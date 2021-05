Zámek v Náchodě ukáže lidem nové okruhy, na Hrádku uvidí i byt ve věži

„Zatím nemáme konkrétní informace, ale předpokládám, že bychom mohli otevřít v úterý 25. května. Doufejme, že se situace nezhorší. Očekávám, že to bude podobné jako loni a dovnitř budou moci omezené skupiny návštěvníků. Většinou to bylo devět lidí a průvodce, což zhruba odpovídá dvěma osobám na 15 metrech čtverečních,“ sdělil ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec.

První ochutnávkou nadcházející sezony byly zahradnické trhy v areálu hospitálu Kuks, které o víkendu přilákaly velké množství lidí.

„Je to první z dlouhé řady akcí, které se letos na Kuksu uskuteční,“ poznamenal Kadlec a zmínil novinky, na které se mohou návštěvníci těšit. Kdo byl například loni na prohlídce zámku v Náchodě, může si ji letos zopakovat. Bude totiž výrazně jiná.

V Náchodě revitalizují zámecký kopec

„V Náchodě nás čekají asi nejvýraznější novinky. Nová kastelánka zahájila postupnými kroky reinstalaci prohlídkových tras. Na prvním okruhu budou místnostem vraceny funkce, které původně měly. Vrací se tam také spousta věcí podle dobových fotografií. Jsou to takové první vlašťovky, čeká nás tam hodně práce týkající se například podlah, časem bychom do interiérů rádi vrátili i historické výmalby. Už nyní jsou vidět na prohlídkové trase veliké změny,“ uvedl Kadlec a dodal:

„V Náchodě rovněž úspěšně pokračuje revitalizace zámeckého kopce, což je monstrózní akce s cílem stabilizovat hydrogeologické poměry svahu včetně nových výsadeb, sítě cest a podobně. Zároveň tam navazují práce u altánku s výhledem na město, kde se rovněž stabilizuje skalní masiv. Chystáme se také na velkou investiční akci, která by se měla týkat obnovy krovů a střešních plášťů piccolominského a kurónského traktu.“

Kastelánka náchodského zámku Iva Bártová upozorňuje, že k památce kvůli pracem v okolí vede jen jedna cesta Smiřickou ulicí, a popisuje nové prohlídkové okruhy.

„Jeden chystáme již na otevření, druhý na letní měsíce. Okruhy budou skutečně zcela nové. Budou dávat větší smysl, vracíme se k původním dispozicím. První okruh bude věnován Piccolominiům, tedy rodině, která vlastnila zámek od doby třicetileté války následujících 150 let. Návštěvníci uvidí například její reprezentační pokoje, stejně jako apartmán majitele panství Ottavia II. a apartmán jeho matky Anny Viktorie. Mezi další zajímavosti patří návrat celé kolekce portrétů po 70 letech zpět na původní místo do Piccolominského sálu,“ popisuje Bártová.

Na zámku pracuje od začátku letošního března: „Překvapila mě tady spousta věcí. Třeba to, jak je náš objekt veliký, ale když se řeší reinstalace jednotlivých místností, zjistíte, že v zámecké budově jsou většinou velmi malé prostory. Když to zažíváte při zabydlování nebo vybavování místností, aby vypadaly zámecky a ne jako muzeum, najednou zjistíte, že toho místa je velice málo.“

Za tajemstvím věže Kardinálky

Novinky se chystají také na zámku Hrádek u Nechanic.

„Při speciálních prohlídkách pro fajnšmekry nazvané Hrádkem křížem krážem se návštěvníci podívají do běžně nepřístupného hospodářského dvora či uzavřených částí zámeckého sklepení a nově také do naší centrální věže Kardinálky, kterou lidé zevnitř ještě nikdy neviděli. Budou se moci podívat do bytu, který se tam nachází, a také na ochoz nad rytířským sálem,“ zve na Hrádek kastelán Martin Rejman.

Více podrobností o novince však neprozradil. Otázkou tak zůstává, kdo ve věžním bytě bydlel:

„Rád bych si to v tuto chvíli nechal pro sebe. Je to zahaleno tajemstvím, takže si návštěvníci budou moci zahrát na detektivy a udělat si vlastní názor. Pracujeme totiž s více variantami. Čekají nás i klasické akce, na které jsou návštěvníci již zvyklí, a nově se mohou těšit na divadelní produkci. Okolo poloviny srpna bude například vystupovat divadelní skupina Indigo.“

I na Hrádku se již těší na první návštěvníky, kteří zatím mohli jen do působivého zámeckého parku.

„V poslední době jsme zavaleni dotazy na to, kdy otevřeme. Termínu 25. května věřím, protože jsem optimista. Byl bych za to moc rád, ale kdyby bylo na mně, otevřel bych nejraději už zítra. Na sezonu jsme kompletně připraveni, interiéry jsou přichystány do nejmenších detailů jako nikdy předtím. Normálně bychom zahájili sezonu na konci března klasickou akcí Velikonoce na Hrádku, takže máme nejen perfektně připravené zámecké expozice, ale dokonce jsme měli čas věnovat se úklidu vedlejšího hospodářského dvora,“ popisuje kastelán.

Opravuje se v Opočně i Ratibořicích

V Opočně budou i letos pokračovat práce v zámeckém parku, novou střechu dostane například letohrádek v parku, který navazuje na Trčkovo a Kupkovo náměstí.

V Ratibořicích vloni skončila obnova objektu č. p. 10 a nyní se tam soustředí přípravné práce týkající se Panského dvora, kde by měl vzniknout archeologický depozitář Národního památkového ústavu.

„Na prohlídkové trase opočenského zámku jsme ve velkém reprezentačním salonu nechali podle dobových vyobrazení zhotovit původní zlacené rámy obrazů, které byly vráceny v restituci. V Ratibořicích budou návštěvníci zřejmě nejvíce vnímat změnu týkající se zeleně na svahu poblíž zámku, kde jsme na závěr loňského roku prováděli velké terénní úpravy,“ přiblížil Kadlec.

Na hradě a zámku Staré Hrady již zpřístupnili expozice pro prohlídky bez průvodce. Novinkou letošního roku se mají stát zvukové a světelné efekty v zámeckém pohádkovém sklepení.

„Mluveným slovem vás provede sám Archibald I., nejvyšší pohádkový čaroděj hradu a zámku Staré Hrady. Uslyšíte a uvidíte i vodníky, obry, čerty, draky, víly a další pohádkové bytosti,“ informují správci památky.