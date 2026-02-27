Řidič za jízdy vyskočil z ukradeného obytňáku, nezastavil ho ani policejní pás

„19. února jsme obdrželi poznatek o odcizeném obytném vozidle, které bylo dříve odcizeno v Německu. Vozidlo údajně mířilo do Polska. Do akce, která měla za cíl auto vypátrat a znemožnit jízdu, bylo zapojeno několik policejních hlídek. Odcizené vozidlo policisté spatřili ještě na českém území, jelo k hraničnímu přechodu Královec,“ uvedl policejní mluvčí Martin Stránský.
Řidič nedbal výzev k zastavení. Před hraničním přechodem proto žacléřští policisté vytáhli zastavovací pás. Ani poškození pneumatik řidiče nezastavilo, jízda už však netrvala dlouho.
Když vůz na polském území postupně zpomaloval, šofér najel do protisměru, otevřel dveře, vyskočil a udělal pár kotoulů ze silničního náspu do pole, kde se snažil dál prchat. Auto mezitím vyjelo ze silnice a málem se překlopilo na bok, než zastavilo.
Řidiče policie brzy dopadla. „Zadrženému muži naši policisté dali pouta a předali k dořešení polským kolegům. Zajištěné vozidlo je rovněž u polských policistů,“ doplnil mluvčí.