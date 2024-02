Podél zaplavované cyklostezky položil farmář palety, Hradec přidal panely

Už v minulém týdnu zemědělci na trávu vedle stezky od Piletic do Ruseka navezli dřevěné palety, které alespoň chodcům umožňují oba kritické úseky s opatrností přejít.

„Byl jsem na setkání, kde se problém řešil, a potom jsem to nechal udělat, aby tam lidé mohli projít. Radnice to sice řeší, ale než se něco udělá, to je tragédie,“ přiznává šéf zemědělské společnosti VH Agroprodukt Jan Věcek.

Zemědělci obhospodařující sousední pole umístili na travnatý pruh vedle stezky několik desítek palet a cedule s upozorněním, že průchod je na vlastní nebezpečí.

Na veřejné schůzi vedení města s obyvateli Ruska byla stezka jedním z hlavních bodů, neboť od chvíle, kdy ji město před čtyřmi lety nechalo postavit, se při větších deštích zaplavuje vodou. Místní se už nepozastavují ani tak nad zaplavenou stezkou jako nad tím, že radnice hledá řešení tak dlouho.

„Bavili jsme se o okamžitých nápravných opatřeních, i o dlouhodobém řešení. Diskutovali jsme různé náměty a možnosti a nakonec z toho vzešla iniciativa zemědělců zajistit, aby cyklostezka byla funkční. Věřím však, že se povede najít dlouhodobé řešení, protože stávající vedení města je v tom aktivní a má ambici to vyřešit,“ neskrývá optimismus předseda komise místní samosprávy v Ruseku Aleš Mahdal.

Kdybych měl blatníky...

„Mělo se to řešit už od začátku. Vždyť stačilo udělat díru a drenáž do pole a bylo by po problému. Takhle je to z bláta do louže. Po těch panelech to bude o hubu, jak se říká,“ ukazuje na zaplavenou stezku s panely David Bárta, který denně dojíždí do práce do Hradce.

Z města jede nejprve po silnici a až po zaplaveném úseku se napojuje na stezku. „Nemám blatníky, jinak bych to projel,“ dodává.

Radnice se dostala do úzkých kvůli konci stavební firmy Matex, která cyklostezku stavěla, promeškala totiž možnost nekvalitní stavbu reklamovat.

20. dubna 2023

Teď přišla s dočasným řešením v podobě panelů, které povrch stezky zvednou nad hladinu vody.

„Technické služby začaly s jejich umisťováním, pak k nim vybudují nájezdy. Jde o panely, které měly složené pro podobná provizoria. Žádné nové se nekupovaly. Náklady tak městu nevzniknou,“ vysvětluje náměstek primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek (ODS).

Při opravě změní sklon silnice

Současně radnice vyjednává s krajem i o dlouhodobém řešení. Hejtmanství plánuje rekonstruovat souběžnou silnici a město chce, aby projekt pomohl zaplavování stezky vyřešit.

„Dohodli jsme se, že překlopíme vozovku, aby měla sklon na druhou stranu, a tam zajistíme odvodnění. Letos chceme získat stavební povolení a příští rok by se mohlo stavět,“ potvrzuje technickoobchodní náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Hejtmanství má v plánu rekonstruovat celou silnici od Hradce Králové přes Rusek, Skalici a Rasošky až do Jaroměře. Hradecká část by kvůli problémům se stezkou měla přijít na řadu nejdřív.

„Hlavní problém je, že silnice je skloněná k cyklostezce a je tam navíc propustek. Ten by měl být zaslepený. Na druhé straně bude příkop, který vodu odvede do Piletického potoka. Tím by se měl problém vyřešit. Ještě analyzujeme výškopisné parametry, jestli vše bude fungovat. Pokud by se ukázalo, že to nepomůže, bude na místě konkrétní úsek předělat. Ale zatím to vypadá, že by to mělo stačit. Samozřejmě, když hodně prší, někde kaluž být může, ale současný stav je naprosto neúnosný,“ míní náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).