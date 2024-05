Extravagantní kostým stvoří tanečnice i z prostírek či plachty na auto

První taneční kostým navrhla v roce 1994, od té doby jich ušila víc než šest stovek. Tanečnice Lucie Macková nejčastěji kupuje staré šaty a doplňky v bazarech a výprodejích. Podstatnou část jednoho kostýmu dokonce vytvořila z ochranné clony proti námraze na auto.

Úplně první kostým navrhla ve čtrnácti letech, kdy začínala s akrobatickým rokenrolem.

„V té době nebyly žádné pořádné látky, kostým nebyl pružný, nedalo se v něm pořádně hýbat a člověk se v tom hrozně potil. Ale postupně se k nám dostaly elastické látky i zajímavé ozdoby,“ vzpomíná na začátky Lucie Macková.

Kromě akrobatického rokenrolu se věnovala stylům go-go a show dance. V posledních letech se zaměřuje zejména na lyra dance a pole dance, který spojuje tanec s prvky gymnastiky a akrobacie na vertikální tyči. Závodně tancovala ve dvorské skupině Angeles Dance Group, dnes pole dance předvádí na plesech a společenských akcích.

Kostýmy, které pro sebe i další tanečnice navrhuje a šije, jsou téměř výhradně z použitých materiálů. Nejčastěji z bazarového oblečení a zbytků látek.

„Objevím třeba halenku, která má zajímavou aplikaci, odpářu ji a udělám z toho něco jiného. Hned to v tom vidím. Kus rovné látky mi nic neříká, nikdy jsem tak netvořila a ani by mě to nebavilo,“ vysvětluje. Kamarádi a známí ji zásobují starými odstřižky látek, korálky a různými doplňky.

Hliníkové plíšky i plastové prostírání

Nejstarší kostýmy na dvorské výstavě jsou z roku 2000. Autorka do nich zakomponovala například kvítky z havajského věnce, rozstříhané plastové prostírání, řetězy z vánočního stromku, třásně ze staré kožené bundy nebo malé hliníkové výlisky, které byly pohozené ve sběrných surovinách.

„Někdo mi je přinesl a mně se to moc líbilo. Na hliníkové plíšky jsem nalepila skleněné korálky odpárané z halenky ze second handu,“ poznamenává Lucie Macková.

Kuriozitou je kostým vyrobený ze stříbrné ochranné fólie proti námraze, která se dává na čelní sklo auta. Protipólem je jeden z nejdražších kostýmů vyzdobený kamínky Swarovski.

Další model navrhla pro vystoupení ve stylu Jamese Bonda v pražském Divadle v Celetné, má na sobě vyšitou číslici 007.

Paruky, příčesky, brýle

Lucie Macková pracuje na šicím stroji, ale velkou část kostýmů šije ručně. Doplňky také lepí nebo připevňuje tavnou pistolí. Vystaveny jsou i kostýmy, které podle jejího návrhu ušil profesionální krejčí a ona je následně dozdobila.

Kromě kostýmů jsou k vidění paruky, příčesky, extravagantní brýle nebo boty s vysokými podpatky, které obouvají tanečnice při show.

Výstava má zároveň benefiční rozměr. Lucie Macková s dalšími tanečnicemi se rozhodly pomoci Matyáši Exnerovi ze Dvora Králové, jenž trpí nejtěžší formou spinální svalové atrofie. Zájemci si mohou zakoupit vystavené taneční podprsenky, které zdobí dekolt místo šperků. Výtěžek půjde na nákladné Matyášovy rehabilitace.

„S jeho rodinou jsem se seznámila teprve nedávno. Už když jsem výstavu připravovala, chtěla jsem, aby měla smysl a někomu pomohla,“ dodává Lucie Macková.

Akrobatický tanec u tyče vynesl strážnicím titul mistryň světa: