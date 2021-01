Místo louky městečko, firma chce v Peci pod Sněžkou stavět apartmány

I když se zdá, že pro další apartmánové domy už není v Peci pod Sněžkou místo, developeři mají jiný názor. Po stavebním boomu v centru, který v posledních třech letech přinesl stovky lůžek v nových apartmánech a hotelech, se rozjíždějí další projekty.

Tím největším je komplex pěti bytových domů na Malé Pláni. Postavit ho chce pražská developerská společnost Bau-Invest Petra Svinky, jenž v České republice v 90. letech uspořádal koncert slavných Pink Floyd a před jedenácti lety poskytl ve svém domě azyl squaterům vystěhovaným z vily Milady.

Bau-Invest Pec pod Sněžkou má velké plány. Podle katastru nemovitostí vlastní na Malé Pláni v nadmořské výšce 810 metrů téměř 18 tisíc čtverečních metrů pozemků.

Podle projektové dokumentace, do které MF DNES nahlédla, na louku plánuje umístit komplex pěti domů. Kromě 70 apartmánů s hotelovým servisem v nich počítá s recepcí, wellness, fitness a restaurací s kapacitou 150 hostů.

Domy budou mít dvě až pět nadzemních podlaží, podkroví a až dvě podlaží podzemní. Investor počítá se sedlovou střechou, fasáda bude obložená kamenem a dřevem.

Objekty jsou navrženy ve dvou řadách, mezi nimi bude komunikace. Z vizualizací je patrné, že všech pět objektů tvoří dvě propojené budovy. Předpokládaná cena je podle projektu 300 milionů korun.



Záměry na Malé Pláni Na Malé Pláni má vzniknout 70 apartmánů v pěti objektech. V apartmánovém městečku bude 127 parkovacích míst, z toho 87 z nich pod zemí. Podle projektové dokumentace bude stát výstavba komplexu 300 milionů korun.



Redakce MF DNES kontaktovala zplnomocněného zástupce Bau-Investu Pavla Posoldu, ale ten na dotazy odmítl odpovědět.

„Já vás neznám, neznám ani vaše telefonní číslo. Na žádné dotazy ohledně projektu Bau-Investu neznámému člověku odpovídat nebudu,“ reagoval zástupce firmy.

Hlavně 3+kk

Developer podle dokumentace zastaví 2 700 čtverečních metrů, podlažní plocha bytů, restaurace a wellness jich zabere více než 8 200. Nejvíce apartmánů (29) bude mít dispozici 3+kk, ze 127 parkovacích míst jich bude 87 v podzemních garážích.



Bau-Invest přitom jen oprášil starší projekt. Už v roce 2007 jej úřady posuzovaly z hlediska vlivu na životní prostředí a vydaly souhlasné stanovisko.

Svinkova firma na Malé Pláni pouze zdemolovala starou mateřskou školu, ale ke stavbě apartmánů už nedošlo. Pozemky s chátrající školkou investor získal od města za 16 milionů korun. Radnici je však nevyplatil přímo, ale opravil základní školu a přistavěl k ní školku s jídelnou.

V červenci developer podal na stavební úřad v Peci pod Sněžkou žádost o územní řízení, v listopadu se tam uskutečnilo ústní projednání žádosti. „Stavební úřad obdržel od účastníků řízení proti stavbě množství námitek a připomínek. V tuto dobu probíhá jejich posuzování,“ sdělila vedoucí stavebního úřadu Alena Adamcová.

Důležitá je přidaná hodnota

Původní projekt počítal se šesti domy a 78 byty. Od té doby ho Bau-Invest několikrát přepracoval.

Výstavba v Peci Na konci roku 2018 díky projektům Svatý Vavřinec a Pecr Deep přibylo v centru Pece 120 apartmánů a zkraje loňského léta se ve stejné lokalitě otevřel luxusní grandhotel Hradec se 150 lůžky. Nedaleko sjezdovky Javor navíc investor rozšířil apartmánový dům Zelený potok s dvacítkou bytů. Holandský podnikatel Gerard Streefkerk na podzim zahájil u řeky Úpy nedaleko benzinové stanice stavbu rezidence Vlčice s 23 apartmány.

„Je potřeba najít shodu mezi všemi subjekty, kterých se tento projekt týká. Musí doznat takové podoby, aby ho všichni akceptovali. Rozhodující není počet apartmánů, ale objem budov a jejich rozvržení. Je potřeba zachovat krajinný ráz a ráz zastavěného území, které tam je. Domy doznaly značných změn k lepšímu, ale je na posouzení stavebního úřadu a všech účastníků řízení, jak se k tomu vyjádří,“ uvedl starosta Pece Alan Tomášek (nestraník, SNK Sněžka).

Podle něj je žádoucí, aby apartmánové domy, pokud už vznikají, měly nějakou přidanou hodnotu.

„V centru Pece se může umožnit zástavba větších objektů, ale za podmínek, že nabídnou služby hotelového typu a zároveň nebytové prostory prospěšné pro veřejnost. Na projekt na Malé Pláni se pohlíží úplně jinak, protože to už není centrum. Tam je především potřeba najít shodu s okolní zástavbou,“ zdůraznil starosta.

Další apartmány nepotřebujeme

V Peci pod Sněžkou však projektu Bau-Investu mnoho lidí nakloněno není. V okolí lokality, kterou chce Bau-Invest zastavět, se už několik penzionů nachází.

„Rozumím tomu, že investor do toho dal peníze a chce to zhodnotit. V Peci vznikla už spousta apartmánových domů, město je jich plné. Dřív jsme se smáli Špindlu, že tam se staví a u nás ne. Teď to máme tady. Středisko není nafukovací,“ řekl majitel penzionu na Malé Pláni Martin John.

Přínos to podle něj nebude mít ani pro obec, ani pro zdejší ubytovatele. „Pro obec je to špatně a pro mě jako pronajímatele ubytování trojnásob. Není to proto, že bych se bál konkurence, ale sníží se komfort našich hostů,“ narážel na předpokládanou zvýšenou dopravní zátěž v lokalitě.

Stavbu apartmánů v Peci dlouhodobě kritizuje sdružení Žít Sněžkou. „Je to nesmyslný projekt, Pec další apartmánové domy nepotřebuje. Ještě bych pochopil hotel, ale tohle nemá žádný přínos. Jsme proti tomu,“ říká opoziční zastupitel František Vambera.

Slavný koncert, ale i pokuta od památkářů

Petr Svinka na sebe mediálně upozornil v roce 2009, kdy ve svém domě poblíž pražského náměstí Republiky nabídl azyl squaterům vystěhovaným z vily Milada. Kromě elektřiny a vody nemuseli platit téměř žádný nájem.

Ve stejné době upoutala firma Bau-Invest Project pozornost tím, že dostala od památkářů pokutu 1,2 milionu korun za to, že bez povolení vybourala část historického domu Pět kostelů v centru metropole a na jejím místě stavěla hotel. V té době to byla největší sankce, jakou kdy pražští památkáři udělili.

V roce 1994 podnikatel coby šéf agentury Mediaworld uspořádal na Strahově koncert věhlasné kapely Pink Floyd. Památnou show tehdy navštívilo 130 tisíc lidí.