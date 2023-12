Po loňském nezdaru se tučňákům ve Dvoře Králové vylíhlo už třetí mládě

Čtyřiadvacet afrických tučňáků dovezla zoo loni v červnu z Nizozemí. Pokud se odchov jejich mláďat ve Dvoře podaří, bude to historicky poprvé.

„Všechny páry o vylíhlé potomky příkladně pečují a ti dobře prospívají. Ještě není vyhráno, ale jsme optimističtí,“ říká zoolog Michal Podhrázský.

V kolonii v sezoně tučňáci snesli celkem devět vajec, některé páry dvě vejce. V takových případech ošetřovatelé každému z párů nechali jedno vejce a dalšího potomka podloží dalšímu z párů, protože šance na odchov dvou mláďat jediným párem je poměrně malá.

„Do odchovu se snažíme zasahovat co nejméně, vše necháváme na rodičích a situaci jen opatrně monitorujeme,“ doplňuje Michal Podhrázský.

Tučňáci z Afriky Tučňák brýlový obývá jihoafrické pobřeží Namibie a Jihoafrické republiky. Patří k ohroženým druhům a v přírodě jich dál ubývá - od osmdesátých let na méně než polovinu původních počtů. Kvůli úbytku přirozeného prostředí se relativně často vyskytuje i v blízkosti lidských sídel. Člověk zůstává jeho největším nepřítelem, a to v důsledku drancování přírodních zdrojů ryb. Pro tučňáky a další mořské živočichy kvůli tomu nezůstává dostatek potravy. Stále vážnější je i nepřímá hrozba uváznutí ve vlečných sítích nebo vypouštění odpadů do moří a oceánů. Zásadní problém představují i mikroplasty. Tučňáci brýloví jsou relativně monogamní, páry jsou věrné hnízdní noře i partnerovi přinejmenším několik let. Kromě Dvora Králové chová tučňáky brýlové v Česku jen Zoo Ústí nad Labem.

Zatím se letos vylíhla tři mláďata. Zoo v pátek oznámila, že nejmladší je 13 dnů staré, dalším je 16 a 27 dnů. Všechna dobře prospívají. Návštěvníci si na první pozorování musí ještě počkat.

„Mláďata jsou zatím zcela závislá na péči rodičů a neopouštějí hnízda. Poprvé se ven vydávají obvykle zhruba od šestého týdne věku. Věříme, že na jaře tak lidé dostanou možnost pozorovat mladé mezi dospělými. Snadno je poznají podle méně kontrastního peří,“ přibližuje Michal Podhrázský.

Teprve přepeření umožní mláďatům vydat se do vody. Pokud by do vody spadla v prachovém peří, s největší pravděpodobností by se utopila.

Tučňáci brýloví se ve Dvoře zabydleli v největší tuzemské expozici pro tučňáky, která je i průchozí. Odkazuje k přístavnímu městu Luderitz v Namibii, zvířata v ní žijí obklopená prvky lidské civilizace. Upozorňuje tak na stále větší tlak lidí na přírodu.

Chov tučňáků je velmi náročný. Jde o zvířata citlivá na stres i na výbornou kvalitu vody nebo krmení. To tvoří mořské ryby nebo bezobratlí. Safari park dováží mořské ryby výhradně z certifikovaných zdrojů, které jsou k životnímu prostředí ohleduplné a zdroje využívají zodpovědně.

Tučňáci se o rozmnožování snažili již v loňském roce. Vylíhlá ptáčata se jim však vlivem nedostatku zkušeností nepovedlo odchovat, což je poměrně běžné. Dovednosti spojené s odchovem mláďat je nutné si osvojit.