadlo, nově opravené Lidové sady a Linserka, Palác Liebieg, Severočeské muzeum, ale také Grandhotel Zlatý lev. Akreditační centrum najdou návštěvníci nově v Kavárně Pošta na náměstí Dr. E. Beneše.
„Akreditační centrum jsme přesunuli do někdejší kavárny Pošta. Je to blíž krajské knihovně a dalším festivalovým lokacím. Je to to první místo, kam návštěvníci přijdou, vyzvednou si akreditační kartičku, seznámí se s programem a zakoupí vstupenky a případně merch,“ říká ředitel festivalu Tomáš Rychecký a vysvětluje, proč muselo dojít ke stěhování z libereckého zámku.
|
Oprava libereckého kina Varšava se protáhne, festivaly musí přesouvat program
„Poté, co město zakoupilo zámek, vypukly stavební práce. Kvůli tomu můžeme využívat jen polovinu zámku, a to zahradní křídlo, kde bude například VR kino nebo hudební program. V zámecké zahradě také bude hudební stan. Časem by se do zámku měla z části přesunout Základní umělecká škola a vzniknout by tu měl i náš Dům animace. Věřím, že ve střednědobém horizontu, třeba v roce 2030, bychom tu mohli otevřít kompletní program pro veřejnost.“
Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu letos Anifilm udělí Janu Klosovi, významnému animátorovi, jehož jméno se objevuje zejména v titulcích filmů Břetislava Pojara, s nímž spolupracoval na seriálu Pojďte pane, budeme si hrát. Animátorské umění uplatnil i u filmů Vlasty Pospíšilové, Lubomíra Beneše, Katariiny Lillqvist či Aurela Klimta nebo Michala Žabky. Pestrou tvorbu Jana Klose festival připomene výběrem krátkých filmů, seriálů pro děti a on sám při diskusi s publikem.
Lahůdka ze světa počítačových her
Klos ale nebude jediným výjimečným hostem festivalu. „Podařila se nám taková lahůdka. Jsme hrozně rádi, že naše pozvání přijal tvůrce legendární hry Prince of Persia Jordan Mechner, který si na nás udělá čas a ve dvou přednáškách bude povídat nejen o této hře,“ usmívá se Rychecký.
I na letošním Anifilmu se představí krátké filmy nominované na letošní Oscary. Řada porotců ukáže svou filmovou tvorbu a bude možné se s nimi i osobně setkat na řadě besed a workshopů. Festival nezapomněl ani na oblíbené půlnoční projekce filmů.
|
Hráli jste ho také? Prince of Persia kdysi zazářil, dnes je v kómatu
Program zahrnuje také současnou moldavskou animovanou tvorbu, připomene 35 let českého studia Anima a v premiéře uvede restaurovanou podobu slavného Čarodějova učně Karla Zemana. Českou premiéru na Anifilmu bude mít také nové zpracování Orwellovy Farmy zvířat v režii Andyho Serkise, kterého diváci můžou znát i jako herce, který ztvárnil Gluma v trilogii Pán prstenů.
Rozpočet festivalu je 27,5 milionu, tedy o něco vyšší než minulý rok. A kolik přišlo loni diváků? „Loňská návštěvnost činila 36 tisíc unikátních návštěv. Letos máme víc míst, byť kapacita sálů je malá, takže trochu narážíme na kapacitní možnosti. Ale doufáme, že bude minimálně stejná jako loni,“ dodává ředitel festivalu.