Z pašování drog do Valdic obvinili 15 lidi, jeden je měl ve spodním prádle

„Skupina patnácti obviněných pracovala dle našich závěrů organizovaně s cílem dopravit do valdické věznice zneužitelná léčiva i omamné a psychotropní látky a ty posléze distribuovat dalším odsouzeným. Dvanácti osobám hrozí trest až do výše deseti let, třem osobám pak trest v maximální výši pěti let,“ uvedla mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková.

Policie o vyšetřování poprvé informovala v lednu. Obvinili osm lidí, už tehdy však avizovali, že počet obviněných zřejmě ještě stoupne. Trasy, kudy drogy do nejstřeženější věznice míří, mapovala od loňského září.

Opiáty, léky či transdermální náplasti se do vězení dostávaly třeba v obalech od fixů nebo ve speciálně upravených obálkách. Kriminalisté v lednu zasahovali přímo ve věznici a v tutéž dobu provedli domovní prohlídky na čtyřech místech v republice. Na zátahu se podílely desítky policistů.

Policie odhalila od té doby ještě další způsoby, jak léky a drogy do Valdic dostat. Návštěvu muže, který tablety pašoval ve spodním prádle, policie včas zmařila.

„Jedním z aktérů tohoto konkrétního případu je obviněná jednasedmdesátiletá žena, kterou promyšleně instruoval její vnuk, jenž si ve věznici odpykává trest. Ženě nyní hrozí trest až deset let,“ řekla mluvčí.

Tablety se obvinění pokusili propašovat rozdrcené nebo v uzavřených jednorázově použitelných sáčcích s rozpustnou směsí kávy. V jednom případě policie zajistila miniaturní mobilní telefon, který měl putovat do věznice.

Ti, co se na této trestné činnosti podílejí, jsou v drtivé většině příbuzní či přátelé odsouzených. „Pro transport zneužitelných léčiv a psychotropních a omamných látek do věznice využívají nejčastěji doručovaných balíků pro osobní potřebu odsouzených a snaží se maximálně zakrýt jakoukoliv stopu,“ uvedla Vlčková.

Pro policii a vězeňskou službou tím končí akce nazvaná Rajec (Více o pašování zakázaných látek do vězení čtěte v článku Tisíce vězňů jsou na drogách).