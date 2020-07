Matka z Královéhradecka ubližovala kojenci, hrozí jí až 12 let vězení

Žena čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví. „Policie jí klade za vinu, že svému dítěti v kojeneckém věku způsobila vážnou újmu na zdraví. Na verdikt nyní čeká ve vazební věznici, neboť soudce akceptoval návrh státního zástupce na její vzetí do vazby. To je vše, co můžeme k tomuto citlivému případu říci,“ uvedla mluvčí hradecké policie Eva Prachařová.



Podle televize Nova kriminalisté ženu obvinili už před několika týdny. Její čtyřměsíční dítě skončilo s vážným zraněním hlavy v nemocnici.

Po složité operaci dítě žije, avšak patrně přišlo o zrak.

„Už na začátku bylo jasné, že taková zranění nejsou náhodná a čtyřměsíční dítě si je nemohlo způsobit samo. Podezřelou byla jeho matka a podle lékařských závěrů musela s miminkem silně třást. Kriminalisté budou také zjišťovat, jestli zranění nevznikla i nějakým dalším násilím,“ uvedla televize.