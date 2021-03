Mladíci přelstili policisty na hranicích okresu, prozradilo je video

„Máš z toho nervíky?“ ptá se na zveřejněném videu jeden z mladíků řidiče a další při vjezdu do obce Zdobín na hranicích trutnovského okresu komentuje s nadšením i nervozitou v hlase spatřenou policejní hlídku: „No jo, stojej tam.“

Policistům pak na přeskáčku tvrdí, že jedou pro granule do Dvora Králové a na brigádu do cukrárny, cestou zpět zase že byli zkontrolovat chatu u Trutnova.

„Konání osob koresponduje časově s omezením volného pohybu osob na Trutnovsku v únoru 2021. V obou případech přitom muži použili smyšlenou, přesto pro kontrolující policisty hodnověrnou legendu a na dotazy policistů odpovídali opakovaně přesvědčivě. Policista tedy neměl jediný důvod jim nevěřit,“ uvedla mluvčí policie Královéhradeckého kraje Magdaléna Vlčková.

Přestupek řeší správní orgán

Mladíci si výlet natáčeli na mobilní telefon a streamovali ho na sociálních sítích s popiskem: „Dnes jsme se vydali do zamořené zóny. Projeli jsme???“

„Video parta cestujících vyvěsila veřejně na sociální sítě a policisté po jeho získání velmi záhy začali konat. Krátce na to jsme zjistili totožnost tří mužů, kteří teď čelí podezření ze spáchání přestupku, neboť nestrpěli omezení vyplývající z příslušného krizového opatření,“ uvedla policejní mluvčí.

Tři mladí muži nyní čekají, jaký postih je za přestupek čeká, policisté případ předali v minulých dnech k dořešení místně a věcně příslušnému správnímu orgánu. Ten může uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun.

Omezení volného pohybu na Trutnovsku trvalo od 12. do 28. února 2021. Policisté za tu dobu odepřeli vjezd nebo výjezd více než 5 400 vozidlům v obou směrech.

„Denně jsme ze 36 stanovišť museli odepřít vstup či výstup mnoha lidem, kteří bohužel nesplnili výjimky a nemohli ve svých cestách pokračovat dále. Právě i ve vztahu k těmto lidem bylo a je konání těchto osob bezohledné a neomluvitelné. Překvapilo nás to, co všechno někteří lidé vymýšlí, aby mohli obejít různá opatření. Je to nezodpovědné chování,“ dodala policejní mluvčí.