Rychnovu vadí, že zisky z vody tečou za hranice. Zřídí vlastní firmu

Soukromá firma Aqua Servis provozuje vodovod a kanalizaci ve městě od roku 2000. Původně získala pronájem na pět let, postupně jí ho radnice prodloužila do konce roku 2020. Rychnovské zastupitelstvo už v dubnu rozhodlo o tom, že smlouvu neprodlouží.

„Jsem názoru, že stávající smlouva je pro město nevýhodná. Myslím si, že se strategickou surovinou, jakou je voda, by město v budoucnosti mělo hospodařit samo,“ řekl tehdy rychnovský radní Milan Novák (KSČM).



Radnice od jara zvažovala, jak s provozováním vodovodů dál naloží. Nakonec se rozhodla pro vznik městské společnosti, která je převezme od ledna 2021.

„Veškerá infrastruktura od vrtů přes úpravnu vody a všechny vodovodní řady po kanalizaci a čistírnu odpadních vod patří městu. Proto si myslím, že by se o ně mělo starat město,“ řekl na zastupitelstvu starosta Rychnova Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov).

Zastupitelé poukázali především na to, že zisk z provozu rychnovského vodovodu a kanalizace plyne do zahraničí, místo aby zůstal ve městě. Podle starosty se na vodném a stočeném v Rychnově ročně vybere zhruba 43 milionů korun. Kolem 10 milionů bez daně platí firma městu za nájem infrastruktury.

„V posledních letech město investovalo do vodovodů a kanalizací přes 140 milionů korun včetně DPH. Tam je poměrně výrazný rozdíl. Bez ohledu na objem prostředků, který se vybírá, je firma naprosto schopná fungovat soběstačně. Myslím, že to dokážeme provozovat úplně stejně a navíc s tím, že všechny vybrané prostředky z vodného a stočného se dostanou do provozu a do investic,“ pokračoval starosta.

Zastupitelé založení městské firmy Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou jednohlasně schválili.

Debaty o založení vlastní firmy odstartoval letos na jaře rozpad jednotné regionální ceny vody. Zatímco dříve Aqua Servisu odběratelé platili za vodu ve všech obcích stejnou částku, nově se cena v různých částech okresu liší.