Škola v Hořicích vyřazuje staré koně, skončili i někteří pracovníci

Návrat jezdeckého sportu na hořickou školu provázejí razantní změny, které změní podobu chovu koní na školním statku na okraji podkrkonošského města. Škola nově navázala spolupráci s místním jezdeckým klubem TJ Jiskra.



Prvním opatřením bylo vyřazení tří starších koní, které se setkalo s negativními reakcemi na Facebooku.

„Chtěli jsme pro nový školní rok změnit koncepci jezdectví a chovu koní na naší škole. Problémem se totiž stal jejich vysoký věk,“ sdělil ředitel školy Stanislav Neuman.

O tři šestadvacetileté koně se nyní stará bývalá studentka školy na Broumovsku.

„Seniorský věk u koní začíná okolo dvacátého roku věku. Uvědomovali jsme si, že generace našich žáků si k nim vytvořily citový vztah, takže jsme nechtěli volit nějaká razantní řešení a rozhodli jsme se, že koně nabídneme někomu, kdo pro všechny tři zajistí důstojné podmínky na dožití. Byli jsme se na ně několikrát podívat a na sociálních sítích jsme sdíleli i fotografie,“ říká ředitel.

„V Hořicích a okolí náš krok vzbudil velkou nevoli, takže jsme nechtěli zveřejňovat jméno chovatele ani místo. Vyčítali nám, že chceme dát koně na jatka. Další začali vytvářet vlastní seznamy, ke komu bychom měli koně dát. Za školní statek však nese zodpovědnost vedení a my jsme se rozhodli takto,“ popisuje Neuman.

„Vybrali jsme studenta, který je schopný jim zajistit dobré podmínky a vzít si všechny tři koně najednou. Kdybychom nebyli škola, ale standardní podnik, koně by nejspíš čekalo utracení. Potřebujeme ve stájích místo pro nové a mladší koně. Chceme jezdectví posunout dopředu a na šestadvacetiletém koni se jezdit nedá,“ vysvětluje ředitel.



Škole tak zůstalo pět koní, ale ve stáji jsou ještě další, kteří patří soukromým majitelům. Šest z nich statek opustí s koncem srpna.

„Zatím tam máme 16 koní soukromých majitelů. Jsou rovněž vyššího věku. Jednomu majiteli jsme dali výpověď ke konci srpna, s dalšími jednáme. Nebyli jsme spokojení se spoluprací, která se dotýkala i podílu na výuce. Stali jsme se v podstatě koňským hospicem. Naše filozofie do budoucnosti je diametrálně odlišná od toho, jak to bylo doposud. Rozešli jsme se se dvěma pracovníky, jeden měl na starosti výuku jezdectví, druhý pečoval o koně. V poslední době to tam nefungovalo,“ zdůvodňuje Neuman.

„Koně zaslouží, aby se o ně škola postarala jinak“

Podle něj jezdectví na škole upadalo od roku 2004, kdy se studenti školy naposledy účastnili závodů České jezdecké federace (ČJF). Od roku 2016 bylo škole členství v ČFJ zrušeno.

Výuku jezdectví měla na starosti Eva Hlaváčková, která je zároveň majitelkou šesti koní ze stáje soukromníků, kteří statek opouštějí jako první. Ta slova ředitele zpochybňuje.

„S tím, že upadala kvalita, nesouhlasím. Učila jsem osmým rokem a celou dobu jsem se snažila protlačit, aby děti jezdily na závody, aby se zřídil jezdecký oddíl. Panu řediteli jsem posílala i stanovy, aby se založil co nejdříve a my mohli s dětmi na Ligu zemědělských škol. Bohužel mi to nebylo umožněno,“ tvrdí Hlaváčková.

„Pan ředitel ani nikdo z jeho okolí se nikdy nebyl podívat na výuce jezdectví, ani se neptal na kvalitu koní či žáků. Vedla jsem sice i jezdecký kroužek jako zájmovou činnost pro děti z internátu, ale smlouvu jsem původně měla na čtyři hodiny týdně, což je dost málo. Nikdo se se mnou nesnažil situaci a jakékoli změny konzultovat. Přitom bych ráda ukázala, co jsem koně i žáky naučila,“ uvádí svůj pohled Hlaváčková.

Zamýšlí se nad způsobem, jakým statek opustili první tři koně.

„Třeba kůň, který tady byl nejdéle, u nás byl od tří let. Průměrný věk dožití koní je 28 až 30 let. Myslím si, že pokud tady tak dlouho sloužili, tak by si zasloužili, aby se o ně škola postarala jinak, nikoli aby se odvezli do cizího prostředí. Je hezké, že jsou všichni spolu, ale to jsem na schůzce s panem ředitelem a dalšími nabízela také. Ty koně znám a doporučovala jsem, aby šli k žákyním, které na nich v poslední době jezdily, vědí o nich všechno včetně zdravotního stavu. Bylo to přislíbeno, a potom bylo zničehonic všechno jinak,“ říká.

Škola bude měnit koně postupně, pomůže jí klub

Tři vyřazené koně nahradí zvířata patřící TJ Jiskra Hořice, se kterou škola navázala spolupráci.

„Pomůžou nám svými zkušenostmi s tréninkem i s účastí v soutěžích, na které mají licenci České jezdecké federace. Naše i jejich koně budou sloužit pro potřeby klubu. V dohledné budoucnosti nás čeká další výměna, ale ta musí být postupná a po jednotlivých koních,“ plánuje Neuman.

„Každý trenér vám řekne, že od starších a zkušených koní se děti hodně naučí. S těmi třemi jsme se dokonale znali. Pan ředitel to prý chce dělat na vyšší úrovni. Přitom se na úroveň našich hodin nikdy nepřišel podívat,“ shrnuje Hlaváčková.