Letos otevře hradecký stadion i trutnovské kino, Bílá věž dostane sítě

1 Špindl bude opět světový

Do Špindlerova Mlýna se po čtyřech letech vrátí Světový pohár žen v alpském lyžování, 28. a 29. ledna tu budou závody v obřím slalomu a slalomu. Světový pohár žen ve Špindlu byl naposledy v březnu 2019, kdy se utkaly dvě hvězdy: Američanka Mikaela Shiffrinová proti Slovence Petře Vlhové. Před 19 tisíci diváky ovládla Vlhová obří slalom, Shiffrinová brala bronz, ve slalomu si umístění vyměnily.

2 Dětská olympiáda v Krkonoších

Ve Špindlu, Vrchlabí, Nové Pace a Trutnově se od 22. do 26. ledna koná Olympiáda dětí a mládeže. V Nové Pace se představí krasobruslaři. Lyžaři a snowboardisté otestují sjezdovky ve Špindlerově Mlýně, ve Vrchlabí budou biatlonisté, běžkaři, zimní orientační běžci a hokejisté se střetnou na stadionech ve Vrchlabí i Trutnově. Za 20 let prošly ODM tisíce sportovců včetně Ester Ledecké či Davida Pastrňáka.

3 Obchvat Náchoda procitne

Už v lednu začne dlouho vyhlížená stavba obchvatu Náchoda. Očekává se, že budou vydány první demoliční výměry na stavby a současně může začít i příprava archeologického výzkumu. Stavební řízení na dílčí části budou zahájena v prvním čtvrtletí. Stavba vlastní komunikace začne na konci roku 2024 a potrvá tři roky.

4 Otevře se superlávka

Nejspíš už zkraje roku se otevře dílo, které nejen v Hradci vyvolává diskuse i emoce. Lávka přes Labe téměř za 170 milionů korun je podle některých názorů zbytečná, ale nelze ji upřít krásu i unikátní součásti: masivní nosná lana, jedinečné pilíře i desítky segmentů z vysokopevnostního betonu. Ten je vyztužen ocelovými vlákny, což z materiálu dělá pětinásobně pevnější beton, než se používá na mosty.

5 Vila Platýz v Náchodě?

Nejspíš už v únoru svolají Náchod a Nadační fond Kaplicky seminář architektů a veřejnou debatu o možnosti postavit vilu Platýz navrženou světově proslulým architektem Janem Kaplickým. Původně měl Platýz stát na Konopišti jako obytný dům, vedení Náchoda však vilu vidí jako jeden z provozů budoucích lázní. Po letech by šlo u nás teprve o druhou Kaplického realizaci.

Vrchní pohled na vilu podle návrhu Jana Kaplického

6 Hradec vs. Rapid Vídeň

Mrazy sice dočasně odložily znovuvztyčení osvětlovacích lízátek, harmonogram stavby hradeckého multifunkčního stadionu se však daří plnit. Není tak ohrožen termín otevření, který se z původního dubna posunul na červen. Hýbala se rovněž cenovka. Za arénu si Hradec připlatí k 568 milionům korun navíc ještě 59 milionů. Město však dostane podstatně více, než zaručovaly původní smlouvy s firmou Strabag. V červenci by ke slavnostnímu zahajovacímu zápasu měl přijet Rapid Vídeň.

7 Otevře kino Vesmír

Desetiměsíční zpoždění nabrala rekonstrukce trutnovského kina Vesmír. Přestože už mělo být hotovo, opravy budovy z roku 1928 se protáhnou až do jara. Stavbaři se museli vypořádat s důsledky nepovedené přestavby v 70. letech. Dělníci tehdy při montáži elektroinstalace a vzduchotechniky narušili nosné konstrukce. Oprava památkově chráněné budovy na nábřeží Václava Havla se prodraží. Namísto předpokládaných 98 bude stát 115 milionů korun.

8 Rychnov staví špitál

Přes 800 milionů korun bude stát modernizace krajské nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, která začne na jaře. Vyroste nový pavilon, tedy pětipodlažní přístavba dětského oddělení, interny, gynekologie a porodnice. Vznikne také nový objekt medicinálních plynů, energocentrum, projekt počítá i s parkovištěm pro více než 200 aut.

Konečná podoba pavilonu urgentního příjmu v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou

9 Poroste zóna Solnice-jih

V listopadu otevřená kruhová křižovatka na silnici I/14 v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny má být jen začátek. Letos totiž mají začít u automobilky stavby za 650 milionů korun. Pro vybudování technické a dopravní infrastruktury v zóně Solnice-jih je již vydáno všech sedm stavebních povolení. ŘSD například otevře tříkilometrový obchvat Doudleb nad Orlicí a připravuje obchvaty Častolovic a Rychnova nad Kněžnou.

10 ŘSD se pustí do D35

Více než desetikilometrový úsek dálnice D35 mezi Hořicemi a Sadovou za 3,5 miliardy korun plánuje začít stavět ŘSD. Práce mají trvat 3,5 roku a zahrnují 10,45 kilometru čtyřpruhové dálnice, mimoúrovňovou křižovatku u Hořic a několik přeložek. Největší mostní objekt povede přes železniční trať a Chvalínský potok v délce 339 metrů. Dálnice by měla být otevřená v roce 2026.

11 Zdraží v Hradci MHD?

Na polovinu roku 2023 odsunulo nové vedení Hradce dlouho otevřenou otázku zdražování jízdného v městské hromadné dopravě. Radnice o případných změnách rozhodne podle výsledků analýzy, kterou si k dopravnímu podniku a MHD nechá udělat. Hradec se také chce seznámit se zkušenostmi z měst, kde jezdí MHD zdarma. V rozpočtu na rok 2023 město počítá se zvýšením dotace dopravnímu podniku o 29 procent na 380 milionů korun z letošních původních 294 milionů.

12 Evropský titul Broumova

Evropské hlavní město kultury roku 2028: tímto titulem by se na konci roku 2023 mohl chlubit Broumov. Do finále se dostal spolu s Českými Budějovicemi, obě města nyní na ministerstvo kultury doručí rozpracovanější přihlášku pro finále, kde vítěze jmenuje Rada ministrů EU. Po jmenování následují čtyři roky, v nichž se hostitelské město připravuje na rok titulu.

13 Začnou opravy podchodu

Kolem deseti milionů korun má stát oprava nejfrekventovanějšího hradeckého podchodu u Centrálu. Letos to bude přesně 50 let, kdy byl otevřen. Od té doby doznal jen několik kosmetických úprav. Po revoluci chtěla radnice oprášit nápad s výstavbou ramena do Hořické ulice, ale kromě nákladů ve výši sto milionů korun plány vzaly za své kvůli nebezpečným jedům.

Podchod u Centrálu v Hradci Králové

14 Válka vody s pesticidy

Po 17 letech od prvních rozborů, jež odhalily znečištění cenných zdrojů pitné vody v Bědovicích u Třebechovic pod Orebem, se pracuje na nápravě. Odborníci vybudují kolem vrtů hydraulickou clonu, která by měla uměle snížit hladinu spodních vod a zamezit dalšímu šíření kontaminace. Vodohospodáři věří, že intenzivním čerpáním se podaří nebezpečný pesticid atrazin z půdy vyplavit.

15 Zasíťovaná Bílá věž

Ochoz Bílé věže v historickém centru Hradce město kvůli sebevrahům zabezpečí kovovou sítí. Rada města schválila vypsání výběrového řízení na projektanta. Ochoz má zábradlí s napnutými ocelovými lany, od roku 2016 se však skokem z věže zabilo pět lidí. Poslední tragický případ se stal v září 2020.

16 Monoxylon opět vypluje

Na začátku byl 17tunový dubový kmen. Hradečtí archeologové už jej ručně vydlabali a v červnu se v něm opět vydají na velké dobrodružství. Expedice Monoxylon IV s 20 pádlaři by měla trvat asi měsíc od poloviny června a naváže na námořní výpravy v dlabaných člunech z let 1995, 1998 a 2019. Trasa je dlouhá až 500 kilometrů a povede z řeckého ostrova Samos u pobřeží Turecka přes ostrov Milos s významným zdrojem obsidiánu a dále na poloostrov Peloponés do Argolického zálivu s jeskyní Franchthi z období neolitu.

Expedice Monoxylon III pluje v neolitickém člunu po Egejském moři (1. 6. 2019).

17 Proměna křižovatky Mileta

Více než 20 let staré plány na proměnu křižovatky Mileta v Hradci Králové se konečně začnou realizovat. Křižovatka na silničním okruhu už má stavební povolení, letos se ŘSD chystá vyhlásit výběrové řízení na stavební firmu a stavba asi za 129 milionů korun by mohla i začít. Projekt počítá především s vybudováním nových odbočovacích a řadicích pruhů a také podchodů.