Oba stěžovatelé odvolání stáhli, územní rozhodnutí pro D11 k hranici platí

K tomuto úseku D11 překvapivě nedorazila žádná výhrada od ekologických sdružení.

„Jelikož byly staženy námitky proti vydanému územnímu rozhodnutí, tak má tato stavba o délce 21,2 kilometrů pravomocné územní rozhodnutí,“ uvedl v pátek Mátl.

Vydání územního rozhodnutí je v procesu přípravy projektu klíčovým okamžikem. Nyní může stát začít vykupovat pozemky pro stavbu dálnice. Vypořádat se v tomto úseku bude muset se 161 listy vlastnictví.

„Již jsou hotovy veškeré průzkumy pro dokumentaci pro provedení stavby, která se už zpracovává a letos budou zahájeny výkupy pozemků,“ sdělil generální ředitel ŘSD.



V prvním čtvrtletí letošního roku by územní rozhodnutí podle dřívějších informací mohl mít také o něco kratší úsek z Jaroměře do Trutnova. Ředitel Mátl v polovině ledna MF DNES řekl, že pokud se nevyskytnou zásadní komplikace, v roce 2022 by stát mohl pro oba úseky z Jaroměře ke státní hranici zažádat o vydání stavebního povolení a zkraje následujícího roku začít stavět.

„Pokud se bude dařit, tak bychom celou dálnici mohli zprovoznit v roce 2026,“ sdělil ředitel. Nejzazším termínem pro zprůjezdnění celé D11 z krajského města až na hranice je rok 2028.



Budování dvou rozestavěných úseků Hradec Králové – Smiřice a Smiřice – Jaroměř o celkové délce 22,4 kilometru postupuje podle harmonogramu. Dělníci zakládají mosty a nosné konstrukce. ŘSD dokonce se stavebními firmami jedná o zkrácení termínu dokončení. Z Hradce do Jaroměře by tak motoristé po dálnici mohli vyrazit už v příštím roce.

Stavba D11 z Trutnova na hranici s Polskem bude ze všech úseků nejnákladnější, předpokládaný rozpočet je 12 miliard korun. U městské části Poříčí bude mít dva přibližně půlkilometrové tunely.

V Královci se dálnice napojí na polskou rychlostní komunikaci S3, která bude velmi pravděpodobně už v roce 2023 končit v nedaleké Lubawce. V letošním roce začne stavba dvou úseků, dohromady dlouhých 31 kilometrů, z Bolkówa přes Kamiennou Góru do Lubawky.