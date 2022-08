Kvůli houstnoucí dopravě z Polska zavede Trutnov městské vlaky

Dlouhodobě komplikovanou dopravní situaci v centru třicetitisícového města zhoršuje přibližující se polská expresní silnice S3, která bude v roce 2024 na hranicích s Českou republikou. V Královci se má napojit na dálnici D11, ta však nyní končí za Jaroměří a silničářům zbývá dostavět přes 40 kilometrů.

Podle posledního vyjádření ministra dopravy Martina Kupky (ODS) bude D11 dotažena k severní hranici nejdříve v roce 2027. Odborníci předpovídají, že po dostavbě polské S3 se na Trutnov povalí až deset tisíc automobilů každý den.

V mezidobí, které přinese výrazný nárůst dopravy a každodenní kolony, mají okresnímu městu ulevit městské vlakové linky. Stanou se doplněním městské hromadné dopravy. Pojedou z Libče přes Poříčí na hlavní vlakové nádraží, které leží v historickém centru města.

„Při zahuštění dopravy by vlakové spoje byly rychlejší,“ říká starosta Michal Rosa (ODS). Ve vzdálenosti 500 metrů od zastávek Libeč a Trutnov střed žije více než tisíc obyvatel.

Cesta autobusem z Poříčí k obchodním centrům na sídlišti Zelená Louka v Horním Starém Městě dnes trvá 23 až 31 minut. V případě navazujícího vlakového spoje se podle radnice zkrátí o 10 až 15 minut.

„Bohužel z technických důvodů není možné zřídit linku, která povede napříč celým Trutnovem z Horního Starého Města až do Libče,“ poznamenává starosta. Z hlavního nádraží do Svobody nad Úpou dnes přes Horní Staré Město vede pouze jednokolejka. Pravidelnou osobní dopravu na ní od loňského roku opět provozují České dráhy.

Ve vlaku bude platit jízdenka MHD

Město počítá se zavedením 16 nových spojů, sedm z nich bude mít s přestupem návaznost na vlaky směřující do Svobody nad Úpou. Navíc všechny spoje, které pojedou z hlavního nádraží do Svobody nad Úpou, budou stavět na zastávkách Trutnov-Zelená Louka a Trutnov-Staré Město.

Novým vlakům radnice také logicky přizpůsobí jízdní řády městské hromadné dopravy a ve vlaku i autobusu by měla platit jízdenka MHD.

Trutnov se už na zřízení městské vlakové linky dohodl s krajem a Správou železnic, první zářijové pondělí záměr budou schvalovat zastupitelé. Nové spoje mají začít jezdit od března, město za ně zaplatí 1,4 milionu korun. Hlavní efekt by měly přinést v roce 2024.

„Alespoň si lidé mohou na tuto službu zvyknout a naučí se vlakové spoje užívat ještě předtím, než doprava zhoustne,“ podotýká mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Bude to pro Libeč atraktivní?

Plán zavést vnitřní vlakovou dopravu má i podporu opozice. „Je dobře, že do toho město jde a že si konečně někdo vzpomněl, že tady existuje také vlaková doprava a úžasná síť železniční infrastruktury,“ kvituje dopravní inženýr Václav Javůrek z opozičního sdružení Žít v Trutnově.

Výhrady má však k zastávce v Libči. „Je špatně situovaná a dostupná. Je otázkou, jestli vlaková doprava bude pro místní obyvatele atraktivní, když v celé Libči není chodník, po kterém by bezpečně došli k vlakové zastávce,“ poznamenává Javůrek.

Lidé musí jít po frekventované silnici a kolem železničního viaduktu. Město počítá alespoň s úpravou přístupové cesty k zastávce. Podle Javůrka by mnohem větší dopad mělo protažení městské linky na druhý konec Trutnova do Horního Starého Města a Kalné Vody.

Kromě městského vlaku Trutnov chystá další opatření, která mají snížit dopady vysoké dopravní zátěže. Uvažuje například o zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému. Vzhledem k šířce páteřní komunikace ale má jen omezené možnosti.

„Zřízení vyhrazeného pruhu je možné pouze v úseku od Olympu po křižovatku Polské s Náchodskou, a to jen ve směru z Poříčí do centra,“ vysvětluje Michal Rosa. Technicky i finančně náročný obchvat přes Údolíčko, který by dopravu z Poříčí do Horního Starého Města svedl mimo centrum, podle starosty naráží na nesouhlas obyvatel části Nové Dvory a rozšíření stávající komunikace by si vyžádalo zábory soukromých pozemků.

Polskou ulici čeká rekonstrukce

Další přípravou na očekávanou tsunami aut z Polska je oprava 1,8 kilometru dlouhé části Polské ulice od železničního přejezdu po křižovatku s Voletinskou ulicí za 37 milionů korun, která začne v září a potrvá do jara. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zajistí rekonstrukci povrchu, město opraví stávající chodník a vybuduje 1 200 metrů nového.

V loňském roce ŘSD ze stejného důvodu opravilo úsek stejné silnice ve Zlaté Olešnici. Obec s dvěma stovkami obyvatel pociťuje větší intenzitu dopravy už nyní. Denně dva kilometry dlouhou vesnicí podle sčítacích radarů, které obec na frekventovanou komunikaci umístila, projedou v průměru tři tisíce aut. V některých dnech ale i dvojnásobek.

Zlatá Olešnice hledá způsob, jak zvýšit bezpečnost svých obyvatel, až se ve velkém přiřítí auta z Polska.

„Jednáme s ŘSD o vybudování chodníku, který v naší obci chybí. Usilujeme také o umístění radarů pro úsekové měření rychlosti, protože se stále potýkáme s tím, že řidiči překračují povolenou rychlost a předjíždějí na plné čáře,“ uvádí starostka Zlaté Olešnice Eva Kmiećová (nestraník).