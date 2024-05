Ceny s hořkostí pomsty. Zastupitelé vyřadili biology, kteří odporovali radnici

Může za to absurdní ostuda, která se udála na hradeckém zasedání zastupitelů, kteří nepříliš pochopitelně změnili návrh rady i dvaatřicetičlenné výběrové komise.

Tato událost vyvolala nejen velké vášně a koaliční roztržku, ale pošpinila také slavnostní udílení výročních cen města. Zároveň připomněla čtyři roky starý svár mezi tehdejším vedením radnice a zakladateli petice protestující proti stavbě silnice okrajem přírodní památky Na Plachtě.

I v této kauze sehrála rodina Mikátova pozitivní roli a zasloužila se o konec plánů kontroverzní komunikace. Svádí to k domněnkám, že někteří zastupitelé na to nemohou zapomenout a neschválení návrhu na cenu Primus inter pares je svéráznou mstou.

„To opravdu nemohu vyvrátit. Vypadá to na špinavou hru a špinavá hra to také byla,“ řekl pod podmínkou anonymity jeden ze členů ODS. Z pěti zastupitelů občanské demokracie hlasoval pro udělení ocenění pouze Miroslav Hloušek, návrh však zbořili i jiní koaliční zastupitelé.

„Prasárna a zapšklost“

„To, co udělali zastupitelé s výročními městskými cenami, respektive cenou Primus inter pares, je čistá prasárna, zapšklost, buranství a maloměšťáctví,“ řekl ekolog a exnáměstek primátora Martin Hanousek (Změna a Zelení).

„Byla to fraška, že by byl i Klicpera zlomenej v pase,“ doplnila jej Martina Erbsová, členka výběrové komise a ředitelka Centra uměleckých aktivit.

„Bylo to opravdu velmi trapné. Vzhledem k tomu, že nominanty navrhla komise, ve které byli jak koaliční, tak opoziční zástupci, mělo zastupitelstvo toto rozhodnutí respektovat. Ze všeho nejvíc mě ale mrzí, že rozhodnutí o nominaci předtím schválila rada města v plném počtu. Také před zastupitelstvem se jako zástupci koaličních klubů pravidelně scházíme a vyjadřujeme se k případným sporným bodům, abychom předešli problémům při hlasování. Také na této schůzce k tomuto bodu nic nezaznělo. O to větší to bylo překvapení,“ podotkla Ilona Dvořáková (nez.), náměstkyně primátorky pro kulturu a současně předkladatelka původního návrhu oceněných.

„V politice, jak víme, někdy rozhodují nejen zásluhy, ale i okolnosti, které nemusí být vždy zcela transparentní a čestné. To však nijak nesnižuje přínos Blanky a Miroslava Mikátových,“ stojí ve vyjádření zastupitelského klubu Pirátů.

Pnutí v koalici

Rada kromě Blanky a Miroslava Mikátových navrhla ocenění také pro Ivana Škalouda, provozovatele proslulého Academick Clubu.

„Nerozumím tomu, že by cena měla být udělena více lidem. Vycházím i z latinského názvu, tedy první mezi rovnými. Myslel jsem si, že první může být jenom jeden,“ řekl na zastupitelstvu Roman Chlíbek (ODS).

Ten navrhl, aby se nehlasovalo najednou pro všechny kategorie cen, ale zvlášť po jednotlivých nominovaných. Pro Mikátovy hlasovalo jen 15 zastupitelů. Sjednotili se pouze Piráti, kteří byli všichni pro. Odmítavý postoj ODS tolik nepřekvapil jako nejednotnost primátorčiny HDK.

Manželé Blanka a Miroslav Mikátovi se dlouhodobě věnují ochraně přírody i osvětě v Hradci Králové.

„Neměli jsme žádné noty, jak k tomu přistoupit. Bylo to na svědomí každého z našich zastupitelů. Já osobně jsem zvědav, jestli primátorka zase dokáže pevně uchopit opratě a prásknout do neposlušných koní. Každopádně v koalici to způsobilo určité pnutí,“ řekl člen ODS, který si nepřál být jmenován.

„ODS je vedena partičkou starých zapšklých dědků, kteří si potřebují honit za každou cenu ego. Jejich maloměšťáctví má na Hradec reálný dopad už několik let,“ řekl Richard Uhlíř, člen kulturní komise města a zakladatel mužského vokálního souboru Gentlemen Singers.

„Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti. A mocipánům odporovat se nevyplácí,“ poukázal Vladimír Krupka na nesmlouvavý postoj Mikátových v otázce Plachta.

Členka výběrové komise Martina Erbsová dá své znechucení najevo tím, že bude na předávání výročních cen chybět: „Všem navrženým, kteří se probojovali i přes železné hranice ješitnosti, gratuluju. Zaslouží si to a věřím, že si to užijí i beze mě. Na předání cen 6. května nejdu, aspoň bude víc chlebíčků na ostatní. Moc bych chtěla, aby výroční ceny města byly skutečně kulturní událostí otevřenou i pro veřejnost.“

Zároveň si přeje, aby pro příště hlavní roli nehrála politika. „Je to neúcta k nominovaným, neúcta k výběrovým komisím a vlastně i k panu Škaloudovi, kterého do tohoto neférového výběru část zastupitelů zatáhla,“ upozornil Martin Hanousek.

Redakce MF DNES má k dispozici i důvodovou zprávu k nominaci Mikátových. „Manželé Mikátovi se zapsali do historie Hradce Králové projevem odborné a společenské zralosti a také odvahy, když již v roce 1988, v době stále panujících totalitních poměrů, předložili úřadům odborně podloženou žádost na vyhlášení přírodní památky Na Plachtě a realizaci tohoto záměru následně věnovali velkou část svého života,“ stojí v návrhu na cenu Primus inter pares a cenu dr. Františka Ulricha.

Kromě Mikátových byli na ocenění navrženi například historik Ladislav Zikmund-Lender, malíř Pavel Matuška, novinář Vlastimil Weiner, lékař Anatolij Truhlář, projektant Miloš Morávek, terénní sociální pracovník Petr Macl, archeolog Radomír Tichý nebo herec Jiří Vyšohlíd. Nejvyšší cenu dr. Františka Ulricha získá lékař a biochemik Jaroslav Dršata za celoživotní práci v oboru lékařské biochemie.