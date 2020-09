Vláda kraje je šílená, tu naši jsme mediálně neprodali, tvrdí Ondráček

Seriál rozhovorů MF DNES s lídry uskupení do krajských voleb pokračuje s jedničkou KSČM, poslancem a trutnovským i krajským zastupitelem Zdeňkem Ondráčkem.



Odhadovat komunistické preference s větší přesností - a zvlášť v Královéhradeckém kraji - nelze. Když se do krajských zastupitelstev volilo naposledy, podle jednoho z průzkumů měla KSČM brát skoro 14 procent hlasů. Ve skutečnosti získala jen 9,39 procenta. O čtyři roky dříve jich měla přesně o deset procent víc, což komunistům dokonce vyneslo účast v krajské koalici.

Ondráček tentokrát očekává, že KSČM získá v krajských volbách až osm procent hlasů.

„Agentura Kantar v předvolebním průzkumu pro Českou televizi řekla, že KSČM má v kraji podporu 4,5 procenta voličů. Tím nám znemožnili účastnit se televizní předvolební debaty lídrů. Já volební výsledek odhaduji kolem 7,5 až 8 procent a přál bych si obhájit počet zastupitelských míst,“ říká Zdeněk Ondráček.



Stárnoucí členská základna zdaleka není jen problémem komunistů, přesto překvapuje, že polovina z vaší 48členné kandidátky do krajských voleb je starší 60 let. Není kde brát, anebo budete tvrdit, že sázíte na zkušenosti?

Dovoluji si připomenout, že naše kandidátka při volbách do Evropského parlamentu byla věkovým složením jednou z nejmladších. Vaši poznámku, že není kde brát, beru s nadhledem a přičítám ji vaší neznalosti nejen členské základny KSČM, ale především našich sympatizantů. Částečně máte pravdu, sázíme na zkušenost, neboť politiku vnímáme jako službu lidu a ta by také měla vycházet z určitých životních a zejména pracovních zkušeností. Mladých všeho znalých lidí kolem sebe vidíme v poslední době snad dost.

Co děláte pro to, abyste se stali stranou zajímavou i pro mladší ročníky?

Ve štvavé protikomunistické kampani, kterou prezentuje většina médií včetně vašeho, je velmi obtížné mladým vysvětlovat, že komunisté v minulosti opravdu nepožírali malé děti, ale že to byli právně oni, pod jejichž vedením se podařilo vystavět statisíce nových bytů, školy, nemocnice, přehrady, továrny a další. To se v médiích nedozvědí. Nezbývá nám tedy nic jiného než při různých setkáních s mladými lidmi mluvit a na tyto věci upozorňovat.

Jakou jste podle vás v kraji udělali chybu mezi lety 2012 a 2016? Vždyť zatímco v roce 2012 jste brali 19,39 procenta hlasů, o čtyři roky později přesně o deset procent méně...

V tomto období jsme v kraji vládli v koalici s ČSSD a rozhodně se nemusíme stydět. Bohužel i krajská politika je často ovlivněna celospolečenskými tématy, která ovlivňují rozhodování voličů. Příkladem toho může být oranžová tsunami sociální demokracie, jejímž klíčovým bodem bylo zrušení poplatků ve zdravotnictví, což jak známo nemohlo být rozhodnutím krajských samospráv, ale novelou zákona, tedy prací parlamentu. Naší slabinou však bylo, že jsme čtyři roky úspěšného spoluvládnutí v kraji nedokázali dostatečně mediálně prodat. Je potřeba však také říct, že ono to mediálně prodat ani možné nebylo. Hradba mediálního mlčení o našem působení ve vedení kraje byla nad naše poměry a nepřekonatelná.

Dovedete si představit možnost, že KSČM letos neobhájí žádný krajský mandát?

Přestože pro to vy novináři a média děláte maximum, věřím, že lidé v kraji naši práci vidí a že taková situace nenastane.

I tradiční strany před krajskými volbami hledaly spojence, se kterými by mohly jít do koalice, což působí tak, že si nevěří. V KSČM jste o možnosti utvoření nějaké levicové volební koalice nediskutovali?

KSČM je tradiční politickou stranou s třicetiletou historií, která před voliče předstupovala vždy s jasným volebním programem, a proto nemáme potřebu svou stranickou příslušnost schovávat pod názvy volebních uskupení na jedno či dvě volební období. Politika je práce s lidmi a pro lidi a volič by měl jasně vědět, kdo se o jeho přízeň uchází. Na našich kandidátkách jsou vedle členů strany i naši sympatizanti.

Většina stran alespoň naoko tvrdí, že s komunisty se nekamarádí a kamarádit ani nebudou. Nebo snad máte z krajského zastupitelstva jiné zkušenosti?

Měl jsem možnost slyšet vystoupení několika vedoucích kandidátů a z jejich úst zaznělo, že by v žádném případě nešli do koalice nejen s KSČM, ale ani s SPD či s hnutím Trikolóra. Toto vymezování se možné povolební spolupráci mi přijde jako velmi slaboduché, neboť víme, jaká bývá skutečnost. Nevím, zda tato silácká slova chtějí slyšet voliči, na které tyto subjekty cílí, ale my se místo osobních soubojů soustředíme na souboj volebních programů. Přísahat ještě před volbami, že nikdy nebudu spolupracovat s komunisty, je český kolorit posledních třiceti let.

Vaší výhodou by mohly být vyhrocené vztahy mezi členy současné koalice. Projevují se i v některých rozhodnutích hejtmanství?

Současná duhová krajská koalice byl povolební slepenec, každý v něm měl své zájmy a po rozdělení jednotlivých oblastí se zdálo, že v koalici je uzavřena jakási smlouva o neútočení. Jak to tak bývá, nemohlo to vydržet celé čtyři roky a řekněme polední rok jsme svědky až nechutného hašteření uvnitř koalice. Ani bych se nedivil, kdyby to skončilo podáváním trestních oznámení. Současná koalice poslední rok pouze přežívá, lze vycítit, že všichni už čekají na nové volby a zákulisně říkají „takhle už nikdy“.

Tak asi nebude těžké hádat, jakou podle vás má Královéhradecký kraj vládu...

Jedním slovem šílenou, tedy takovou, kterou si občané Královéhradeckého kraje dlouhodobě nezaslouží.

Váš názor na prospěšnost Senátu je dobře známý, ale co říkáte krajům? Osvědčil se jejich vznik před 20 lety?

Podle mého názoru ne. Kraje jsou lidem stále daleko. Lidé jsou zvyklí řešit své problémy se starostou obce či města, v němž bydlí. Jejich ochota ještě byla jet do okresního města, ale kraj už je pro ně daleko. V mnoha případech však lidem nic jiného nezbývá. Dřívější model se mi proto zdál efektivnější a smysluplnější.

Nedávno jste na svém Facebooku nazval krajského radního pro zdravotnictví z TOP 09 a ředitele trutnovské nemocnice diletanty a hrobaři a k tomu jste připojil dovětek Volte KSČM a zase to bude fungovat. Jak to chcete udělat, když například při náboru zdravotnického personálu nepomáhají ani nejrůznější pobídky či stipendia?

Jsem velmi rád, že sledujete můj pracovní facebookový profil, což je v podstatě jeden z mála způsobů komunikace s lidmi. Na svém vyjádření si trvám a i touto cestou bych chtěl pozvat voliče k volbám a vyzvat je k volbě zastupitelů KSČM. Kdybych nevěděl, jak některé problémové situace řešit, tak bych o nich s logikou věci určitě ani nehovořil. Nechtějte však po mně, abych zde radil svým politickým soupeřům jak vyřešit problémy, které oni zavinili.

Je zdravotnictví skutečně tou největší bolestí kraje?

Mluvíme-li o bolesti kraje ve zdravotnictví, musíme hovořit o personálním nedostatku lékařů v jednotlivých oborech, ale i podle místa jejich působení. To samé samozřejmě platí pro zdravotnický personál, bez kterého lékaři nemohou plnohodnotně pracovat. Těch bolestí má kraj však více než jen zdravotnictví.

Opravdu jste měl o sebe a o rodinu obavu po prohlášení starosty Řeporyjí Pavla Novotného, který na sociální síti Twitter napsal, že byste měl viset za velezradu?

Na to vám nebudu odpovídat. Není to otázka, která souvisí s volbami do zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Mně přijde, že na podobné slovní útoky už musíte být zvyklý. Ostatně sám jste pro Haló noviny nedávno řekl, že na netu o sobě nejčastěji čtete jako o zasr... komunistické mlátičce...

Znovu se ptám, co to má společného s mojí kandidaturou do zastupitelstva Královéhradeckého kraje? Jestli tato a podobná vyjádření přijdou normální vám, tak se potom nemůžeme divit, v jaké době to žijeme. Já osobně bych se o nikom, ani o žádném z politických soupeřů takto nikdy nevyjadřoval. Možná, že to svědčí o inteligenci každého jedince. Přeberte si to, jak chcete.

V listopadu se na celostátním sjezdu KSČM bude volit šéf strany. Uvažujete, že byste kandidoval?

Toto je vnitrostranická otázka a o případné kandidatuře na jakoukoli funkci nejdříve seznámím své spolustraníky a až na třetím místě vás jako média.

Domníváte se, že KSČM potřebuje nabrat jiný směr, než straně udává předseda Vojtěch Filip?

Opět se jedná o vnitrostranickou otázku, kterou jsem připraven diskutovat uvnitř politické strany, které jsem členem. Jestli byste do této diskuse chtěl jakkoli přispět, můžete to slušnou formou učinit dopisem či e-mailem na vedení strany.

Jak vidíte budoucnost KSČM za nějakých 10 až 15 let?

Jsem přesvědčen, že komunistická strana má své místo v systému politických stran v České republice, neboť ona jediná hájí zájmy dolních deseti milionů zejména v oblastech sociálních a pracovněprávních. Věřím, že do strany začnou vstupovat noví, mladí lidé, kteří budou hledat budoucnost v té demokratické džungli zákonů, předpisů a nařízení. K mládí vždy patřila určitá forma revolty vůči systému a já jsem přesvědčen, že současný systém je dlouhodobě neudržitelný, neboť vývoj v republice stagnuje a mnoho mladých lidí nevidí žádnou budoucnost. Příkladem může být praktická nemožnost dosáhnout na vlastní bydlení. A to třeba i v té panelákové králíkárně, jak to kdysi nazval pan Havel.

Pane Ondráčku, jak se vám poslouchaly ohlasy na vaši loňskou cestu do takzvané Doněcké lidové republiky? Zajímá mne, zda byste svou soukromou cestu na východ Ukrajiny, jak jste ji nazval, podnikl i dnes?

Samozřejmě, na další cestu se již připravuji a nedávno jsem na svém facebookovém profilu vyzval novináře, že mohou jet se mnou. Pokud tedy mají odvahu a nebojí se řevu pražské kavárny a příznivců demožumpy.

Řekněte: Napadá vás nějaká věc, kterou za svého působení v úřadu udělal ministr zahraničí Tomáš Petříček správně?

Za zahraniční politiku, kterou dělá ministr zahraničí Petříček vůči zemím na východ od nás, se někdy doslova stydím. Posíláme desítky milionů korun pro činnost takzvaných opozic a sami pak v České republice sbíráme víčka či vyhlašujeme sbírky na léčbu nebo na pomoc potřebným - podotýkám občanů České republiky. Jestli on kritizuje jakékoliv mé soukromé cesty, je mi celkem ukradené, neboť já jako poslanec parlamentu jsem při svém rozhodování vázán toliko Ústavou a zákony a při svém rozhodování se rozhoduji podle svého vědomí a svědomí.

Abych mohl toto naplnit, musím mít objektivní informace a nespoléhat pouze na bláboly, které se dozvím z českých médií. Podotýkám, že média v České republice většinu těchto blábolů pouze přebírají od takzvaně spřátelených zahraničních agentur. Česká televize, která je placena i z mého koncesionářského poplatku, nemá v největší zemi světa, kterou je Ruská federace, ani svého stálého zpravodaje. Ministr Petříček je na své pozici pouze loutkou. Jeho loutkovodiče hledejte jinde.