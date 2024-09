Projektování má zelenou, vlak z Náchoda do Hradce dojede za 26 minut

Cesta spěšným vlakem z Náchoda má trvat neuvěřitelných 26 minut. Soupravy by mohly pendlovat mezi oběma sídly co půlhodinu. Pro město to bude znamenat výrazný impuls nejen z hlediska dopravy, ale očekávat lze také vyšší turistický ruch i zájem firem o investice.

„Zrychlení železniční dopravy je skvělá zpráva, protože městu umožní dál rozkvétat a bohatnout. Rychlejší napojení na Prahu a propojení do Polska přinese synergické efekty v podobě cestovního ruchu, který přinese více peněz a další byznys,“ těší starostu Náchoda Jana Birkeho (SOCDEM).

Města na Náchodsku i Královéhradecký kraj dlouhých deset let tlačily na stát, aby se pustil do modernizace mezinárodní dráhy přes Náchod a Meziměstí do Polska. Nejznámější částí investice je takzvaná Vysokovská spojka, která umožní přímé spojení České Skalice a Náchoda bez nutnosti přestupu nebo couvání vlaků ze Starkoče do Václavic.

Stát původně modernizaci podmiňoval projednáním studie proveditelnosti vysokorychlostní železnice z Hradce Králové na Polsko. Teď však ministerstvo dopravy rozhodlo, že Správa železnic může úpravu tratí připravovat s předstihem.

„Schválení výjimky je výsledkem mnohaletého společného úsilí Správy železnic a vedení Královéhradeckého kraje. Díky ní se nám podařilo odblokovat a posunout vpřed přípravu modernizace klíčových tratí v tomto východočeském regionu,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Druhá kolej až do Skalice

Modernizace zahrnuje zdvoukolejnění tratě z Hradce Králové do Jaroměře a dál do České Skalice. Navazovat bude Vysokovská spojka na Náchod. Stávající elektrická trakce se z Jaroměře prodlouží dál na sever, a to nejen do Skalice, ale přes Náchod až do Meziměstí. Železničáři do budoucna počítají i s elektrickým vedením na trati do Trutnova, avšak aktuální výjimka tuto etapu prací neobsahuje.

„Desetiletí opomíjený projekt Vysokovské spojky je naprosto klíčový pro zkrácení cestování mezi Hradcem a Broumovem a je nejkratší možnou variantou pro rychlé spojení mezi Prahou a Varšavou,“ upozorňuje hejtman Martin Červíček (ODS), že jen spojka, spolu se zvýšením maximální rychlosti ze Skalice na Hradec na 160 kilometrů za hodinu, uspoří až 30 minut jízdy.

Mezi Náchodem a státní hranicí se nepočítá jen s natažením elektrického vedení. Upravit by se měly i parametry kolejí. Za Hronovem mohou vlaky jet jen 80, místy jen 60 kilometrů za hodinu.

„Předpokládáme výměnu železničního svršku, úpravy železničního spodku a některých mostů, zvýšení rychlosti do 100 kilometrů za hodinu,“ upřesňuje mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. K úpravám traťových oblouků nicméně nedojde.

Přímé vlaky do Wroclawi

První etapou má být už v letech 2026 až 2027 výstavba stanice a výhybny v České Metuji, která umožní zvýšit počet vlaků do Meziměstí. To je důležité hlavně pro nové spoje do Polska, které prosazuje Dolnoslezské vojvodství. Přímé spojení Wroclawi a Hradce Králové má být realitou už za několik let. Poláci proto nyní modernizují koleje mezi Walbrzychem a hranicí s Českem.

„Opravují tunel, staví úplně novou trať. Na 16 kilometrech se tam nyní jezdilo jen dvacítkou. Oni to teď zvedají a pak už zbyde jen elektrifikace,“ přibližuje člen dopravního výboru kraje Jiří Prokop (ANO).

„Pro starosty na polské straně hranice je železniční spojení absolutní priorita,“ doplňuje Birke, který je také předsedou česko-polského Euroregionu Glacensis.

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Železničáři nyní začnou připravovat dokumentaci pro stavební povolení. Práce jsou v plánu v letech 2029 až 2032 a stát mají nižší desítky miliard korun. Hotovo by tak mělo být zhruba ve chvíli, kdy skončí desetiletá smlouva na rychlíky Praha - Wroclaw přes Pardubice a Lichkov, které mají začít jezdit na konci letošního roku. Ty by poté měly jezdit přes Náchod.

„Lichkov vyhrál jen proto, že je tam elekrifikace a není tam žádná úvrať,“ říká Prokop. Trasa přes Meziměstí je kratší a navíc obslouží asi o 100 tisíc obyvatel více. Přes Lichkov mají vlaky jezdit každé 4 hodiny, přes Náchod každé 2 hodiny. Cestu z Prahy do Wroclawi mají zvládnout za 3 hodiny.

„Na modernizovanou trať chceme nasadit elektrické jednotky. Zkrácení jízdní doby do Náchoda umožní zavést půlhodinový takt,“ plánuje vedoucí krajského odboru dopravy Tomáš Jurček.