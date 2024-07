Vichr při bouřce strom doslova ukroutil, líčí svědci pád jedle na rodinný dům

Dvě zcela zdravé jedle stojící mezi rodinnými domy v okrajové hradecké části Svobodné Dvory ještě před pár dny vypadaly jako nedobytné pevnosti. Středeční prudká bouře však jednu z nich zlomila a druhou mirně vychýlila z původní osy. K zemi proto v nejbližších dnech půjdou oba kmeny.

„Byli jsme doma, ale nic jsme neviděli, protože na tuto stranu nemáme okna,“ říká syn majitelky stromů, který sousedům pomáhal s odklízením větví poté, co hlavní ulomenou část zlikvidovali hasiči.

Ti zasahovali ve středu večer s výškovou technikou, aby odlomený kmen jedle bezpečně odstranili. Část větví skončila na střeše sousedního domu, kde způsobila menší poškození. Do střechy podle majitele zatéká. Více se však k události vyjadřovat nechtěl.

Výzva čtenářům Přehnala se u vás bouřka nebo krupobití? Pošlete fotky nebo video pomocí odkazu ZDE.

„Bouřka se přes Svobodné Dvory ve středu odpoledne přehnala ve dvou vlnách, před šestou hodinou a kolem půl osmé. Vítr dosahoval rychlosti kolem 12 metrů za sekundu a v poryvech foukalo až 22 metrů za sekundu,“ popisuje meteorolog Imrich Drapák z hradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, která sídlí jen pár ulic od poškozeného domu.

Majitelka sousedního domu se kvůli události vrátila předčasně z dovolené. Už sehnala odbornou firmu, která druhý mírně nakloněný strom pokácí.

„Je jasné, že musí jít dolů, když se poškodily kořeny. Samotný by tu při své velikosti nebyl bezpečný,“ potvrzuje majitelka, zatímco v zahradě už je slyšet motorová pila.

Kmen odřezá stromolezec

„Byli se na to podívat a říkali, že to vypadá jako po větrné smršti v Tatrách. Kmen vypadá jako ukroucený, úplně se roztrhl. Přitom to byl zdravý strom,“ líčí syn v pauze při odvážení koleček s nařezanými poleny z větví.

Likvidaci druhé jedle obstará stromolezec, který bude kmen postupně odřezávat a házet dolů. Na běžné kácení není v ulici místo.

Mezi sousedy panovaly už před středeční bouřkou napjaté vztahy. Majitel nyní poškozeného domu v minulosti požadoval, aby sousedé pokáceli smrky v zadní části zahrady, protože mu stíní na záhony a vinnou révu. Dokonce se kvůli tomu několik let soudili, avšak soudy nakonec rozhodly, že stínění nezpůsobuje škodu. Tu přitom muž před soudem vyčíslil na víc než milion korun. Posudky tehdy potvrdily, že smrky jsou v dobrém stavu, nyní přečkaly bez újmy i středeční vichřici.