Desítka obcí v hradeckém kraji se připojí k vodovodu, studně nevyhovují

Když se před lety manželé Anita a František Tomešovi usadili v osadě Homole na Rychnovsku a zrekonstruovali stavení po předcích, čekalo je nemilé překvapení. Rozbory vody v letité studni na jejich pozemku dopadly prachbídně.

Překročené dusičnany a další sledované hodnoty ji odkázaly jen pro užitkové účely. Vhodná je pouze k mytí a závlaze. Na pití musejí tahat balíky vody ze supermarketu.

„My zdejší vodu po převaření pijeme, ale vnoučatům se ji bojím dát. To raději vodu dovezeme. Navíc je hodně kamenitá, těch zničených konvic, to už ani nepočítám,“ říká sedmdesátiletá lékařka na penzi Anita Tomešová.

Teď jí a dalším obyvatelům vesničky spadající pod Borovnici svítá naděje na kvalitní vodu z vodovodu. Obec uspěla s žádostí o dotace a do srpna příštího roku chce za téměř 10 milionů korun postavit vodovod nejen do osady Homole, ale i do dalších částí, kam dosud trubky v zemi nevedou.

„Součástí je také propojení vodovodu ze Lhot u Potštejna do Borovnice a jejích částí Homole a Rájec. Jde o projekt, který jsme připravovali roky. Já se mu věnuji od roku 2014, a co vím, řešilo se to i předtím,“ popisuje starostka Soňa Rojková (SNK – Obec Borovnice).

Kraj rozdělil 13,7 milionu

Obec už vybrala realizační firmu a získala nemalou sumu z dotací. Od ministerstva zemědělství dostane 6,9 milionu korun, dalších 530 tisíc přispěje Královéhradecký kraj. Ten v prvním kole rozdělil obcím na vodohospodářské projekty 13,7 milionu. Vybíral přitom z 52 žádostí s celkovou hodnotou 82,6 milionu korun.

„Šlo o první letošní výzvu, ostatní žádosti zůstanou v zásobníku a budou průběžně posuzovány podle toho, jak nám nabíhají další finance,“ vysvětluje převis náměstek hejtmana pro životní prostředí, zemědělství a vodohospodářství Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Podle něj lze očekávat, že kraj letos rozdělí ještě další desítky milionů korun v několika vodohospodářských programech. „Každý rok jde celkově asi o 50 milionů korun, které ze zákona musíme použít na rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Jsou to peníze z poplatků za odběr spodní vody, které nabíhají postupně. Proto to jde v etapách,“ zmínil.

Stejně jako v Borovnici se z dotace radují třeba v Horní Kalné na Trutnovsku, kde za 7,5 milionu dostaví vodovod a část vodojemu, v Kopidlně na Jičínsku vybudují za pět milionů vodovodní přivaděč Psinice–Ledkov a v Hrádku u Nechanic prodlouží vodovod i kanalizaci, dohromady téměř za tři miliony korun.

Vodovod po 17 letech

Po dlouhých letech příprav se schyluje ke stavbě vodovodu také ve Stěžerách u Hradce Králové. Do tamní části Charbuzice se přivaděč plánoval od roku 2004. Už tehdy obec získala první stavební povolení, ale až dosud se jí nedařilo získat finance. Šestkrát úředníci dotaci odmítli, hlavně kvůli nízkému počtu obyvatel. Nyní však vzniká nový územní plán, který v lokalitě počítá s rozsáhlými plochami pro zástavbu rodinných domů.

Obec již loni získala dotaci na přivaděč do obce, nyní jí kraj pošle 1,1 milionu korun na vodovod uvnitř osady včetně vybudování přípojek. Práce mají začít v září.

„Jsme rádi, že se nám to po tolika letech úsilí konečně podaří zrealizovat. Pitná voda patří k základním předpokladům pokojného života a ve 21. století by měla být standardem,“ míní starostka Stěžer Dagmar Smetiprachová (Naše obec).

Když se Charbuzice před 11 lety potýkaly s nedostatkem vody, obec nechala místním prohloubit studny. Jenže stejně jako na Homoli, ani zde voda nakonec nesplňuje hygienické parametry.

„Je to dlouhodobý problém. Už v 50. letech si moje maminka nechala testovat vodu ve staré studni a vyšlo to špatně. Přesto ji dodnes piju. Když jsem ještě chodil do práce, stáčel jsem si vodu na pití tam,“ říká Jan Lánský, který během covidu odešel do předčasného důchodu. I k němu má vést nová vodovodní přípojka.