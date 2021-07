Dvůr chce opravu stadionu, ale moderní chlazení budí mezi sportovci vášně

Problém je v tom, že klasickou čpavkovou technologii chtějí na stadionu pod Hankovým domem nahradit moderním chlazením. Výměna má být rychlejší a levnější, ale vedení města prosazuje nepříliš vyzkoušený systém, který žádný krytý stadion v České republice nemá. Podle kritiků systém není vhodný pro výkonnostní sporty a je nákladnější na provoz.

Kromě výměny chlazení projekt počítá s vybudováním nové strojovny, úpravou rozměrů kluziště nebo novými mantinely. Město na první etapu vyčlenilo v letošním rozpočtu jedenáct milionů korun a už má stavební povolení.



Celkem náklady na modernizaci stadionu, kde se hraje druhá hokejová liga, odhaduje na 40 milionů. Stávající strojovna s chladicí technologií vznikla před 50 lety, v roce 2000 prošla částečnou rekonstrukcí.

Radnice prosazuje technologii Icegrid, která nevyžaduje výrazný zásah do betonové plochy kluziště tvořenou třemi železobetonovými deskami. Pouze se na něj položí systém plastových mřížek s žebrovanými hadicemi, led má deseticentimetrovou výšku.



„Rekonstrukce bude rychlejší a ve výsledku i levnější, tento systém má také větší účinnost na předávání chladu než trubky v betonu,“ říká dvorský místostarosta Jan Helbich (ANO).

Ve Dvoře Králové je led obvykle od konce srpna do závěru dubna. Instalace systému zabere dva až tři měsíce, když je stadion mimo provoz, a nenaruší sezonu hokejistů a krasobruslařů. Začít by měla příští rok na jaře.



„Pokud bychom dělali konvenční rekonstrukci čpavkové technologie, není reálné, že bychom to v tříměsíční prodlevě stihli,“ upozorňuje. Dalším důvodem pro výměnu je bezpečnost. Hasiči podle místostarosty na dvorském stadionu zasahovali kvůli čpavku unikajícímu mezi diváky.

Problém je, že v České republice Icegrid žádný krytý stadion nemá. Pouze menší mobilní ledové plochy pro zimní veřejné bruslení, například v Malé Úpě. Podobné je to i v Evropě. Jednou z mála hal vybavených touto technologií je Hellios Arena v německém Schwenningenu. Právě tam se dvorská radnice inspirovala, připravuje dokonce zájezd zastupitelů, kteří si budou moci led v Hellios Areně vyzkoušet a setkat se se zástupci tamních sportovních klubů.

Krasobruslaři: Odborníci to nedoporučují

Dvorské sportovní oddíly nejsou z revoluční technologie nadšeny. „Pro účely výkonnostních sportů v halách, které jsou kromě léta v provozu celoročně, je to nevyzkoušená technologie. Odborníci, které jsem oslovila, to nedoporučují. Icegrid funguje na nepřímém chlazení a je o třetinu nákladnější na provoz než čpavkové,“ vysvětluje Michaela Koblasová z krasobruslařského klubu, který má 40 členů.



Vedle hokejistů je hlavním uživatelem ledové plochy. Podle krasobruslařské trenérky má nepřímé chlazení v republice jen desetina stadionů a systém není navržen pro zátěž výkonnostních sportovců. Brusle mohou žebrované hadice poškodit. „O něčem hovoří i to, že je ve Schwenningenu prosekla rolba,“ upozorňuje.

Krasobruslaři vyzkoušeli nejvýše položené tuzemské kluziště v Malé Úpě, kde led vyrábí právě tato technologie. A neodnesli si nejlepší reference. „Po dvaceti minutách bruslení byl úplně rozježděný,“ poznamenává Koblasová.



Podle místostarosty Helbicha nejsou obavy na místě. „Nerozumím tomu, proč se bojí, že by to ve Dvoře Králové nefungovalo, když to funguje na venkovních kluzištích.“ řekl.



První měla být diskuse

Kritikou nešetří ani opozice. Podle zastupitelky Dany Bohutínské z ODS město od začátku zvolilo špatný postup. Vadí jí, že přišlo už s hotovým návrhem.



„Nejprve měla být diskuse s těmi, kdo led nejvíce a nejčastěji používají, a také s ledaři, nejen našimi, ale i z okolních měst. Máme několik odborných posudků, že je tato chladicí technologie do hal nevhodná,“ říká.



Za tristní považuje nabídku radnice, aby si zastupitelé a členové sportovní komise jeli do Schwenningenu zabruslit. „Jakou bude mít vypovídající hodnotu, že si několik zastupitelů zaváže brusle a vyzkouší led?“ pokládá řečnickou otázku.

Na výměnu chladicí technologie za ekologičtější a bezpečnější systém lze získat dotaci, dvorští radní už schválili podání žádosti do Národní sportovní agentury. Pokryla by až 70 procent nákladů. Rekonstrukci stávající čpavkové technologie by město muselo zaplatit ze svého.

Debata o rekonstrukci zimního stadionu uvázla na mrtvém bodě, nepříliš ozkoušenou technologii nedoporučila ani sportovní komise.



„Nic není rozhodnuto a stále o tom jednáme. Pravda ale je, že tábory zastánců a odpůrců jsou poměrně nesmiřitelné a vždy se to nebude někomu líbit. Je otázkou, když se to takto zaseklo, jestli nebude lepší rekonstrukci stadionu v tuto chvíli odložit a peníze raději investovat do jiných sportovišť ve městě,“ naznačuje starosta Jan Jarolím (ANO).

Záměr prosazovaný nebo podporovaný městem ve Dvoře Králové nenaráží na odpor poprvé. Neslavně dopadla snaha jaroměřské společnosti Karsit vystavět ve Zboží továrnu na autodíly, potichu usnul projekt developerské společnosti Brickbay SE vybudovat v centru města 55 bytů. Nesouhlas vyvolala rekonstrukce bazénu na Tyršově koupališti a stejně tak vzbuzuje vášnivé diskuse rekonstrukce zimního stadionu.