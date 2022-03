Uprchlíci z Ukrajiny našli azyl provizorně i v chatkách hradeckého kempu

Ještě před několika dny se hradecký kemp Stříbrný rybník připravoval na slibnou letní sezonu. Jenže největší uprchlická vlna v Evropě po druhé světové válce, která se nevyhnula ani Hradci Králové, jeho plány narušila.

Chatky, které v létě slouží turistům, poskytly azyl dosud 77 ukrajinským uprchlíkům. Jak dlouho v provizorních táborových podmínkách budou a jak to Stříbrňáku zkomplikuje sezonu, zatím nikdo neví.

Město zastihla vlna běženců téměř nepřipravené, ale o to větší má snahu vyjít příchozím vstříc vyvíjí. Centrum pomoci v kongresovém Aldisu jede na plné obrátky, ve školách se připravují dětské ukrajinské skupiny, narychlo se shánějí další ubytovny a volná lůžka, na pomoc zemi zasažené ruskou agresí už před týdnem město vyčlenilo dva miliony korun.

Pohotovost má i místní univerzita (UHK), několik desítek studentů z Ukrajiny bude pomáhat jako překladatelé. Nezapomnělo se ani na partnerské město Černihiv, které od prvních dnů čelí ruským pozemním operacím i náletům. Hradec slíbil zřídit transparentní účet, na který přispěje jako první.

V kempu možná jen do dubna

V dřevěných chatkách na Stříbrném rybníku je zatím 77 Ukrajinců. Do jedné se jich vejde deset, a protože je tu i deset chatek, provizorní táborová ubytovna je téměř zaplněná. Společnost Městské lesy, která kemp spravuje, na poslední chvíli stihla pořídit aspoň mikrovlnné trouby a dodělala sprchové kouty. Ale protože se tu deset lidí dělí o jedinou toaletu, nemají pračku a v malé společné kuchyňce jen dvouplotýnkový vařič, uprchlíci tu nejspíš dlouho nezůstanou.

„Bylo to velmi hektické. Jsem rád, že jsme mohli poskytnout teplo, střechu nad hlavou a jídlo. O jejich případném umístění někam jinam budeme dál jednat. Stříbrný rybník se velmi rychle rozvíjí, má ambiciózní vedení, a tato situace by pro něj znamenala zbrzdění nejen pro tento rok. Pravděpodobně se bude hledat jiná možnost ubytování. Avšak kdybychom ji nenašli, ti lidé tam budou muset zůstat, protože je nemůžeme vystěhovat před Stříbrný rybník. Bude to složité, ale musíme to řešit,“ poznamenal hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Šéf Městských lesů Milan Zerzán je rád, že hradecká firma mohla pomoci, avšak upozornil, že chatky rozhodně nesplňují požadavky na dlouhodobější pobyt.

„Je to jen dočasné, vždyť tu není ani pračka. Vidím to maximálně do konce dubna. Už máme plné turistické kapacity i na květen a já přece nemůžu všem lidem volat, že to nejde, a vracet jim peníze. Jsme rádi, že můžeme pomoct, ale kdyby tu uprchlíci měli být i přes sezonu, znamenalo by to zaříznutí celého kempu. Budeme jednat o dalších možnostech,“ řekl Zerzán.

Hradec zatím pro běžence našel kolem dvou stovek lůžek. Ve městě i okolí je však lidí z Ukrajiny několikanásobně více, ani cizinecká policie nemůže znát jejich počet. Mnoho jich je ubytovaných u příbuzných, další žijí v penzionech, které je pozvaly, žádný přehled prý není o těch s turistickými vízy. Asistenční centrum v Aldisu udělilo ke včerejšímu ránu vízum 3 830 občanům Ukrajiny, z nich 232 pomohlo s ubytováním. Očekává se však, že bezprizorních bude přibývat.

Ubytovna sester se teď hodí

Už jen drobnosti zbývají k doladění dohody Hradce Králové s fakultní nemocnicí o koupi bývalé ubytovny sester. A teď se osmipatrový panelák na Moravském Předměstí bude hodit.

„Ta budova není v příliš dobrém stavu, ale alespoň první dvě patra se nám ve spolupráci s nemocnicí a charitou podařilo přivést do takového stavu, že je budeme moct poskytnout uprchlíkům. V mládežnickém internátu jsme ubytovali 53 lidí, na ubytovně leteckých služeb je jich asi 30. Máme připravené i další ubytovny, ale potřebují vybavení,“ uvedl Hrabálek.

Angažují se však i základní školy. Hned 14 ze 16, které zřizuje město, našlo prostory pro vytvoření dětských ukrajinských skupin, které začnou fungovat už v nejbližších dnech. „Mezi běženci je i řada učitelek, přihlásilo se nám také mnoho českých. Z toho mám obrovskou radost,“ neskrýval primátor.

„Na UHK máme 36 ukrajinských studentů. Jsou v naší dobrovolnické databázi, kterou sdílíme s krajem, městem i charitou, které dobrovolníky potřebují. Slíbili jsme, že naše studenty budeme posílat i do škol,“ řekla prorektorka Univerzity Hradec Králové, současná opoziční zastupitelka Pavlína Springerová (HDK.)