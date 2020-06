Muž chtěl vzít sousedce jen peněženku, pak vraždil. Dostal 15 let vězení

Královéhradecký krajský soud poslal Petra B. na 15 let do vězení za to, že loni zavraždil sousedku v bytě na hradeckém sídlišti. Seniorku uškrtil poté, co si všimla, že jí krade peněženku. Muž se k činu přiznal, nedovedl však vysvětlit, proč to udělal.