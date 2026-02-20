Brutální únos. Dvojice věznila oběť v hale, hrozila proudem i kyselinou

Kriminalisté objasnili brutální únos a vydírání na Náchodsku. Dva muži napadli a unesli mladého muže a drželi ho asi 30 hodin v opuštěných halách. Aby se dostali do jeho telefonu, hrozili mu připojením na elektrický proud i kyselinou. Prověřování odhalilo i drogovou a majetkovou kriminalitu. Obviněným hrozí až 12 let vězení.
Únos a vydírání na Náchodsku
ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Kriminalisté z krajského ředitelství s náchodskými kolegy rozpletli mimořádně závažný případ násilné a majetkové trestné činnosti, který brutalitou i rozsahem přesahuje běžný rámec kriminality.

„Díky intenzivní operativní práci, pečlivému prověřování a důslednému zajištění důkazů skončili v poutech dva muži ve věku 26 a 42 let, kteří se dle našich zjištění dopustili surového napadení, zbavení osobní svobody, vydírání a zároveň i majetkové a drogové kriminality,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

I kvůli trestní minulosti obou mužů kriminalisté povolali k zadržení zásahovou jednotku. Jeden z podezřelých se při zákroku pokusil utéct a následně zaujal i bojový postoj, proto policisté ze zásahové jednotky použili přiměřené donucovací prostředky.

Lupič vyhrožoval družce, aby jej neudala. Zadrželi ho při vynášení koše

Na počátku vyšetřování byl incident z konce letošního ledna, kdy oba dnes již obvinění muži podle policie násilně vnikli do chaty na Hronovsku a hrubě napadli mladého muže. Násilí vyústilo v únos, muži jej naložili do osobního auta a odvezli do opuštěných skladových hal na Broumovsku.

„V těchto prostorách byl poškozený okolo 30 hodin držen v naprosto nevyhovujících a ponižujících podmínkách. Útočníci vůči němu používali psychický nátlak i fyzické výhrůžky, mimo jiné i hrozbu připojení k elektrickému proudu o napětí 380 V a použití kyseliny, a to s cílem vynutit si informace a přístupové údaje k elektronickému zařízení. Kromě způsobené újmy následně oběť připravili o osobní věci a mobilní telefon,“ řekla mluvčí.

Operativní šetření odhalilo, že mladší z dvojice se dlouhodobě podílel na distribuci pervitinu. Kriminalisté mu dále prokázali i vloupání do bytu v Náchodě, odkud odcizil elektroniku a oblečení v hodnotě převyšující 125 tisíc korun.

Trestní řízení postupně odhalilo propojenou trestnou činnost, která zahrnovala násilné útoky, majetkové delikty i drogovou kriminalitu.

Oba muže kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody, loupeže a vydírání spáchaného ve spolupachatelství. Mladší obviněný čelí rovněž stíhání za neoprávněnou výrobu a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy a dále za krádež a porušování domovní svobody.

Jde o recidivisty. Starší muž je známý především sérií krádeží. Mladší z dvojice má v rejstříku trestů zapsánu pestrou škálu závažných deliktů – od distribuce drog a krádeží až po násilné činy, jako jsou ublížení na zdraví, loupeže a vydírání.

„Právě tato kriminální minulost dokresluje brutalitu, se kterou přistoupili i k aktuálně řešenému případu,“ uvedla mluvčí.

Kvůli obavě z pokračování v trestné činnosti a možného ovlivňování svědků vyšetřovatel dal podnět k podání návrhu na vzetí obou obviněných do vazby. Vazební zasedání proběhne patrně v průběhu dnešního dne.

