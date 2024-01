Velké náměstí jako skanzen bývalé prosperity nechceme, žádají Hradečtí v petici

Petice má název Za zachování života na Velkém náměstí v Hradci Králové a její zakladatelé v osmi hlavních bodech žádají radnici, aby se při revitalizaci vydala úplně jinou cestou. Ta započala již v roce 2009, a když podle petičníků selhala, město ji nejenže nestoplo, ale naopak prodloužilo.

Vedení města se totiž rozhodlo, že původní koncept dokumentace pro územní rozhodnutí, který už sedm let leží na stavebním úřadě v Hořicích, přepracuje ARN Studio, tedy vítěz 13 let staré veřejné soutěže.

Petice, pod níž je zatím několik desítek podpisů, jako hlavní bod žádá vypsání zcela nové architektonické soutěže. Ostatně stejný požadavek se k městu dostal už v závěru listopadu, kdy magistrát uspořádal diskusi coby součást participativního procesu, tedy většího zapojení veřejnosti.

Kroky města povedou k úpadku, tvrdí

„Nechceme, aby se Velké náměstí a jeho okolí stalo mrtvou zónou, skanzenem bývalé prosperity,“ shrnuje petiční výbor dosavadní kroky města, které by podle něj vedly ke společenskému i podnikatelskému úpadku historického centra.

Nejvíce vadí navrhované dopravní a parkovací řešení, podle petice za vším v pozadí stojí ideologie, manipulace a boj s řidiči. Inkvizitorem je podle organizátorů Lukáš Řádek, náměstek primátorky pro oblast investic nebo ochrany klimatu.

„My snad ani nechceme, aby petici podepsalo co nejvíce lidí. Naopak bychom rádi, kdyby ji podepsalo co nejvíce těch, kteří na Velkém náměstí bydlí a podnikají. Na město ji podáme, ale myslím, že pan náměstek Řádek, který je v té věci vrchním inkvizitorem, nebude reagovat. Snad aspoň veřejnost pochopí, že by to mohlo skončit tak, že v okolí Velkého náměstí by jednou mohly být například jen nevěstince. Do deseti let to může dopadnout tak, že tu budou všichni krachovat a město přijde s nápadem nás dotovat, abychom naše obchody zachovali,“ řekl jeden ze zakladatelů petice Karel Pohner.

Zásadní posun už letos?

Kritika míří i na participativní proces, respektive na údajně sugestivní otázky vedoucí k závěru, že auta na Velké náměstí nepatří. Město si najalo mladou společnost Participation Factory, která zpracovává podněty veřejnosti. Ta pro město tvoří pravidelné reporty a ve vyhodnocování se nevyhýbá ani pro radnici nepříliš příjemnému zjištění, že se čím dál častěji hovoří o nové architektonické soutěži.

Také vedení města se touto variantou zabývalo, přednost však dostal kompromis a určitá modernizace stávající studie.

„Chceme ji obohatit o nové perspektivy, které přináší právě participativní proces. Je to pozitivní evoluce a také architekti jej oceňují, protože jim přináší úplně nové pohledy a zkvalitňuje jejich práci,“ upozornil náměstek Lukáš Řádek (TOP 09).

Ten nabádá, aby kritici počkali na blížící se finále tvorby nové studie: „Můžete mít pochyby o úspěšnosti a efektivitě tohoto procesu, avšak to, že to vzbudilo emoce, je důkazem, že lidi to zajímá a je to pro ně důležité. Participace se týká celé tvorby náměstí, kde se odrazí naše společné vize. Je to transparentní srovnání názorů a jeho výsledky se budou promítat a doplňovat do zadané studie.“

Vše podle něj směřuje k vytvoření podkladů pro zadání soutěže na zpracovatele projektové dokumentace již v tomto roce.

Razantní pokles tržeb

Petice kromě nové architektonické soutěže požaduje, aby se město tolik nebránilo záměru vybudovat podzemní parkoviště pod náměstím. Navrhuje také více zapojit do pořadatelství různých akcí místní podnikatele, vytvořit na ploše Velkého náměstí univerzální plochu s plynulou regulací parkovacích míst anebo se zamyslet nad přesunem vánočních trhů a dalších podniků na prý vhodnější Malé náměstí.

„Petice je důsledkem nespokojenosti a rozhořčení ze zákazu vjezdu při vánočních trzích. Hospodští, kteří se dříve o problematiku příliš nezajímali, jsou najednou velmi aktivní, protože pokles jejich tržeb je až padesátiprocentní. Pokud někdo chce parkovací místa ubírat, musí předložit nějaké řešení, a nikoli jen říct, že nebude kde zaparkovat. My, co tam máme své obchůdky, se uživíme tak tak. Je to velmi křehký systém, který sice stále ještě funguje, ale tento zásah by jej zničil. Petice je spíš zoufalá sebeobrana lidí, co tu žijí a pracují,“ nastínil Karel Pohner.

„Velmi bolestivý pokles tržeb nastartovala již rekonstrukce vodovodu a uzavírka ulice V Kopečku a pokračovala i během vánočních trhů. Jestli město V Kopečku zřídí pěší zónu, o které uvažuje, můžu rovnou zavřít. Lidé, kteří si ke mně jezdí pro celé balení vína, jezdit přestanou, protože nebudou mít kde zaparkovat,“ míní majitelka vinotéky Martina Součková.

Zda resuscitovat dokumenty v Hořicích

Na stranu petičníků, a tedy proti názoru vedení města, se nepřekvapivě postavila hradecká opozice. Názor vydat se cestou zcela nové architektonické soutěže však silně rezonoval i v koalici. Pokračovat ve stávajícím konceptu je výsledkem kompromisu.

„Na debatách zaznělo, že je velmi velká poptávka po tom, aby se dosavadní záměr opustil a šlo se úplně jinou cestou. Jestliže jsou ty názory tak silné, měli bychom to vzít v potaz a brát to vážně,“ upozornil Denis Doksanský (ANO).

Naopak podle architekta Františka Křeliny by měla dostat naději studie, která ji ještě ani nedostala: „V případě úplně nové architektonické studie by došlo k dalšímu podstatnému zdržení. A pak také koncept ARN studia vůbec není špatný.“

I vedení města zvažovalo tři různé varianty. „Velmi dlouho jsme diskutovali, jakou cestou se máme vydat. Zda se pokusit resuscitovat dokumentaci, která je na jakési paliativní péči a která leží na stavebním úřadě v Hořicích, případně zvolit variantu, která bude stávající verzi modernizovat a přinese jiné pohledy. Třetí variantou bylo za vším udělat tlustou čáru a vyhlásit úplně novou architektonickou soutěž,“ vrátil se Lukáš Řádek k rozvažování koalice.

Autoři petice však nechtějí jen bořit a pohřbít rozpracovaný koncept. Přicházejí s vlastním řešením situace.

„Parkování by podle nás nemělo být u podloubí, protože bude ubírat místo například na zahrádky restaurací. Právě tam by přece měla být pěší zóna a ten zbytek aut by se měl odsunout na jižní část náměstí,“ upozornil Pohner.