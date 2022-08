Městské autobusy v Hradci pojedou v taktu, uspoří to chybějící řidiče

Taktová doprava se postupně rozšíří na většinu linek městské hromadné dopravy (MHD). Nyní se to týká linek 1, 3, 9 a 24.

„Jízdní řády jsme učesali. Taktová doprava je u nás i v Evropě brána jako standard. Největší výhoda je v zapamatovatelnosti pro cestující, kteří spoje nemusí vyhledávat stále. Vyzkoušeli jsme si to na lince číslo 3 a osobně jsem se přesvědčil, že je to jednoduché a pohodlné. Na hlavních páteřních trasách budou intervaly 15 a 20 minut a mezi sebou samozřejmě budou proloženy, takže na nejvíce vytížených trasách od magistrátu na hlavní nádraží přes Gočárovu třídu či třídu Karla IV. dosáhneme, že spoje se na zastávkách potkají v rozmezí jedné až pěti minut. Celkový objem dopravy zůstane podobný jako v současné době. Novým jízdním řádem se do praxe dostane úspora představující necelých šest řidičů,“ vysvětlil ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové Zdeněk Abraham.

Dodal, že v některých časech může být o jeden spoj méně, v dalších však přibude: „Z průzkumů jasně vyplývá, že po 18. hodně cestujících výrazně ubývá. Třeba linka číslo 7 od 5. hodiny bude jezdit čtyřikrát za hodinu, po 18. hodině dvakrát.“

Úpravy se budou týkat dvou desítek linek, ale zatím kvůli pokračujícím opravám Moravského mostu u rekonstruované křižovatky Fortna jen sedmi. Fortna se sice pro MHD otevře od 1. září, avšak na mostě bude do 4. října zprovozněna pouze polovina vozovky.

„Trolejové vedení by mělo být hotové sice do konce příštího týdne, ale kvůli bezpečnosti bude spuštěno rovněž až 4. října. Zatím budeme obsluhovat provizorní zastávky, ty nové budou hotové 15. prosince, kdy by měla být Fortna otevřena i pro osobní vozidla. Změní se také odbavovací systém, nový by měl být zaveden do konce roku. Na 19 vybraných zastávkách, které jsou přestupními uzly, přibudou označníky, na nichž bude vidět další přijíždějící spoje, popřípadě jejich zpoždění,“ sdělil Abraham.

Zdražení je na novém vedení Hradce

Od začátku školního roku opět pojedou spoje číslo 4 a 8, které dopravní podnik dočasně zrušil kvůli nedostatku řidičů. Nyní jich má 208, další by měli nastoupit v příštích měsících.

„Současný stav je minus 17. Náborovou akcí jsme přilákali 12 řidičů, navíc se přihlásili čtyři další. V říjnu jich nastoupí šest, v listopadu a prosinci po třech a v lednu další dva. S těmi, kteří jdou do důchodu, jsme měli předběžná jednání, z nich vyplynulo, že by měli nadále pokračovat. Postupně se nám začínají vracet řidiči z nemocenské, ale stále jich je 27 dlouhodobě nemocných. Další se vrací z dovolených, takže od 1. září bychom jich měli mít dostatek,“ ubezpečil šéf městského dopravce.

Radnice se už před časem pokoušela prosadit zvýšení jízdného, z čehož nakonec sešlo, a tak problémy s financováním dopravního podniku budou řešit zastupitelé zvolení v komunálních volbách na konci září.

„Nové vedení města bude muset rozhodnout hlavně o tom, zda chce dopravnímu podniku příspěvek zvyšovat, či nikoli. Současná výše je 335 milionů korun. Zastupitelstvo je v této otázce rozpolcené, existuje spousta návrhů, jak zkvalitňovat veřejnou dopravu, ale přitom není vůle dopravnímu podniku přidat. V tom vidím velký rozpor. Chceme mít moderní autobusy a spoustu řidičů, ale bez zafinancování není šance toho dosáhnout. Myslím, že to bude hlavní souboj v novém zastupitelstvu,“ řekl náměstek hradeckého primátora Pavel Marek (ANO).

Podle Abrahama bude muset nové vedení Hradce stejně jako dalších měst řešit v dopravních podnicích zdražování energií a inflaci.

„Ta se promítá i do cen náhradních dílů a všech služeb, což vyžaduje zvýšení kompenzace prokazatelné ztráty, která u nás na příští rok představuje 48 milionů korun. Kompenzovat by to šlo zdražením jízdného, které je více než šest let stejné. To je další bod, který čeká nové vedení města. Záleží na strategii, jaké tarify bude chtít. Návrhy z konce minulého roku neprošly, protože jsme to vzali plošně pro všechny. Jsme připraveni připravit nový návrh. Pokud se na to podíváme čistě ekonomicky, představuje inflace za posledních 7 let 30 procent. Víme však, že to není pro domácnosti přijatelné. Na druhou stranu roční studentské jízdné dnes stojí 1 480 korun, což představuje 5 korun na den, tedy 2,5 koruny jízdu do školy a zpátky. To je dnes cena rohlíku. Myslím si, zvýšení na tři koruny, tedy na 2 tisíce korun za rok, by bylo reálné,“ míní Zdeněk Abraham.