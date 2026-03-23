Jel opilý a s pervitinem. Řidiče obvinili, že smetl auto a zabil jeho šoféra

  10:00,  aktualizováno  10:00
Po devíti měsících od tragické nehody dvou aut na silnici I/37 na Trutnovsku policie obvinila devětadvacetiletého řidiče dodávky. S největší pravděpodobností totiž právě on vážnou dopravní nehodu způsobil. Zemřel při ní čtyřiatřicetiletý šofér v protijedoucím osobním autě, které po nárazu skončilo v louce.
Tragická nehoda dodávky a osobního auta u Kohoutova na Trutnovsku (27. června...
Tragická nehoda dodávky a osobního auta u Kohoutova na Trutnovsku (27. června 2025) | foto: Policie ČR

Kriminalisté zahájili trestní stíhání začátkem března. Řidič dodávky čelí obvinění z přečinu usmrcení z nedbalosti a z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Policie mu přičítá vážnou dopravní nehodu z 27. června 2025, při níž po 6. hodině ráno zemřel řidič vozu Ford.

Opilý řidič dodávky vletěl do protisměru a smetl osobák. Muž v něm nepřežil

„Obviněný muž v nákladním vozidle jel od obce Výšinka na Kocbeře, přičemž nepřizpůsobil rychlost jízdy, nejel při pravém okraji komunikace a při projíždění pravotočivé zatáčky přejel s vozidlem do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Prověřování ukázalo, že řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu a pervitinu.

„Kromě toho lustrací jeho osoby jsme zjistili, že nebyl držitelem platného řidičského průkazu. Dopravní policisté dále na místě tragické dopravní nehody zjistili, že nákladní vozidlo nemělo platnou technickou kontrolu a na levé přední pneumatice byl nedostatečný vzorek dezénových drážek,“ popsala mluvčí.

V případě prokázání viny muži hrozí trest vězení od jednoho roku do šesti let.

