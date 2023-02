Opozičník v Hradci žaluje bývalého zastupitele za výrok, že škola dluží

V samém závěru jednání jej 18. ledna 2022 položil tehdejší zastupitel Martin Hanousek (Změna a Zelení) a týkal se sporu soukromé základní školy Sion s městem. Škole tehdy vypršela nájemní smlouva v městských prostorách a hrozily jí velké sankce za to, že se za plného provozu během školního roku odmítá vystěhovat.

„Sion je příjemcem dotací ze strany města. Chtěl bych se zeptat, zda mu ty dotace budou pozastaveny, protože asi je teď v pozici dlužníka,“ řekl Hanousek.

Šéf Sionu Denis Doksanský jej vyzval k omluvě, což někdejší náměstek primátora pro školství po výměně několika e-mailů odmítl. Ředitel se rozhodl vše řešit soudně a k projednání se případ dostal právě v těchto dnech. Návrh na smír Hanousek odmítl, dluh Sionu vyčíslil na více než 927 tisíc korun. Soud bude pokračovat v polovině března.

Zatímco Denis Doksanský se v dresu hnutí ANO po loňských komunálních volbách stal novým zastupitelem a po žalovaném symbolicky převzal štafetu tvrdého kritika hradecké koalice, Martin Hanousek se do 37členného sboru těsně nedostal.

Teď se potkávají aspoň u soudu. Jeden i druhý jsou stále přesvědčeni o své pravdě. Žalobce žádá omluvu, žalovaný odmítá a trvá na tvrzení o dluhu ve prospěch města.

Smír? Ani omylem!

„Paní soudkyně se hned na úvod jednání vyjádřila, že důvod pro omluvu vidí, a navrhla, abychom se spokojili pouze s omluvou v rámci zastupitelstva. My jsme souhlasili, ale pan Hanousek odmítl. Když zazněly všechny důkazy, opět navrhla, zda se nechceme vrátit ke smíru, abychom neprotahovali náklady. Žalovaný však odmítl podruhé a potřetí i po návrhu, jestli bychom se nespokojili s omluvou v soudní síni,“ řekl Doksanský.

„Šlo nám jen o princip. Pan Hanousek důvod pro omluvu nevidí, přestože důkazy soudu byly podle soudkyně jednoznačné: v té době - tedy 18. ledna 2022 - jsme žádný dluh mít ani v nejmenším nemohli. Tehdy se to všechno teprve vyjednávalo,“ dodal Doksanský.

Martin Hanousek to vidí úplně rozdílně: „Právní zástupce i samotný pan Doksanský to podle mě natahují. Vyžádali si, že doplní důkazy, které měli v žalobě připravené, takže se to protáhlo ještě o jedno řízení. Za mě je to šikanózní a naprosto nesmyslná žaloba. Běžný člověk by chodil kanály, kdyby městu a škole dlužil přes 900 tisíc korun. To, že jsem na to upozornil, byla moje povinnost, on však na mě podal žalobu ještě na ochranu osobnosti. Omluva je nesmysl, vůbec není za co. Umím si představit žalobu za 20 jiných výroků na zastupitelstvu, ale když se v bodu dotazy a diskuse ptáte primátora na dluh, který jde za Sionem a Denisem Doksanským, potom už nevím.“

Hanousek svůj případ srovnává se soudem trutnovského zastupitele Petra Sobotky s developerem kvůli poškození dobrého jména:

„Také on měl pravdu, když upozorňoval na čachry s městským majetkem. Také on čelil žalobě, přestože protistrana neměla šanci vyhrát, ale tahali ho přes rok po soudech, aby mu znepříjemnili život.“

Oba věří ve vítězství

Také Doksanský však tvrdí, že výrok ztotožňující jeho školu s dlužníkem jej výrazně poškodil.

„V té době se nás všichni ptali, zda naše školy nekrachují, jestli pokračujeme, bylo to opravdu dramatické. Způsobilo to určitou pochybnost u rodičů a množství otázek zrovna v době, kdy se rodiče a studenti nejvíce rozhodují o přihláškách na střední školy. Byla to přesně ta doba, kdy jsou všichni nesmírně citliví na takové zprávy. Někteří rodiče nabyli dojmu, že naše školy nejsou stabilní, protože když se řekne, že je někdo dlužník města, působí to velmi dramaticky. Teď když jsme dostavěli a otevřeli novou školu a prosperujeme, asi každý ví, že to pravda nebyla. Proto soud musíme dohrát,“ tvrdí zastupitel vítězného hnutí ANO, které však skončilo v opozici.

Hanouska žaloba udivila: „Byl to pouhý dotaz na primátora. Další kolo soudu máme 15. března a já doufám, že to tím skončí. Nikdy jsem se po něm nevozil, jako náměstek jsem mu podepisoval všechny dotace a pomáhal jemu i rodičům, aby se na Mandysově škole vyřešilo parkování a příjezd k objektu.“

Také Doksanský chce soud dotáhnout k vítězství, tedy k omluvě: „Audiozáznam z toho zastupitelstva je veřejný a je jednoznačný. Pan Hanousek mluví o tom, že Doksanský je dlužníkem města. Nevím, na základě čeho by to nyní chtěl relativizovat. On má sice jako politik právo ve volném prostoru mluvit svobodně, ale to nebyla fakta, nýbrž výmysl.“

Pře Doksanský versus Hanousek je v posledních čtyřech letech jedinou soudní připomínkou často tragikomického dění při jednání hradeckých zastupitelů v uplynulém volebním období za vlády menšinové koalice ODS a ANO.

Jiným případem je soud exnáměstka primátora Josefa Malíře (VPM), jemuž krajský soud v roce 2019 potvrdil tříletý podmíněný trest a povinnost zaplatit městu Hradec Králové 23 milionů korun za údajně předraženou koupi parkovacího domu.