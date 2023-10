Hradec utratil stamiliony určené na opravy Velkého náměstí. Přesto projekt chystá

Má bezmála čtyři tisíce stran, sedm let ležel na stavebním úřadě v Hořicích, stal se precedensem i politickou učebnicí pro další generace nejen ve vedení Hradce Králové. Spis s dokumentací pro územní řízení rekonstrukce Velkého náměstí se sice dostal do historie, město jej však v naprosté tichosti stahuje ze sousedního stavebního úřadu a architektonickému týmu zadalo úkol koncept přepracovat.

Už velmi brzo by mohlo být hotovo, přesto to bude jen jeden díl skládačky, jak revitalizaci odbrzdit. Neméně důležitá budou souhlasná stanoviska majitelů zdejších nemovitostí, tedy neřešitelný problém, se kterým si nikdo už roky neumí poradit. Třetí potíží pak jsou peníze. Před 12 lety, kdy tehdejší vedení odhadovalo, že práce začnou v roce 2013, zněly finanční odhady 200 milionů korun.

Architekti budou brzy hotovi

Hradecká koalice pověřila přepracováním dokumentace autory původního projektu. Základy architektonického návrhu ARN studia Jiřího Krejčíka zůstanou, jen je na ně potřeba naroubovat takzvanou modrozelenou infrastrukturu, tedy více zeleně, stínu, vody nebo propustných povrchů.

„Koncepční část bychom rádi měli připravenou k projednání s orgány města nebo památkáři ještě v tomto roce, čistopis by pak mohl být po nějakém připomínkování k dispozici brzo na jaře,“ řekl Jiří Krejčík. Podle něj se princip návrhu už z roku 2009 nezmění: „Nedá se to postavit vzhůru nohama, bude se vycházet z toho, co je hotové, jen to propojíme s novým zadáním.“

Jasné je, že nejméně se změní severní zóna s obchody a restauracemi. Na jižní straně však vznikne promenáda v zeleni s množstvím laviček. Uprostřed se s jistotou nepočítá s obřím parkovištěm, ale má tu být plocha se strukturovanou dlažbou, do které se má zapsat například zaniklá hřbitovní zeď kolem katedrály nebo někdejší kašna.

Právě poměrně dramatický úbytek parkovacích míst v architektonickém návrhu však spolu se systémovou podjatostí vedl k faktickému zablokování celé revitalizace. Zatímco nyní je na ploše náměstí vyznačených přes 230 parkovacích stání a dalších 110 v sousedních ulicích, po proměně by centrum zůstalo pro většinu aut prakticky zavřené.

Možná i tento problém by zvládla vyřešit pouhá komunikace s obyvateli a hlavně vlastníky nemovitostí. Většina z nich poukazovala na dlouhodobou nečinnost až nezájem města dosáhnout dohody.

Vyjednávat bude agentura

Téměř rok po volbách se však nyní přístup mění. Rada města si pro vyjednávání najala profesionální agenturu.

Pěší zóna

V Kopečku? Už více než dva měsíce je kvůli opravám v hradeckém centru uzavřená ulice V Kopečku. A právě tady současné vedení města uvažuje o úplně nové pěší zóně. Podle spolku Velké náměstí z.s. by to byla zhouba. Tedy alespoň pro místní podnikatele. „Sbíral jsem zkušenosti provozoven V Kopečku, na Velkém náměstí i na Malém náměstí a ta jednoznačnost názorů mě zaskočila. Od uzavření ulice V Kopečku všichni podle svých slov živoří na pokraji udržení. Pokles tržeb je jednoznačný a doložitelný. Majitelka jedné z nejcennějších provozoven dokonce řekla, že jako pěší zóna Kopeček umře,“ říká předseda spolku Roman Grym. Protože Kopeček obsadily bagry, vjezd i výjezd vede přes Mýtskou ulici. Provoz tu řídí semafory. Jenže šňůra aut mířících do centra je dlouhá tak, že se z jedné strany klikatí až k restauraci Inflagranti naproti krajskému soudu. Někdy je fronta dokonce dvojitá kvůli provozu z Komenského ulice. Další auta už mezitím čekají na výjezd z centra. „Fronty nastartovaných vozidel někdy vedou až ke Galerii moderního umění, nedá se přejít z jedné strany náměstí na druhou, nemluvě o hluku a zplodinách. V Mýtské ulici je to teď úplná groteska. Za spolek by v hlasování pěší zóna V Kopečku rozhodně neuspěla. Ono to z dálky vypadá lákavě – ulice bez aut, náměstí bez aut – jenže v reálu to znamená prostranství bez lidí a prostory bez provozoven,“ upozorňuje Roman Grym.

„Bereme si inspiraci z účinné anabáze v Kuklenách, kde se nám moderní způsob projednávání osvědčil. Takzvaná participace bere v potaz názor lidí, kteří skutečně mohou ovlivňovat výsledný projekt, vytváří to pocit lepšího partnerství a je to zvlášť vhodné pro zaseklé projekty typu Velké náměstí. Byť je magistrát plný skvělých lidí, na tento způsob komunikace nemáme know-how a připadá nám efektivní zadat jej profesionální agentuře,“ upozornil náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09).

Roman Grym, šéf spolku Velké náměstí z.s., který sdružuje majitele nemovitostí, o komunikaci s agenturou pochybuje.

„Jakou znalost však má? Jaké má kompetence a pravomoce? Bude to usměvavá slečna s hlubokým dekoltem, která předloží každému vlastníkovi listinu podepíšeš, nebo nepodepíšeš? A v jakém vlastně řízení?“ ptá se Grym. Sám má informace, že stavební úřad v Hořicích o stažení spisu s dokumentací pro stavební řízení stále nic neví.

Podle spolku, který má přes 40 členů, by byl nejefektivnější projekt, který podporovala hlavně minulá koalice ODS a ANO, ale současné vedení města jej považuje za mrtvý: podzemní parkoviště přímo pod plochou náměstí.

„Nevím o nikom z našich členů, kdo by parkoval na náměstí, přesto se domníváme, že jediné finální řešení pro Velké náměstí je podzemní parkoviště. Řešení se systémem výstavby top and down by úplně eliminovalo hluk, prach a dopravní zmatky v historickém centru, protože by se vše dělo pod zemí s výjezdem do ulice Komenského. Geniální řešení je aktuálně vyzkoušené například pár kroků od Habsburské katedrály ve Vídni. Všichni by se dostali blízko místa, kam potřebují, a přesto by auta nemusela zaplňovat plochu náměstí a přilehlých ulic.“

Peníze? U snědeného krámu

Protože ARN studio pracuje na evolučním konceptu proměny Velkého náměstí, komunikaci s vlastníky zajistí agentura. Také příliš nízký počet parkovacích míst by údajně mohl vzrůst, největší překážkou se nyní zdají být finance.

Odhady o ceně 200 milionů pocházejí z roku 2011, nyní to nejspíš bude násobek. To by ještě nebylo nejhorší. Problém před loňskými komunálními volbami rozebrala tehdy ještě lídryně opoziční HDK Pavlína Springerová.

„Polovina peněz léta odložených na kýžené nové Velké náměstí se prostě projedla jinde. Sen o důstojném historickém centru se teď úplně rozplývá. Z celkově připravených 180 milionů korun zbylo radnici 69 milionů. Hradec se tak ocitl doslova u snědeného krámu,“ uvedla nynější primátorka.

29. srpna 2023

Nepříjemnosti nezastírá ani Lukáš Řádek. Rozpočet města vysál především fotbalový stadion, který přijde na tři čtvrtě miliardy korun, radnice možná krátkozrace počítala s vysokou dotací Národní sportovní agentury (NSA), ale nakonec se dočkala jen stomilionového příspěvku od kraje.

„Peníze zřejmě v dohledné době nebudou, ale kdybychom řekli, že nikdy nebudou finance na Velké náměstí, nejspíš bychom nešli ani do přepracování konceptu,“ argumentoval náměstek.

Podle něj by v příštím roce mohla být zpracována jednostupňová projektová dokumentace pro územní rozhodnutí i provedení stavby, v roce 2025 v ideálním případě stavební povolení a o rok později i výběr zhotovitele a konečně i začátek realizace.

„Nepochybně půjde o náklady ve stovkách milionů korun. Na druhou stranu se díky modrozelené infrastruktuře zvýší možnost čerpání dotací. Jak by se měly optimalizovat dotační tituly, aby města mohla zlepšovat svá veřejná prostranství v kombinaci s opatřeními na změnu klimatu, tomu naslouchá ministerstvo životního prostředí i pro místní rozvoj,“ soudí Řádek.