Opilec vyhrožoval otci smrtí a zapálením domu, přišla si pro něj zásahovka

„Ve středu trutnovští kriminalisté rozšířili trestní stíhání o přečin nebezpečné vyhrožování 33letému muži z Trutnovska, který měl minimálně od začátku srpna svého otce napadat, vulgárně mu nadávat a vyhrožovat zapálením domu a zabitím,“ upřesnila mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

Agresivita muže vyvrcholila toto úterý v odpoledních hodinách, kdy v jedné restauraci opět napadl svého otce a další dvě osoby, které se ho snažily zastat. Obviněný muž všem sprostě nadával, vyhrožoval ublížením na zdraví a fyzickou likvidací.

„Poté z restaurace odešel domů, kde začal demolovat zařízení a zabarikádoval se. Jelikož bylo podezření, že má u sebe zbraň, byla povolána zásahová jednotka včetně vyjednavače. Na výzvu k opuštění domu nereagoval, proto zásahová jednotka vnikla do domu, kde ho po předchozím souhlasu státního zástupce zjevně pod vlivem alkoholu zadržela,“ popsala zásah mluvčí policie.

Policisté muže podrobili orientačnímu testu na návykové a psychotropní látky s negativním výsledkem. Jelikož nespolupracoval, nemohli ani přes opakované pokusy provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu.

Předtím utekl od nehody

Třiatřicetiletý muž měl potyčku s policisty již týden předtím, kdy havaroval do rybníku Aman v Malých Svatoňovicích. Svědci ho vytáhli z vozu ven, on však od nehody zmizel. Když ho policejní hlídka našla, choval se arogantně a dokonce na policistu zaútočil.

9. srpna 2023

Byl obviněn ze čtyř trestných činů najednou. Kvůli jeho závislosti na několika návykových látkách mu státní zástupce předběžným opatřením zakázal užívání alkoholu a návykových látek.

Kvůli pokračující trestné činnosti, porušení zákazu konzumace alkoholu a důvodné obavě, že by mohl dokonat čin, kterým hrozil, podali policisté podnět na vzetí do vazby. V pátek soudce návrh státního zástupce akceptoval a muže do vazby poslal.

Za trestný čin nebezpečné vyhrožování hrozí až roční vězení, obviněný muž však může celkově za všechny činy skončit za mřížemi až na čtyři roky.