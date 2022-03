Zvuky Labe i recept na kyselo. Eva Samková odhalila ve Vrchlabí Poesiomat

Kovová roura s klikou připomínající ventilační lodní výdech je vysoká 180 centimetrů. Stojí na hraně obnoveného vodního náhonu na náměstí Míru, které v roce 2018 prošlo kompletní rekonstrukcí.

Poesiomat je výsledkem spolupráce města se spolkem Piána na ulici, město si zařízení pronajalo na pět let. Dramaturgie Poesiomatu připomíná vrchlabské a krkonošské osobnosti, události a fenomény.

„Je symbolickou pamětní deskou místa,“ říká pražský kavárník a zakladatel spolku Piána na ulici Ondřej Kobza, který je vynálezcem Poesiomatu.

Jukebox obsahuje 20 zvukových stop, rozezní se po zmáčknutí tlačítka a zatočení klikou. Elektrickou energii vyrábí zabudované dynamo.

Hned několikrát se objevuje motiv Labe, které Vrchlabím protéká. Ze železné mluvící trubky zní zvuky Labského vodopádu i řeky vtékající do hamburského přístavu nebo báseň Jaroslava Vrchlického, kterou namluvil herec a architekt David Vávra. Kromě něj propůjčil některým nahrávkám hlas další herec Arnošt Goldflam.

Forman na Střelnici, Vivaldi na zámku

Kolemjdoucí si mohou vyslechnout recept na kyselo z knihy Krkonošská kuchařka aneb Hory dávají chléb od Miloše Gerstnera, kramářskou píseň z rukopisného zpěvníku Kristiana Lukeše a slavnou scénku s tombolou z Formanova opusu Hoří, má panenko, který se natáčel v nedalekém kulturním domě Střelnice.

Nechybí ukázka z cyklu houslových koncertů Čtvero ročních období, jež Antonio Vivaldi složil pro Morzinovu vrchlabskou zámeckou kapelu.

„Chceme, aby se slavní lidé a důležité události připomínali. To všechno Poesiomat nabízí. Myslím si, že je to výborná věc,“ míní vrchlabský starosta a senátor Jan Sobotka.

Zvukové nahrávky reflektují také výrobu automobilů v krkonošském městě a sportovní úspěchy vrchlabských sportovců. Autentické komentáře televizních reportérů připomínají zlato Evy Samkové z ruské Soči v roce 2014 a stříbrnou medaili rychlobruslařky Karolíny Erbanové z následující zimní olympiády v jihokorejském Pchjongčchangu.

Hodně se tu děje, oceňuje olympionička

„Poesiomat znám a jsem ráda, že je i u nás ve Vrchlabí. Průřez tématy od pohádek přes pana Formana až po sportovní výkony mi přijde geniální a ukazuje, že i v menším městě, jako je Vrchlabí, se toho tolik děje,“ uvádí zdejší rodačka Eva Samková.

Televizní komentář Michala Dusíka památné zlaté jízdy slyšela na náměstí Míru po několika letech a oživil v ní vzpomínky na veleúspěšný rok 2014. Mimochodem do zdejší základní školy reprezentantka chodila a nedaleko odsud ji po návratu ze Soči vítalo zaplněné náměstí T. G. Masaryka.

„Rok 2014 pro mě byl přelomový a můj život potom byl už úplně jiný,“ tvrdí snowboardcrossařka.

V současnosti se zotavuje ze zlomenin obou nohou těsně nad kotníkem. Kvůli zranění přišla o nedávnou olympiádu v Pekingu. Už začala běhat, jezdí na koni a zlehka trénuje v posilovně. Svůj čas dělí mezi Prahu a rodné Vrchlabí.

„Mám to tady hrozně ráda. V sezoně je to trochu složitější, ale když mám čas, tak se snažím do Vrchlabí jezdit. Když sem jedu, tak mám pocit, že jedu domů,“ dodává Eva Samková.

Ať se něco dozví místní i turista, doufá starosta

Náměstí Míru se po rekonstrukci za zhruba 40 milionů korun otevřelo na jaře 2018. Travnatou plochu nahradila z velké části dlažba, před kostelem sv. Vavřince vznikl prostor s lavičkami, záhony květin a stavaři obnovili vodní prvek. Zásadní změnou bylo zúžení silnice a zpřehlednění rušné křižovatky.

„Poesiomat by se mohl stát iniciačním prvkem, který podnítí další aktivity. Například různé happeningy,“ myslí si Ondřej Kobza.

„Je to další zatraktivnění náměstí. Chceme, aby se místní i turisté o Vrchlabí něco dozvěděli,“ říká starosta Jan Sobotka.

První tuzemský Poesiomat stojí od roku 2015 na pražském náměstí Míru. Básně, literární útržky a další díla spojená s místem poslouchají lidé už ve více než 20 českých městech, ale také v Paříži, Dublinu a New Yorku. Za několik týdnů se rozezní i v Hradci Králové.