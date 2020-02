Policie ukončila vyšetřování střelce z Rychnova, hrozí mu trest 18 let

Nyní padesátiletý bývalý novinář M. D. zasáhl pistolí do hlavy svou 47letou manželku v zadní místnosti restaurace U Zvonu vloni 11. července. Nastal chaos, vzápětí muž oznámil číšníkovi, že zabil ženu a ať přivolají policii. Když přijela hlídka, odpor nekladl. Od 13. července je ve vazbě.

„Krajští kriminalisté zaslali v úterý státnímu zástupci návrh na podání obžaloby pro spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Za něj hrozí muži v případě uznání viny trest až do výše 18 let odnětí svobody,“ uvedla mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.

Jeden ze svědků pro MF DNES uvedl, že žena chvíli před střelbou oznámila, že se chce rozvádět.

„Seděli vzadu a normálně se bavili. Pak mu žena řekla, že se s ním chce rozvést, a padl výstřel. Všichni utekli pryč, rychle jsme volali sanitku a vedoucího,“ řekl MF DNES svědek, jenž si nepřál být jmenován.

Číšník z restaurace pokládal muže za podivína, chodíval k nim do penzionu prý často. Číšník si všiml, že tentokrát byl ještě nervóznější než jindy. Muž si objednal jídlo, pak za ním přišla manželka.

Muž začal křičet, pak slyšeli zvuk, jako když něco spadne

„Muž pak začal křičet. Když jsem byl u baru, padla rána, slyšel jsem zvuk, jako když něco spadne. Všichni jsme se tam seběhli, viděli převrácený stůl, paní ležela na zemi a chroptěla. Že má prostřelenou hlavu, jsme se dozvěděli až od policistů. Pistoli jsem neviděl,“ popsal Lukáš H., který muže obsluhoval.

Pak střelec k číšníkovi velmi chladně pronesl: „Zabil jsem svou ženu, zavolejte policii.“ Personál zavolal na policii a muž mezitím čekal u vchodu, až pro něj přijedou.

Policie muže podezřelého ze střelby na místě zadržela. Přivolal ji personál krátce po osmé hodině večer. Policejní mluvčí tehdy uvedla, že pravděpodobným motivem činu byly dlouhodobé neshody manželského páru. Muž střílel legálně drženou krátkou střelnou zbraní v zadním odlehlém prostoru baru, kde byl se ženou sám. V restauraci bylo dalších třináct lidí, kteří utekli. Žena zemřela po převozu do nemocnice týž večer.



Děti se rozhodly promluvit, otec byl podle nich manipulátor

Poté se sociální sítě začaly plnit nenávistnými vzkazy vůči střelci, ale část lidí ho hájila, že to byl zkrat. Jeho tři děti tehdy ve věku 12, 18 a 22 let se rozhodly vše uvést na pravou míru a popsaly, jaké v rodině před vraždou panovaly poměry.



„Byl to neskutečný manipulátor a na veřejnosti se šíleným způsobem přetvařoval, aby nabyl dojmu, že svou rodinu miluje. Ve skutečnosti se ale jedná o podlého psychopata. Připravil nás o toho nejdůležitějšího člověka na celém světě a my nemáme ponětí, co si teď bez maminky počneme,“ uvedla v prohlášení Dominika, nejstarší ze tří sourozenců.



Poslední tři týdny před střelbou děti s matkou bydlely u babičky s dědou, protože otci oznámili, že maminka podala žádost o rozvod.



Rychnovská radnice krátce po činu vypsala veřejnou sbírku na studijní výdaje dětí. Rodina totiž až do vyřízení dědického řízení neměla přístup ani k penězům zemřelé ženy. Radní také rozhodli, že dětem s akutními výdaji pomohou příspěvkem z městského sociálního fondu.

Sbírka skončila v prosinci. Lidé sirotkům poslali přes tři miliony korun.