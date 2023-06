Vedoucí tábora dostal 5,5 roku za znásilňování dětí. Půjdu na kastraci, uvedl

Devětačtyřicetiletý muž byl obžalován v osmi skutcích z několikanásobného znásilnění, pohlavního zneužití, ze zločinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a zločinu zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Mravnostních trestných činů se dopouštěl na letním táboře v roce 2019, 2020, 2021 a naposled loni, kdy jeho počínání vyšlo najevo. Vypadalo to většinou tak, že nezletilé osahával ve spánku při nočních kontrolách na pokojích, pořizoval si fotky jejich přirození nebo fotil, jak poškozená drží jeho penis. Poté před dětmi masturboval.

Jiří N., který jako vedoucí tábora zneužíval děti, u Krajského soudu v Hradci Králové. (22 6. 2023)

Obžalovaného dovedla do soudní síně ostraha z vazby, před fotografy si obličej kryl papíry. Případ je od začátku velmi citlivý, soudce dokonce zvažoval, zda se budou moci přelíčení účastnit média. Nakonec svolil, upozornil však, že žádné informace nesmějí vést k prozrazení totožnosti nezletilých obětí trestného činu.

Dětem bylo zhruba od devíti do jedenácti let. Fotky s dětmi si Jiří N. ukládal, policie je později našla v jeho mobilu. V jeho notebooku také objevila velké množství dalšího postahovaného dětského porna.

Chci se dobrovolně nechat vykastrovat

Jiří N. poslouchal obžalobu se skloněnou hlavou. Ve výpovědi uvedl, že se všemi skutky souhlasí a rozhodl se prohlásit dohodu o vině a trestu ve všech bodech obžaloby, což je u soudu bráno jako polehčující okolnost. Poznamenal však, že nesouhlasí s navrhovanou výší trestu. Soud s prohlášením viny souhlasil.

„Ke všemu jsem se doznal, spolupracoval jsem. Přiznal jsem se policii i s věcmi, na které by se jinak nepřišlo. Souhlasím s ústavní léčbou a navíc bych se chtěl nechat dobrovolně vykastrovat. Je to jediné řešení, už dříve jsem svou deviaci léčil, ale nefungovalo to. Rád bych dostal trest ve spodní hranici sazby,“ řekl.

Za trestné činy mu hrozilo pět až dvanáct let vězení, státní zástupkyně navrhla trest zhruba v polovině trestní sazby, tedy okolo osmi let. Soudní znalec uvedl, že obžalovaný trpí sexuální deviací pedofilie a že doporučuje ústavní léčbu.

Kastrace je podle něj extrémní řešení, ke kterému se v současnosti v Evropě už téměř nepřistupuje. V České republice však možná je. Obžalovaný podle odborníků netrpí poruchou osobnosti. Soudní znalkyně z oboru psychologie uvedla, že je inteligentní a vhodný pro psychoterapii.

Jeho chování má ale podle znalců řadu přitěžujících okolností. Obžalovaný byl totiž za trestný čin pohlavního zneužívání na nezletilé odsouzen podmínečně na dva roky už v roce 2007. Poté až do roku 2014 podstupoval sexuologické léčení. Své nemoci tudíž rozumí, přesto nebyl schopen se ovládnout, naopak dělal vše pro to, aby u něho znovu propukla recidiva.

Nikomu o pedofilii neřekl

Nevyhýbal se dětem, naopak s nimi znovu začal pracovat a nikomu o své deviaci neřekl. Lékařům zase zamlčel, že je opět s dětmi v pravidelném kontaktu. „Je to podobné, jako kdyby šel vyléčený alkoholik čepovat pivo. Choval se nezodpovědně a selhal. Jeho resocializace je možná, ale komplikovaná,“ uvedla odbornice.

Žalobkyně poznamenala, že nejméně od roku 2016 šel naproti všemu, co ho znovu dovedlo až sem, a to včetně pití alkoholu, po kterém přestává být zdrženlivý. „Polehčující okolnosti tu jsou, ale těch přitěžujících je mnohem víc,“ zdůraznila.

Kromě pěti a půl let ve vězení bude muset Jiří N. nastoupit na ochranné ústavní sexuologické léčení, s čímž sám souhlasí. Dále bude mít 10 let zákaz pracovat s dětmi.

„Byl schopen se ovládat, měl se ovládnout, a pokud tak neučinil, musí počítat s dlouhodobým trestem,“ řekl soudce Miroslav Mjartan. Obžalovaný se vzdal práva na odvolání, žalobkyně se odvolala proti výroku o výši trestu.

„Omlouvám se všem, kterým jsem ublížil. Jsem rozhodnutý vyřešit to tak, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo,“ řekl obžalovaný v závěrečném slovu.

V České republice v tuto chvíli neexistuje registr sexuálních deviantů. Zákonodárci chystají zpřísnění současných pravidel tak, aby sexuální násilí na dětech mohlo být lépe hlídáno. Legislativa dnes spoléhá jen na výpisy z rejstříku trestů, kde se ale prohřešky po čase zahlazují. Změnit se to má už letos. Násilí na dětech by se nově už vymazávat nemělo.