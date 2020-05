Za vraždu manželky střelou do hlavy v hospodě dostal otec tří dětí 14 let

9:38, aktualizováno 10:22

Krajský soud v Hradci Králové poslal obžalovaného M. D. na 14 let do věznice s ostrahou za vraždu manželky. Loni v červenci ženu legálně drženou zbraní střelil do hlavy v rychnovské restauraci. Rodiče tří dětí tehdy řešili dlouhodobé rodinné neshody a podmínky rozvodu.