VIDEO: Invalida frčel po silnici první třídy, na vozíku měl speciální pohon

Vozíčkář vyrazil na rušnou silnici v pátek 26. července v dopravní špičce kolem 12:30. Oznamovatel, který přivolal policii, si vozíčkáře všiml na silnici u benzinové čerpací stanice Robousy. Hlídka muže zastihla až u křižovatky Na Špici, poblíž restaurace.

„Hlídka s vozíčkářem sepsala oznámení o přestupku, zakázali mu také další jízdu. On řekl, že si zajistí odvoz. Vysvětloval, že jel ke známým do obce Lužany,“ popsala mluvčí jičínské policie Martina Jandová.

Otázkou ještě bude, o jaký vozík vlastně šlo. Podle zveřejněného videa je nejspíš mechanický, avšak s přidaným pohonem.

„Šlo o invalidní vozík se speciálním elektrickým pohonem. Dokumentace přestupku je předmětem dalšího šetření. Přestupek oznámíme správnímu orgánu Městského úřadu Jičín k projednání,“ řekla mluvčí.

„Takovýto vozík pořádně nebrzdí, nedosahuje nějaké rychlosti, aby v případě potřeby vozíčkář zrychlil nebo se vyhnul nějaké nerovnosti. Někde může zůstat stát. Je to pro něj i ostatní opravdu velký risk,“ komentoval jízdu vozíčkáře mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota pro TV Nova, která na video upozornila.

Podle zákona platí, že pokud osoba na ručním či motorovém vozíku pro invalidy nemůže jet po chodníku, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Do krajnice však tento vozíčkář nevjel.

„Muž nejel po krajnici, ačkoliv mohl a měl ji užít, ale v jízdním pruhu,“ řekla policejní mluvčí.

Šofér dělal stěnu

Video zveřejnil řidič Martin na facebookovém profilu komunity Sme šoféri z povolania a pomáhame si navzájom Official fanpage. Za týden nasbíralo přes 790 tisíc přehrání.

„Pán si vyrazil na projížďku, akorát na hlavní silnici Jičín – Nová Paka. PČR na místě,“ připsal autor.

Na videu je vidět příjezd civilního policejního vozu. V protisměru jede šňůra aut, v úseku je plná čára. Video vzbudilo i množství diskuzí, hlavně o tom, že vozíčkář by neměl na tak frekventovanou silnici vůbec vjet. Diskutující naopak chválili reakci šoféra náklaďáku.

„Řidiči, co natočil video a ještě dělal stěnu za vozíčkářem až do příjezdu policie, patří pochvala. Tím, že zpomalil a zůstal za ním, vytvořil ochranný štít a zamezil nebezpečí, že ho jiný řidič srazí,“ tvrdil Martin Smrčka.

„A dojel aspoň na Špici? To by mě zajímalo, jestli by to vyjel i Babákem dál nahoru aspoň ke Kumburáku?“ dotazoval se Lukáš Čibator.

„Kdysi se mi stalo něco podobného. Děda na podobném elektrickém křesle si to frčel po D1 od Chodova směr Brno,“ zmínil další diskutující.