Dvorská zoo přitahuje díky silnici víc Poláků, na kolapsy hledá recept

11:12

Safari park ve Dvoře Králové nad Labem je díky rychlostní silnici S3 pro Poláky mnohem dostupnější. Obrovskému zájmu čelil především v srpnu, připomínalo to Adršpach pár let zpátky. Během dne tam museli vůbec poprvé několikrát zastavit prodej online vstupenek do safari. Zoo chce najít koncepční řešení.