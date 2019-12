Lidé nosí do útulku krmivo i deky, z vánočních dárků žijí zvířata celý rok

Nevelkou místnost, která běžně slouží jako ordinace, už od listopadu zaplňují pytle s granulemi, konzervy pro psy i kočky, nejrůznější zvířecí pamlsky, saponáty, plastové barely, úložné boxy a další věci, které útulek pro provoz potřebuje.

„V lednu a únoru to budeme třídit,“ říká vedoucí útulku Karolína Benešová.



Každoročně před Vánoci organizace zveřejní leták se soupisem věcí, které potřebuje.

„Snažíme se na veřejnost apelovat, aby nám darovali spíš menší balení granulí, ale kvalitních, ne těch ze supermarketu, které psům nedají žádné živiny. Natož psům útulkovým, kteří jsou často fyzicky i psychicky podlomení,“ vysvětluje Benešová. Lidé podle ní skutečně přinášejí kvalitní krmivo.



Nejčastějším darem jsou granule. V ordinaci se kromě dezinfekčních prostředků kupí také zvířecí hračky, stelivo pro kočky, misky, koupené i ručně šité pelechy. Jejich dodavatelem jsou také klienti trutnovského stacionáře, s nímž útulek spolupracuje. Někteří si dají práci a přivezou dárkové balíčky, nejčastěji s pamlskem a hračkou.

Dárky letos přivezly také děti z mateřských a základních škol z okolních obcí, Chvalče nebo Rtyně v Podkrkonoší. Nejprve útulku věnovala granule a při další návštěvě přinesla deky také Petra Havrdová s partnerem.

„Přijde mi to úplně přirozené. Myslím, že spousta lidí, kteří si nemohou psa z útulku vzít, je podporují aspoň takhle. Máme doma už dvě kočky z ulice, chtěli bychom i psa z útulku, protože si myslím, že je zbytečné si ho kupovat, když jich jsou plné útulky,“ řekla.

Ladislava Kopecká koupila mycí a dezinfekční prostředky. „Viděla jsem na Facebooku, co útulek potřebuje. Mám ráda zvířata, sama mám psa,“ podotkla.

Největší nápor návštěvníků byl v předvánočním týdnu, o svátcích také roste zájem veřejnosti o venčení psů.

„Ideální by bylo, a návštěvníky o to prosíme, kdyby chodili průběžně už třeba od listopadu. Největší nával je ale vždycky kolem Vánoc, loni na Štědrý den se tady otočilo 120 rodin,“ poznamenává pracovnice útulku Helena Combová.

Trutnováci milují zvířata

Z vánočních darů útulek vyžije celý rok, podle Karolíny Benešové díky tomu ušetří desítky tisíc korun. „Má to pro nás obrovský význam. Krmivo prakticky nekupujeme, jen tehdy, když pes potřebuje speciální dietní stravu. Ale i tu lidé občas nosí,“ zmínila.

V útulku nyní pobývá 13 psů a čtyři kočky. Ročně se zde vystřídá kolem dvou stovek psů, tři čtvrtiny podle vedoucí tvoří zaběhnutá zvířata, která si jejich majitelé obvykle brzo vyzvednou.

„Trutnov je specifický tím, že lidé jsou naučení kdykoli se někde ocitne bezprizorní pes, okamžitě volat městskou policii, která nám ho přiveze. Trutnováci psy a kočky milují, a proto si myslím, že toho pro nás tolik dělají,“ pochvaluje si Karolína Benešová, která ve zdejším útulku začínala jako brigádnice. Posledních pět let je jeho vedoucí.

Na rozdíl od jiných měst v Trutnově až do loňských Vánoc neměli zkušenost s nechtěnými zvířecími „dárky“. Před rokem však našli odložené psy u popelnic, dva byli uvázáni přímo u brány útulku.

Areál ve Vrbové ulici má kapacitu pro čtyřicet psů. Naplněný je hlavně v létě, už pět let totiž zároveň slouží jako psí hotel. Útulek založený v roce 1999 letos prošel modernizací. Zcela nové je speciálně zpevněné oplocení, které nahradilo původní dvacet let staré. Stavaři vyspravili cesty a dlážděné chodníky a zrekonstruovali plechovou střechu, do které zatékalo. Městská organizace navíc pořídila vysokotlaký čistič pro údržbu ubikací a novou sušičku.