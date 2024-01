Tanečníci v největší české zušce mají nové sály. Dočkají se i hudebníci

V jedné učebně balet, hned vedle děti ve staročeských krojích, o kus dál moderní tance nebo step.

Rekonstrukce tanečního pavilonu trvala rok a spolu s vloni dokončenou opravou výtvarného pavilonu a zřízením spojovací chodby patří do první etapy přestavby bývalé hradecké základní školy Jih pro potřeby Střeziny, největší umělecké školy v Česku. Ta se do areálu nastěhovala před 11 lety a dosud působila ve značně provizorních podmínkách.

„Když přijdeme na sál, je tady teplo. Esteticky, vizuálně je to krásnější. Máme novou odhlučňovací stěnu, tu jsme neměli. A hlavně podlahu,“ jmenuje rozdíly vedoucí tanečního oboru Pavla Cejnarová.

Hradecká radnice, která Střezinu zřizuje, zaplatila za rekonstrukci prvních dvou objektů a za výstavbu spojovacího krčku 81,5 milionu korun bez daně. Původní objekty stavaři demontovali až na hrubou stavbu, vybudovali nové inženýrské sítě a instalovali nová okna i zateplení.

Kopalo se do hloubky

„Zůstaly opravdu holé zdi. Dělaly se i kanály horkovodu, takže se kopalo do hloubky. Nová jsou okna, topení či kompletní skladba podlah,“ říká ředitel školy Karel Šust.

V tanečních sálech jsou speciální pružné sportovní podlahy a v učebně stepu vlysová podlaha odolná nárazům a velké zátěži od stepařských okovaných bot. V nové spojovací chodbě vznikla galerie a odpočinková zóna.

„Jsem nadšená, že hradecké děti mají skvělé prostory pro to, aby realizovaly a rozvíjely své talenty. Každý, kdo chce hrát na hudební nástroj, tančit, kreslit, dělat keramiku, tady bude mít skvělé, možná nadstandardní prostředí,“ neskrývá radost primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Dočkají se i hudebníci

Rekonstrukce bude pokračovat i nadále. Už nyní běží výběrové řízení na zhotovitele druhé etapy, v níž z někdejších šaten má být kancelářské zázemí a z dalších dvou budov objekt pro výuku populární hudby a pro učebny hudebního oboru. Součástí je také přístavba velké zkušebny populární hudby.

Práce by měly začít už na jaře a trvat tři roky. Náklady se odhadují na 200 milionů korun. Nejprve budou dokončeny kanceláře, do uvolněných prostor se nastěhuje populární hudba a nakonec škola vyklidí hlavní budovu s učebnami hudby.

Nové taneční sály v Základní umělecké škole Střezina v Hradci Králové. (10. 1. 2024)

„Tam nyní byli přesunutí tanečníci. Každý rok se tady lidé přesouvají nahoru dolů, abychom mohli opravit některou část. Až bude vše hotové, přestěhují se lidé ze staré Střeziny,“ popisuje škatulata v areálu ředitel.

„Stavební práce na pavilonech jsou rozfázovány tak, aby byl i nadále zajištěn chod školy bez výraznějšího omezení. Počítáme, že na jeden objekt bude mít zhotovitel přibližně rok, jako tomu bylo doposud. Ukončení druhé etapy rekonstrukce předpokládáme v roce 2027,“ sděluje náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Koncertní sály

Ani poté však nebude přestavba školy hotová. Součástí rekonstrukce má být také vybudování dvou koncertních sálů, to má přijít na řadu ve třetí etapě. Právě sály byly v minulosti terčem největších diskusí. Vedl se spor o jejich potřebnost i o cenu. Původní projekt, který před lety skončil fiaskem, počítal se 47 miliony korun. Později se ukázalo, že náklady byly výrazně podhodnoceny a nový odhad stoupl víc než dvojnásobně. Naposled předloni se hovořilo o částce blížící se 100 milionům a nyní je zřejmé, že vzhledem k inflaci cena ještě poroste.

„Protože se bude stavět nejdříve za čtyři roky, budeme cenu aktualizovat až později. Nyní by to nemělo smysl,“ připouští další zdražení šéf investičního odboru města Michal Jandík.

„Spory byly hlavně proto, že si někdo myslel, že sály nejsou potřeba. To je hluboký omyl. Dva sály jsou pro takto velkou školu minimální nutnost. Tři by byly ideální. Nakonec nepůjde jenom o přeměnu tělocvičny na sály, ale tělocvična se zboří a na jejím místě se sály postaví. To umožnilo projekt pojmout daleko lépe a efektivněji,“ vysvětluje Karel Šust, který z vedení školy letos po 34 letech odchází. Kývl však na nabídku města, aby i nadále s rekonstrukcí pomáhal. Přestavbě se totiž věnuje už posledních 20 let.

„Se třetí etapou určitě počítáme. Nedovedu si představit, že bychom udělali dvě třetiny a nerealizovali velké finále. Máme dostatek času, abychom odstranili případné projektové problémy,“ ujišťuje Springerová.