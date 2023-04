Vítr vzal fotbalistům z kabin střechu i s kusem zdi, hrát teď musejí jinde

Bylo páteční odpoledne, když předseda spolku žeretických fotbalistů Luboš Stryal odcházel z klubové základny na hřišti kousek za obcí. O deset minut později se na vesnici přihnal prudký vítr a z areálu v zákoutí se ozvaly prapodivné zvuky.

„Podle našich hodin, které se v té době zastavily, bylo 16:10. Já jsem tam ještě v 16 hodin byl, odešel jsem domů, najednou se zatáhlo a bylo vymalováno,“ popisuje Luboš Stryal páteční dění.

Prudký vítr se jako by z ničeho nic snesl na hřiště, utrhl z budovy střechu i s kusy zdiva a pak zmizel neznámo kam. V obci o kus dál škody nenapáchal.

„Nikde není ani zlomená větev. Akorát vršky dvou bříz jsou ulomené a jinak vůbec nic. Vedle máme navezené větve na čarodějnice a ten vítr to ani nerozházel,“ podivuje se.

Podle meteorologů v pátek odpoledne přecházela přes Jičínsko studená fronta a docházelo k četným lokálním bouřkám. Zda šlo o tornádo, se bez přímého pozorování nedá určit.

„Každá vyvinutá kupovitá oblačnost v podstatě rotuje, i ta malá se otáčí proti směru hodinových ručiček. Tady přecházela čára nestability a těch bouřek bylo docela dost. Klidně to však mohl být i jen náraz větru,“ míní meteorolog Tomáš Popelka.

Statik budovu teprve posoudí

Jen týden před startem jarní části III. třídy okresního fotbalu tak Žeretice přišly o veškeré zázemí. Co nevzal vítr, dokonal déšť. V sobotu odehrají fotbalisté domácí zápas na náhradním hřišti ve Žlunicích a zbytek sezony přečkají v azylu v Milíčevsi.

Klub založil transparentní účet, na který během dvou dnů přišlo přes 60 tisíc korun.

„Okresní fotbalový svaz klubu přispěje na zápasy, které musí hrát na cizí půdě, a odpustíme mu startovné na příští ročník,“ říká předseda okresního svazu Vladimír Blažej.

Fotbalisté nyní čekají na verdikt statika, který přijede příští týden, aby rozhodl, zda půjde objekt opravit, nebo se bude muset zbourat. Narušené jsou i obvodové stěny. Zázemí navíc patří obci, takže opravy se zřejmě protáhnou.

„V úterý přijede likvidátor pojišťovny. Podle toho se rozhodneme, zda budeme žádat o nějaké dotace. Můj odhad je, že do konce roku budeme řešit projekt a stavební povolení. Pak musíme udělat výběrové řízení, kdo to postaví, a stavět se začne možná na jaře,“ míní starosta Žeretic Petr Jiskra (nez.).

To je zpráva, kterou fotbalisté slyší jen neradi. „Je to hrozný. My bychom potřebovali, aby se to co nejdříve rozhýbalo,“ říká Stryal.

Aby mohli fotbalisté na hřišti vůbec trénovat, svaz jim nabídl zprostředkování stavebních buněk, kam by si dočasně uložili klubové věci a kde by měli alespoň šatnu. O podmínkách se bude ještě jednat.