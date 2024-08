Nízkopodlažní „lišky“ vyjedou na koleje, jejich výhody však hatí stará nádraží

Motorové vlaky RegioFox nabízí cestujícím výrazně komfortnější svezení, než na které byli dosud zvyklí. Nechybí klimatizace, bezbariérová toaleta s přebalovacím pultem, připojení k internetu či zásuvky pod sedačkami. Hradecké jednotky mají také speciální zvětšené stolky.

Prezentační jízdu uspořádaly České dráhy ve středu z Trutnova do Náchoda a zpět.

„Máme tu audiovizuální systém, jsou tu kamery, takže strojvedoucí ví, co se ve vlaku děje. Jednotka je kompletně bezbariérová, vhodná pro přepravu kol či kočárků. Splňuje nejmodernější parametry pro regionální dopravu,“ říká při předváděcí jízdě generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Klimatizaci, lepší odhlučnění či moderní odpružení podvozku si pochvaluje i strojvedoucí Jiří Staněk, který současně působí jako instruktor pro nové vozy: „Je to úplně něco nového, myslím, že s tím budou spokojení jak cestující, tak obsluha.“

Na monitorech přitom ukazuje, že kamerový systém mu nabízí pohled nejen na dění ve voze, ale především na situaci kolem všech dveří. Přepínat může mezi několika kamerami. Automatizované je i ovládání vlaku.

„Vše je řízené počítačem. My zadáváme jen požadavek na tah. Jaký bude výkon, jaký stupeň se zařadí nebo jak se bude brzdit, to si počítač určuje sám,“ vysvětluje Staněk.

Moderní motorové soupravy z produkce polské PESA Bydgoszcz nahradí na železničních tratích v kraji soupravy RegioNova a především motorové vozy 854 z přelomu 60. a 70. let přezdívané Vindobona nebo Hydra a novější 843 zvané Rakev.

První čtyři stroje jezdí už od minulého týdne mezi Trutnovem a Martinicemi v Krkonoších. V letošním roce do kraje zamíří celkem 16 strojů, objevit by se měly na tratích z Hradce Králové do Svobody nad Úpou a z Hradce Králové do Broumova.

Na rychlíkových spojích, které pokračují až do Prahy, však zůstanou původní soupravy, aby se v Hradci nemuselo přestupovat.

Vymění dvě třetiny vozů

„V následujících dvou letech projde obměnou 70 procent vozového parku v kraji. České dráhy postupně nasadí 33 jednotek RegioFox, sedm elektrických vozů RegioPanter už jezdí na trati z Chlumce nad Cidlinou přes Hradec Králové do Týniště nad Orlicí,“ upozorňuje na cestě do Náchoda hejtman Martin Červíček (ODS).

V příštím roce v kraji přibude dalších deset „lišek“ a v roce 2026 posledních sedm. Jezdit by měly na tratích z Kolína do Trutnova, z Hradce Králové do Letohradu nebo z Chocně do Hronova. České dráhy za jednu jednotku zaplatí téměř 100 milionů korun, celkem tedy zhruba 3,3 miliardy. K nákupu nových vozidel se zavázaly v dlouhodobé smlouvě na provoz regionálních vlaků. Ročně v Královéhradeckém kraji ujedou 6,5 milionu vlakokilometrů.

„Máme ambici vybudovat v Trutnově spolu se společností PESA údržbové zázemí pro všechny vozy jejich provenience. Chtěli bychom si udržet kompetenci servisovat vozy vlastními kapacitami v Trutnově. Věřím, že začneme nejpozději od ledna příštího roku,“ doplňuje Krapinec.

Z nástupiště po schodech

Radost z nových vozů však kazí kvalita kolejí i železničních stanic. Zatímco vozy mohou jet rychlostí až 120 kilometrů za hodinu, páteřní trať z Trutnova do Starkoče umožňuje jen osmdesátikilometrovou rychlost.

Nízkopodlažní vozy navíc přijedou k peronům, z nichž cestující musejí stoupat po schodech, protože nejsou v moderní standardizované výšce. To kritizuje například lídr opozičního ANO a starosta Hronova Petr Koleta (ANO).

„Když si kupujete auto pro rodinu, také si koupíte takové, které ji uveze. Když vím, že se mají nízkopodlažní vlaky zavádět v roce 2024, je mým úkolem, aby byla bezbariérová nástupiště. Není možné, aby na přestupní stanici nebyly moderní perony,“ kritizuje Koleta nedostatečnou připravenost tratě. Zvýšené perony chybí v přestupních stanicích v Trutnově, Starkoči, Doudlebách nad Orlicí a dalších.

„Postupně se to mění. V tomto máme opravdu co dohánět a já jako hejtman na to opakovaně upozorňuji. Nestačí mít nízkopodlažní vozidlo, když nemáte nízkopodlažní nádraží. Každý rok o tom jednáme, aby Správa železnic postupně realizovala modernizace,“ uznává hejtman Červíček.

Podle něj přinese zásadní zlepšení budování vysokorychlostní trati na Polsko, s níž má souviset i výrazná modernizace okolních standardních tratí na Trutnov a Meziměstí.

V Náchodě zvýšený peron také chybí

I v Náchodě, kam prezentační jízda mířila, vlak zastavuje u staniční budovy, kde zvýšená hrana nástupiště chybí. Cestující tak musejí sejít o dva schody. Kdyby byl ve vlaku vozíčkář, jsou u dveří připravené nájezdové plošiny.

„Proč to dělá takovýhle randál, to není možné, já neslyším ani slovo,“ diví se u soupravy na náchodském nádraží pan Zdeněk, který se na moderní vlak přišel podívat. Když po chvíli strojvedoucí motor vypne, hluk výrazně klesá. Jinak si ale přihlížející lidé vlak chválí a fotí s ním třeba své děti.

Královéhradecký kraj patří až ke druhému sledu regionů, které si nové polské jednotky objednávají. Doufá, že se díky tomu vyhne provozním problémům, které v minulosti RegioFoxy provázely. V některých krajích se dodávky zpozdily až o půl roku, a navíc dorazily vozy, u nichž se objevily problémy s klimatizací či chlazením motoru.

„Věříme, že tyto problémy už jsou vyladěné. U nás ke zpoždění dodávek nedochází,“ poznamenává vedoucí krajského odboru dopravy Tomáš Jurček.