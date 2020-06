Za uškrcení expartnerky dostal muž výjimečných 24 let, svědčila proti němu

10:16

Krajský soud v Hradci Králové poslal Ondřeje Č. na 24 let do vězení za to, že loni v Broumově uškrtil na posteli bývalou přítelkyni. Svědčila proti němu v jiném případu vyhrožování. U soudu tvrdil, že je to všechno fraška a odmítl vypovídat, v dřívější výpovědi však řekl, že měl prvně výčitky svědomí.