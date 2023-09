Dívku před školou v Hradci Králové ohrožoval neznámý muž, hledá ho policie

Incident se odehrál v pondělí ráno. „Žákyně prvního stupně byla před školou obtěžována a ohrožována,“ potvrdil portálu iDNES.cz Petr Sadílek, ředitel Základní školy Josefa Gočára v Hradci Králové. Další podrobnosti vzhledem k citlivosti případu nesdělil.

„Hned jak jsme se to dozvěděli, tak jsme učinili opatření. Jde o závažný případ, takže jsme to hned předali kriminálce a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Svolal jsem poradu a poslali jsme informace rodičům, kantoři to řeší se žáky,“ upřesnil ředitel školy.

Učitelé mluví se žáky o možném nebezpečí a připomínají jim, že se nemají dávat do hovoru s cizími lidmi. Rodiče mají podle vedení školy zvážit doprovod žáků až do budovy.

„Policie se intenzivně zabývá prověřováním oznámení o obtěžování nezletilé osoby na Hradecku,“ uvedla mluvčí policie Eva Prachařová. Kvůli povaze případu a věku dívenky policie nebude sdělovat další podrobnosti.