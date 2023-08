Skláři v Deštném znovu kouzlí, pec Magdalénu roztápěli dva dny

Předloni upravenou šamotovou pec svaté Máří Magdalény roztápěli skláři v Deštném už od středy. Aby cihly i hliněné sklářské pánve nepopraskaly, musí se teplota zvyšovat postupně. V pátek nad ránem dosáhla téměř 1 300 stupňů, to je pro tradiční způsob tavení skla dřevem ideální.

„Předloni jsme ji předělávali, protože se nám nelíbilo, jak hořela. Bylo to poměrně náročné na tavení, takže jsme ji přestavěli na takzvaný úplamen. Původně byl komín na konci pece, ale teď jde plamen spodem, odráží se a přes pánev jde do komína,“ popisuje huťmistr Roman Šauer, než se pustí do výroby první letošní sklenice.

Na rozhoření pece pracovalo kolem dvacítky topičů. Ti se od středy střídali včetně nočních směn, aby oheň postupně sílil. V peci už je připravená tavenina, ze které se bude vyrábět. Jde o speciálně upravený křišťál, kterému stačí nižší teplota a je déle tvárný.

„Vedle pece vidíte alchymistický znak pro sklo. Tavení skla je totiž taková alchymie, pokaždé je to trochu jiné, záleží na tavenině, na peci a její teplotě i na tom, jaké je zrovna počasí. I to může ovlivnit, jak se tavenina chová,“ říká Roman Šauer, když s bratrem Františkem tvoří první pohár na víno.

V rukách mají klasické sklářské píšťaly, před pecí je vyskládaná sada nástrojů. Jeden z bratrů vyfukuje hlavní část nádoby, druhý podstavec. Postupně nanášejí několik vrstev skelné hmoty, která se po vytažení z pece táhne jako med. Když oba díly spojí, odlomí část skla, za kterou byl jeden z dílů přilepený k píšťale.

„A teď zdobící náběr“

„Teď to musíme přihřát a bude zdobící náběr, takzvané paclátko,“ říká huťmistr, který je mistrem odborného výcviku na novoborské sklářské škole.

„My jsem z Jablonce nad Nisou a jsme tu na dovolené. Přišli jsme se podívat, protože my jsme také byli město skla, ale už tam nic takového není. Je to nádherné, člověk si zavzpomíná,“ říká žena, která s rodinou dorazila mezi prvními návštěvníky.

Tavení skla dřevem pátek 4. srpna

16:00 - oficiální zahájení

20:00 - koncert country kapely Na konec sobota 5. srpna

9:00 - foukání a tvarování skla, ukázky dalších sklářských technologií

17:00 - koncert v kostele sv. Máří Magdalény

20:00 - u muzea vystoupí kapela Dynamic neděle 6. srpna

10:00 - dražba výrobků

„Obdivuji to, ne nadarmo se říká zlaté české ručičky,“ souhlasí cyklista, který se na zahradě muzea zastavil. V areálu muzea nechybí ani stánky se skleněnými výrobky.

Deštenské muzeum se akcí snaží přiblížit historii sklářského řemesla v Orlických horách. Sklárny tu stály už v 16. století. Poslední zanikla v roce 1910 a stála přímo v Deštném. U zkoumání zdejší historie i zrodu sklářské akce stál historik a ředitel zdejšího muzea Václav Šplíchal (1932– 2023).

„Naše pec je technologická replika barokní sklárny. To, co tady chlapi předvádějí, takto se ještě v 19. století foukalo, tavilo, pracovalo. Pak už nastoupí jiný svět,“ popisuje ředitel muzea v Deštném Bohumír Dragoun.

Postupně se u pece vystřídá víc než desítka sklářů. Vyrábět by měli sklenice, vázy i skleněné ozdoby, každý podle vlastní chuti. Hotové výrobky dávají skláři do chladící pece, která má zhruba 500 stupňů Celsia. V ní sklo postupně ztrácí teplotu, a to až do druhého dne.

„Pokud bychom to neudělali, mohli bychom ho vyhodit. Při rychlém ochlazení dochází k pnutí, které by sklo roztrhlo. Buď hned, anebo někdy později, třeba i za rok,“ vysvětluje Roman Šauer.