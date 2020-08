Postřik řepkových polí u Náchoda úhyn včelstev nezavinil, uzavřela policie

Několik včelařů z okolí Náchoda a České Skalice se ozvalo o víkendu 9. a 10. května policii, že jim uhynulo na 55 včelstev. Zejména to postihlo včelaře u Kramolny, Zblova, Lhotky a Studnice, v místech sousedících s kvetoucími poli.

Náchodští policisté to prošetřovali pro podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vyžádali si stanoviska Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Čerpali i z vyjádření Výzkumného ústavu včelařského.

V těchto dnech věc odložili, protože se podezření z trestného činu neprokázalo.

„Z provedeného šetření nevyplynulo, že by došlo k použití nedovolených či zakázaných přípravků. Ze zajištěných bezpečnostních listů všech použitých přípravků nebylo zjištěno, že by byly toxické pro včely a další hmyz. Šetření ani neprokázalo, že by přípravky byly v době provádění postřiku jakkoliv smíchané,“ uvedla mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.

Včely byly zmatené, včelař dostal mnoho žihadel

Včelaři tehdy popisovali podivné chování včel. Například Radek Horálek z Kramolny, který má včelnici přímo v zahradě u domu, zpozoroval už v sobotu dopoledne, že včely vracející se do úlu po stovkách padaly a hynuly.

„Včely byly zmatené, točily se dokola. Padaly na plech pod česny, ale byly i na louce, na asfaltové cestě, další možná zůstaly i přímo na poli. Chovaly se strašně agresivně, byly podrážděné. Tolik žihadel jako v sobotu jsem už dlouho nedostal,“ popsal včelař, který svou ztrátu vyčíslil na 62 tisíc korun.

Hned v sousedství jeho včelnice bylo rozkvetlé pole řepky, kde zrovna zemědělci stříkali dvěma různými postřiky od německého výrobce. Samy o sobě by včelám neměly ublížit, včelař se však domníval, zda nedošlo k lidské chybě při aplikaci. Všiml si také, že sobotní snůška jeho včel byla o víc než dva kilogramy nižší než páteční.

Soukromý zemědělec Michal Jiránek se však už tehdy bránil a chtěl počkat, až jak dopadnou rozbory vzorků rostlin a uhynulých včel, které odebrala Státní veterinární správa.

„Takové postřiky provádím už asi pátou sezonu a nikdy jsem žádné problémy neměl. Nemám tušení, co se stalo. Nejprve jsem postřikoval fungicidem proti houbovým chorobám, druhý postřik byl proti zavíječi. Každý se provádí sólo, v jeden den, mezi nimi je hodina. Jsou to přípravky včelám neškodné, nemusí se tedy včelařům předem hlásit,“ řekl tehdy zemědělec z Červené Hory.

„Je třeba počkat na chemické rozbory, dneska všechno kvete. Mohl někdo stříkat zahrádku, strom. Nevím, k čemu došlo. Oni tam tu látku samozřejmě najdou, ale nepředpokládám, že to bude látka z těchto přípravků,“ uvedl krátce po úhynu včel zemědělec.