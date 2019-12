Svátky se dají prožít s vaječným likérem Coolinářčiny babičky

Královéhradecká foodblogerka Svatava Vašková připravila novou knihu pro nakladatelství Fragment.



„K vánočním svátkům patří tradice, rodina, teplo domova, výzdoba a dobré jídlo. A to všechno jsme se společně s českými blogerkami snažily do knížky dát. Podle mnoha ohlasů od čtenářek se nám to povedlo, knížka se ihned stala bestselerem a na pultech knihkupců už jsou jen poslední výtisky. Jsem moc ráda, že jsme se trefily do vkusu českých žen, které to s Vánoci vidí stejně,“ říká Coolinářka.

V knížce, na níž se podílelo šestnáct autorek, jsou tradiční základní recepty na vánoční jídla a cukroví, ale i na pokrmy ze zahraničí. Nechybí návody na jednoduché dekorace, tipy, jak si naplánovat advent bez zbytečných stresů nebo jak správně prostřít slavnostní tabuli.

„Knížka je vlastně průvodcem celým adventním obdobím a třeba i vhodným dárkem,“ dodává spoluautorka, které MF DNES poskytla dva své recepty.

První je Risalamande - rýžovomandlová kaše s višněmi. „Jako dítě jsem milovala knížku Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. V jedné kapitole o Vánocích si hrdinové pochutnávají na tradičním skandinávském vánočním pokrmu - Risalamande. Když jsem po letech své dceři knížku četla, napadlo mě dobrotu vyzkoušet,“ říká.



„Půvab je totiž nejen v tom, že skvěle chutná! Do mandlové kaše se vedle nasekaných mandlí zamíchá i jedna celá a kdo ji ve své misce objeví a sní, bude mít celý rok štěstí. Risalamande snídáme na Štědrý den,“ prozrazuje.



Na rýži je třeba půl hrnku rýže arborio, dva hrnky plnotučného mléka, čtvrt hrnku cukru krupice, půl vanilkového lusku, špetka soli, půl hrnku mandlových plátků nebo sekaných mandlí a jedna celá. Na šlehačku je nutný hrnek smetany ke šlehání (ideálně 40%) a 1 až 2 lžíce cukru krupice a dále na omáčku 200 gramů mražených vypeckovaných višní, lžíce cukru krupice a lžíce kukuřičného škrobu.

„Do hrnce dejte vařit mléko s cukrem a rýží arborio, tu však neproplachujte. Polovinu vanilkového lusku podélně rozkrojte a vyškrábněte z něj semínka, ty rovněž přidejte do mléka s rýží. Zbytek lusku můžete dát vařit také. Když se obsah hrnce začne vařit, přiklopte ho a držte na mírném ohni asi 20 až 30 minut, dokud rýže nezměkne. Občas zamíchejte ode dna. Poté do mléčné rýže přidejte sekané mandle s jednou celou. Kaši nechte zcela zchladnout,“ radí Coolinářka.

„Mezitím si do malého hrnce nalijte asi 50 ml vody, přidejte vypeckované mražené višně a lžíci cukru. V malé misce smíchejte lžíci škrobu s lžící studené vody. Tuto směs nalijte do vroucí višňové omáčky, lehce zhoustne. Omáčku dejte stranou a vraťte se k rýžové kaši. V míse vyšlehejte tučnou smetanu s krupicovým cukrem. Šlehačku jemně vmíchejte do studené rýžové kaše. Risalamande rozdělte do misek či skleniček a před podáváním polijte teplou višňovou omáčkou,“ říká Svatava Vašková.



Babička zásobovala vaječným likérem celou rodinu

Druhým tipem je vaječný likér. „Recept má každá rodina ten svůj - nejlepší. U nás ho dělala má babička a zásobila celou rodinu,“ uvádí spoluautorka. Potřeba je - na 1 litr likéru - 250 ml neslazeného kondenzovaného mléka, 400 ml plnotučného mléka, 250 gramů cukru krupice, jeden vanilkový lusk, pět žloutků a asi - podle chuti - 200 ml rumu.



„Nejprve podélně rozřízněte vanilkový lusk, nožem z něj vyškrábněte semínka a dejte je i lusk do klasického a kondenzovaného mléka. Přidejte cukr a společně vařte, dokud se cukr zcela nerozpustí. Nyní vyndejte lusk, ten už nebudeme potřebovat a směs dejte stranou,“ radí Svatava Vašková.

„Připravte si vodní lázeň, na hrnec s vařící vodou položte kovovou mísu a vypněte hořák. Do mísy nalijte žloutky a ihned je začněte šlehat, aby se vám nezačaly srážet. Když začnou být žloutky horké, přilévejte mléčnou směs. Míchejte, dokud mléko nezhoustne na požadovanou hustotu, nechte ho mírně zchladnout a pak v množství podle chuti přidejte rum. Hotový vaječný koňak nechte zchladnout a nalijte do lahví,“ radí Svatava Vašková.

Foodblogerka Coolinářka píše svůj blog od roku 2015, od té doby zveřejnila bezmála 300 receptů. Patří mezi nejúspěšnější ve svém oboru u nás, blogování a fotografování jídla se nyní věnuje profesionálně. S Krásnými Vánocemi jí pomohly kolegyně Lucie Living, Vintagelover, Jane at home, Češka z Česka, Kreativní hospodyně či Tereza Veselá.