Vánoce u Harrachů ukážou deset stromků i historické ozdoby z jejich skláren

Vánoce v Opočně i Babiččině údolí Vánoční prohlídky do neděle nabízí i státní zámek v Opočně na Rychnovsku. Kolem prvního adventního víkendu se konal sváteční program také v Rudrově mlýně v Babiččině údolí na Náchodsku a až do konce roku je veřejnosti přístupný i zámek v Sychrově v Českém ráji. Otevřeno má do 23. prosince mezi 10. a 14. hodinou. Od 27. prosince do 1. ledna budou na Sychrově probíhat vánoční prohlídky bez průvodce. Mimořádné prohlídky minulý víkend nabídl také soukromý zámek v Doudlebách. Do neděle je přístupný zámek v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku, ten v neděli nabídne komentované prohlídky s Hanou Kinskou. K prohlídce bude patřit i balíček cukroví a zastavení v zrcadlovém sále s punčem a štolou.