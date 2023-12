Elipsa u Teplických skal. Radnice chystá infocentrum a změní průjezd aut

Střmenské podhradí, kde je vstup do Teplických skal, se zbaví zašlého vzhledu. Město vystaví infocentrum, propojí dvě parkoviště a zlepší průjezd aut.

„Samotný vstup do skal bude obsahovat samoobslužné turnikety, bránu pro vjezd k jedné chalupě i přístřešek pro kola. Pro infocentrum jsme zvolili formu organické architektury. Bude splývat s terénem a bude zakopáno do svahu a mít oválné zastřešení,“ vysvětluje architekt Karel Mrázek z pražského architektonického ateliéru Kaama.

Pokladna Teplických skal už léta sídlí v dřevěném domku, toalety jsou provizorně schované v kontejneru na parkovišti. Veškeré místo zabírají auta, okolo stojí několik penzionů, stánky, hotel i střední škola.

„Objekt nebude v žádném případě konkurovat hmotám jiných budov. Hotel Orlík je kultivovaná stavba ze 30. let, školní budova je však pokleslou nekvalitní architekturou. Musíme se s ní nějak vyrovnat,“ přiznává architekt.

Infocentrum vyroste na půdorysu elipsy. V přízemí před zastřešeným vchodem se turisté budou moci schovat před nepohodou a prostudovat si vystavené panely. Uvnitř bude přijímací hala s pokladnou se vstupenkami a suvenýry, zázemí pro personál, toalety, šatna, úschovna pro batohy i technické zázemí. V patře vznikne polyfunkční sál pro přednášky a menší společenské akce, vše zakryje zelená střecha.

Architekti si přejí velká okna v průčelí, aby dům lákal k návštěvě. Zohlednili i náklady za energie při provozu, počítá se s trojskly, s fotovoltaickými panely na střeše a tepelným čerpadlem. Venkovní zdi zabíhající do terénu dostanou obklad z božanovského pískovce, fasáda cortenový plech, který časem nabude rezavé barvy.

Ateliér připravil dokumentaci ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentaci, po debatách však vypustil pylon s betonovou horolezeckou stěnou.

Balancující kameny

Místo něj uvažuje o „soše“ o výšce 12,5 metru, jež by byla reklamou na skály a trochu zakrývala pohled na školu. Architekta, který má rád lezení, inspirovaly balvany ležící v božanovském lomu. Cenu zatím nevyčíslil a bude záležet na zastupitelích.

Skály vynášejí Provozování skalního okruhu se v Teplicích stalo horkým politickým bodem před komunálními volbami 2018. Zatímco tehdejší starosta spoléhal na jistý pronájem skal i infocentra soukromé firmě, volby vyhráli jeho oponenti s příslibem, že smlouvu vypovědí. Od roku 2021 je tak okruh i infocentrum v režii města. Po šestnáct let město získávalo z pronájmu ročně v průměru 1,2 milionu, za poslední necelé tři roky se zvýšil zisk ze skal ročně v průměru na 4,2 miliony.

„Vznikla by kamenná skulptura složená z kvádrů, které by byly na sebe poskládány, aby působily přírodním dojmem,“ vysvětluje Mrázek.

„Když to trochu přeženu, moje idea byla, aby to vypadalo, že skulptura má každou chvíli spadnout, ale samozřejmě nespadne, protože statická kancelář navrhla, že celým pylonem bude procházet nerezový profil a kameny budou navlečeny jako korálky. Celá konstrukce bude upevněna do kamenného podloží betonovou deskou, kameny budou nerezovými kotvami slepeny k sobě,“ říká architekt.

Nové infocentrum vyjde na 32 milionů korun bez započtení daně. Radnice na něj zatím dotaci nezískala a možná vše uhradí ze svého. Stavbu asi rozloží do dvou let.

„Pokud se příští rok začne, tak přípravnými pracemi na přeložkách sítí. Máme dost času ještě nějakou dotaci získat, problém je, že jde o komerční objekt. Skály si infocentrum zaslouží. Pokud cestovní ruch bude pokračovat jako dnes, skály si na něj vydělají nebo už vydělaly. Za poslední dva roky po covidové přestávce byl loni čistý příjem ze skal necelých 6 milionů, letos ke konci září 7,5 milionu,“ řekl starosta Teplic nad Metují Josef Bitnar (Svornost).

Jednosměrkou z parkoviště

Radnici, jež provozuje Teplické skály, záleží, aby v sezoně odbourala dopravní komplikace. Do skal ve vytíženějším Adršpachu míří denně proudy aut s turisty a ti, kteří tam neuspěli, přejíždějí jinam.

Trvá zájem o Adršpašské i Teplické skály Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály platí už léta za prvořadou tuzemskou přírodní památku. Loni do Adršpachu přijelo necelých 400 tisíc turistů, do Teplických skal 91 tisíc, letošní čísla patrně překonají rekordní předcovidový rok 2019 s 532 tisíci turisty. Adršpach od dubna 2021 zavedl rezervační systém na vstupenky a parkovné, letos tak již byla hlavní sezona takřka bez davů a ucpaných silnic. Teplice se k systému odmítly připojit, ale letos v červnu zavedly vlastní online prodej vstupenek, aby se netvořily fronty před pokladnou. Obě obce nedávno uzavřely smlouvu, že si budou pomáhat.

Polští turisté jezdí hodně přes malý přechod v nedalekém Zdoňově. Silná doprava se přelévá i do Teplic.

Proto Tepličtí plánují změnit ve Střmenském podhradí i provoz parkovišť. Současná kapacita 200 míst se však sníží o deset až patnáct aut. Zatímco nyní vozy vjíždějí na dvě oddělené plochy, nově by měla být obě parkoviště propojena mostkem přes Metuji.

Nájezd by byl blíž k městu, vyjíždělo by se jednosměrně. Architekt doporučil, aby auta směla vyjet na hlavní silnici pouze doprava, tedy do Teplic. Ještě bude záležet na dopravním inženýrovi policie.

Zájezdové autobusy by zastavovaly pouze při silnici, vyložily by návštěvníky a parkovaly jinde.

Podle starosty se už také rýsuje, že Správa železnic opraví vlakovou zastávku Teplické skály, odkud turisté scházejí po nevábném schodišti. V roce 2025 by mělo být hotovo.

Fasáda se skalami zůstala v šuplíku

Návrh infocentra sledují Tepličtí se zájmem, protože je už druhý v pořadí. Když se na podzim 2018 vyměnilo vedení radnice, pozastavilo práce na původním projektu od ateliéru Hlaváček – architekti, který zadalo město ještě za starosty Milana Brandejse (STAN). Návrh na třípodlažní stavbu s fasádou ve tvaru skal místní zaskočil.

Záměr totiž řešili dva roky pouze zastupitelé na schůzích a v širším povědomí nebyl. Při prezentaci na jaře 2019 řada lidí návrh kritizovala, hlasování v architektonické komisi Agentury ochrany přírody a krajiny skončilo nerozhodně. Teplice zaplatily za rozpracovaný projekt skoro půl milionu korun a nakonec skončil u ledu.

Někdejší starosta připomněl, že návštěvnické centrum připravované za jeho éry mohlo čerpat až devadesátiprocentní dotaci. Nový návrh však podpořil.

„Možná někoho překvapím, ale mně se studie velice líbí a jsem rád, že ji tu projednáváme. Doufám, že se brzy uskuteční. Škoda, že jste se nepřihlásil do dřívějšího výběrového řízení, protože myslím, že před šesti lety byste vyhrál,“ zalitoval Brandejs vůči architektovi.

Aby turista zastavil v Teplicích

Jen opravený vstup do Teplických skal je však podle místních málo, přáli by si, aby se turisté víc zastavovali i přímo v Teplicích.

„Když se ptám lidí, o Teplicích a jejich skalách nikdo neví, jen o Adršpachu, i když skalní komplex je Adršpašsko-teplický. Pakliže si chci ukousnout část profitu z turismu, potřebuji mít výhled, jak se lidé budou chovat ohledně průjezdu autem či vlakem. Jednodenní turista se tu zastaví, projde skály a odjíždí. Jak to navazuje na obec, abychom si mohli na turisty sáhnout, aby tu mohly vznikat služby? Potíž je, že dvě budovy u skal jsou blokované pro školu. Jak na to mohou navázat podnikatelé? Kam směřovat služby?“ dotazoval se na besedě s architektem jeden z místních.

Rychlé odpovědi neexistují. Architekt však zpracoval už i urbanistickou studii centra Teplic, která dává určitý návod samosprávě, co může udělat ve výhledu deseti patnácti let.

Kdysi malebné německé městečko v Sudetech, kam se jezdilo za čerstvým vzduchem, doznalo po vysídlení značných změn. Centrum je značně vybourané, klikatí se kolem něj obchvat a zasahuje náměstí. Tam parkují nejen osobní auta, ale také náklaďáky dřevařů či stavebních firem.

Architekt navrhuje zbavit se obchvatu a zahustit zástavbu tak, aby ubylo „vybombardovaných“ ploch. Ze socialistického obchodního domu by jednou mohlo být komunitní centrum, přibyly by byty či dům s pečovatelskou službou. Někteří místní se však báli, že nebude kde parkovat. O přeložení silnice však už podle starosty Bitnara město jedná s krajskými silničáři.