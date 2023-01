Chtěla ho Amerika, obří kus zlata však získal sběratel ze Dvora Králové

Unikátní zlato sběratel Luboš Blaha v lednu vystavil ve své Galerii minerálů. Zaplatil za něj osm milionů korun. Už v době, kdy se před víc než 40 lety nedaleko Sacramenta našlo, vzbudilo mezi odborníky senzaci.

O letních prázdninách sběratel vystavil novodobou verzi Fabergého vejce. Mistrovské dílo se zmenšenou kopií budovy dvorské galerie uvnitř pro něj zhotovil trutnovský zlatník Valentin Kornějev z kilogramu zlata a tří stovek diamantů. V lednu představil galerista další unikát – nezvykle velký a kompaktní vzorek ryzího zlata, který vyrůstá z křemene. Exponát váží 4,2 kilogramu, samotné zlato asi 500 gramů.

Těžaři ho našli v roce 1979 v dnes již zavřeném dole Oriental mine v Kalifornii. Celou dobu přírodní zlato vlastnil majitel dolu Donald Dickey, který před sedmi lety zemřel.

„Je to křemenná žíla, ze které vyrůstají plechy a krystalky ryzího zlata. Je to jeden z nejlepších vzorků, který se v dole kdy našel,“ vysvětlil Luboš Blaha. Před lety bylo zlato z kalifornského dolu vystaveno v Los Angeles a v Las Vegas.

Pozůstalí se vzácný exemplář rozhodli prodat teprve nedávno. Loni na podzim byl jedním z hlavních lákadel mineralogické výstavy v německém Mnichově, kde ho dvorský sběratel viděl poprvé. „Kolem vitríny jsem prošel několikrát, nic lepšího na výstavě nebylo. Když jsem jel z Mnichova domů, rozhodl jsem se, že ho koupím,“ popsal Luboš Blaha. Je to prý nejdražší exponát, který kdy sběratel pořídil.

Kvůli bezpečnosti nebylo možné zlato poslat. Do Dvora Králové ho z USA osobně dovezla Lois Nelson z firmy Kristalle, u níž bylo v úschově. „Zlato celou dobu vlastnil majitel dolu. Nabídl ho pouze Přírodovědnému muzeu v Los Angeles, ale tam nedali dohromady tolik peněz, aby ho koupili. Myslím si, že není lepší místo, kde by zlato mohlo být vystavené, než je Galerie minerálů,“ uvedla Lois Nelson.

Celebrita mezi zlaty

Nezvykle velké kusy zlata vyrůstající z dutin křemene vzbudily na konci 70. let mezi odborníky rozruch a nepřestávají je fascinovat dodnes. „Je to jeden z nejkrásnějších vzorků zlata, který jsem kdy viděl. Nevím o tom, že by v jiné české galerii bylo k vidění něco podobného. V době, kdy se našel, se o tom psalo v časopisech a novinách. Je to mezi zlaty taková celebrita,“ poznamenal mineralogický publicista Marcel Vanek.

Kalifornská zlata podle něj vynikají vysokou ryzostí a vzhledově patří k nejkrásnějším na světě. Exponát zůstane ve dvorské galerii vystaven minimálně do léta.

Galerie minerálů se od svého otevření v červenci 2021 zařadila mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Podkrkonoší. Vidělo ji už více než 20 tisíc návštěvníků. V sezoně přišlo na prohlídku i 200 zájemců denně. S výstavní plochou 1 500 metrů čtverečních je největší soukromou galerií svého druhu u nás. K vidění je na šest tisíc exponátů, většina z nich pochází ze sbírky Luboše Blahy, který drahé kameny sbírá přes 40 let.

4. září 2021

Vystaveny jsou minerály z celého světa, indické křišťály, kolekce minerálů českých a slovenských, nálezy z Kozákova, Harrachova nebo z Obřího dolu, 150 milionů let staré pískovcové koule objevené v Trutnově nebo archeologické nálezy ze starověkého Egypta. Dominantou jsou několik metráků vážící brazilské ametysty, které se tyčí ke stropní pyramidě z trojitého skla.

Před budovu nedávno přibyla ukázka prvohorního zkamenělého lesa a zmenšená kopie čedičových varhan známých z Kamenického Šenova. „Vnitřní expozici neustále doplňujeme, cílová kapacita je deset tisíc exponátů,“ prozradil Luboš Blaha. Do konce března je galerie otevřena pouze o víkendech a svátcích od 10 do 18 hodin.