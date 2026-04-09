Pec obnovuje úpravnu vody. Chce zvládat nápor rekreantů a rozrůstat se

Příští rok by měl začít další důležitý projekt – intenzifikace čističky odpadních vod, její kapacita je vyčerpaná a už nedovoluje připojovat nové objekty.
Modernizace úpravny zahrnuje rekonstrukci technologického vybavení vodojemů, výměnu elektroinstalace a železného potrubí za nerezové. V plánu je úprava filtrace, objekt se napojí na nový řídicí systém. Technici vyměňují potrubí v armaturní komoře v suterénu.
|
Stavba apartmánového komplexu za 800 milionů ve Velké Úpě začne na jaře
„Armatury, potrubí a další inventář je dožilý. Kvůli stáří nelze nahradit jen části, ale musí se to udělat jako celek. Navíc je potřeba, aby vody tekly jinak, než jak to bylo původně navržené,“ uvedla Martina Klimeschová, projektová manažerka společnosti Voda CZ, která modernizaci uskutečňuje.
Stávající technologie je nastavena na úpravu 50 litrů za vteřinu, ale v průměru vyrábí pět vteřinových litrů, pouze ve špičkách, jako jsou vánoční svátky nebo jarní prázdniny, více. Po modernizaci bude výrobní kapacita až 30 litrů vody za vteřinu.
„Součástí úpravny je vápenné hospodářství, které se používalo dříve, ale dnes není pro objem upravované vody už potřeba. Ta místo toho protéká přes mramorové filtry,“ vysvětlila Martina Klimeschová.
Obří trychtýřovité nádrže zabudované do stropu, do kterých se sypalo vápno, zůstanou. Jejich odstranění a dostavba stropu by rekonstrukci prodražily. Jiné zastaralé vybavení skončí ve šrotu. Rozvodné skříně, které dnes zabírají dvě místnosti včetně velína, nahradí sedm malých rozvaděčů.
Za plného provozu
Technici dělají rekonstrukci za plného provozu, výjimkou byly dvě noční odstávky. „Udělali jsme provizorní plastové propoje, abychom mohli rekonstrukci dělat za provozu,“ poznamenal šéfmontér Tomáš Doubek.
Během vánočních svátků a silvestra, kdy je úpravna nejvytíženější, museli práce přerušit. Ke stejnému kroku přistoupili o jarních prázdninách. Stavební firma nerezové potrubí, ventily a další materiál do úpravny na okraji Krkonošského národního parku navozila před začátkem zimy.
Úpravnu vlastní a provozují Vodovody a kanalizace Trutnov. Pec pod Sněžkou je po Trutnovu druhým největším akcionářem společnosti, úpravnu před časem vložilo do majetku VAK.
V Peci plánují další výstavbu
Podle starostky Pece Ilony Semrádové (nestraník, SNK Velká Úpa – Pec) je aktuální investice důležitá i pro další rozvoj krkonošského střediska:
„V Peci pod Sněžkou je v plánu další výstavba. Potřebujeme mít úpravnu v pořádku, abychom mohli nové záměry povolovat. Jsme horské středisko, počty návštěvníků se během roku výrazně mění. Máme vrcholy, kdy je vysoká spotřeba vody, a naopak období, kdy je velmi nízká.“
Úpravna čerpá vodu ze tří zdrojů: z prameniště Jelení Louky, řeky Úpy a ze Zeleného potoka. Upravená pitná voda se zadržuje ve dvou betonových vodojemech o objemu 3 000 metrů krychlových. Odtud putuje do vodovodního potrubí.
VAK Trutnov na příští rok plánuje zesílení stávající čističky odpadních vod, která je na hraně kapacity. Je na ni napojena i kanalizace Velké Úpy, kde developeři plánují apartmánové projekty.
Největším je Rezidence Pod Portáškami. Investiční skupina Aequitas chce u silnice na místě bývalého hotelu, hospody a dalších budov, které čeká demolice, vystavět šest objektů propojených podzemním parkovištěm se zhruba 160 rekreačními byty.
Projekt počítá s akumulační jímkou i systémem zpětného čištění a zachytávání takzvaných šedých vod.